美国留学需要了解的六大校园文化

现在很多学生会选择来美国留学，对留学生来说，尽快适应美国留学生活非常重要。下面小编为您详细讲解美国六大校园文化，希望能对留学生融入美国生活有所帮助。

一、多问问题，与教授保持互动

一般说来，第一学期最好选一门小班课，这样更有利于同教授建立起良好的关系，而他们将给你在生活和学习上提供好的建议和引导。

最好是多认识一些同你的研究领域有关的教授，因为他们不仅能给出建设性的意见，还可以为你写详尽的推荐信。要知道一封全面详细的推荐信对于你未来的工作和项目申请是极为有利的。

二、美国最晚可以在大二结束前决定专业

在中国，专业是在申请大学时就敲定的，而美国则可以最晚在大二结束前决定。 不错，相当一部分学生在入学前就很清楚自己将来的专业和方向，但另一部分学生还需时间多加探索个人所长和喜好。

美国的大学教育提供了这样一个机会让学生在不同的领域间探索，而这也正是美国大学教育的特色之处。

三、美国大学“宽进严出”

中国的大学是“严进宽出”，而美国的大学刚好相反”宽进严出“。很多中国学生来美留学后才知道不能用中国大学学习的那套模式来对待美国大学，而应持用全职工作的心态来对待。

学生吃喝、社交、学习都在同一个点：大学校园。不管是学术讨论还是课外和社团活动，全部都在此进行；尤其是临近期中期末考，学生们更是深切的感受到了这份“全职工作”的压力。

上课仅仅是一个小部分，更多的时间需要花在课堂之外：留堂作业，小组研究和各种讨论上；一周花超过40个小时完成课业并不少见，而逃课这样的戏码是千万不能在美国大学尝试的。

四、或与中国不同的美国大学生校园风貌

美国大学生的校园并非像我们中国的大学是用围墙围起来的，很多时候，美国的一所大学就像是一个大学城，校舍，商店，教学楼等是相互穿插其中的。

令人意外的 是，美国学生上课也并非预期的那般正装出席，而是着随性的服装出入校园；但在一些学校正式的场合，学生们也是西装礼服的，一派淑女绅士作风。

五、形形色色的校园内工作可供申请

像中国这种高人口密度的国家，即使拥有高技能也很难在校申请到工作。然而美国大学却可以提供在校工作，将你的研究领域和实践结合，真正地学以致用。更令人开心的是，你还可以有一份不错的额外收入。

像这样的机会在美国校园里并不少见，诸如助教和项目研究协助员。建议来美后主动搜索校园相关网站或者找校园的职业指导中心(Career Guidance Center)。

美国的校园文化是和美国整体多样，包容，自由，民主的国家文化密不可分的。希望赴美留学的学生，可以充分了解美国的校园文化，顺利的融入到美国学校的学习和生活中去。

六、课外活动可以用来拓宽交际圈

除了花心思在主修的科目上，美国大学生还非常重视业余活动。 参加课外活动不仅可以增加个人阅历和拓展其他技能，同时也更容易找到志趣相投的好友，并保持长期的友谊。

然而，不难想见，业余活动也是需要花费时间和精 力，所以有选择且适度的参加课余活动就显得格外重要。这同时也锻炼自己的时间管理和事务协调能力。记住不管如何，学业永远排第一，万不可顾此失彼。

侨报网–May 02, 2017,10:30