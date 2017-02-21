美寄宿家庭能从外国学生身上学到什么？

佛罗里达州杰克逊维尔网站（Jacksonville.com）2月19日登载了一篇题为《外国学生能让接待家庭看到什么样的美国》的文章，文中作者以自己家作为接待家庭的经历，讲述了通过接待中国、伊拉克的交换生，作者一家对自己的国家有了更深刻的了解。全文摘编如下：

这是陈妙凡（音译）第一次离开中国。在丹佛（Denver）用午餐时，她看起来非常困惑，于是我问她：“这是你第一次吃汉堡吗？”

“不”，这名15岁的中学生回答说，“这是我第一次吃这么大的汉堡”。

被美国的食量震惊是许多留学生曾与我们分享的经历。来自中国河北的妙凡是最近一批从世界各地来到美国，住进我们家客房的几名留学生之一。不言自明，我们从他们身上所学到的，就和他们从我们这里所学到的一样多。

我们接收国际学生的兴趣来源于我们自己出国的经历。我的丈夫、女儿和我2012年刚刚回到美国，那时，我已在美联社做了20年的记者，脚步遍布三个大洲。我们在世界各地都受到了当地人们的欢迎。甚至现在，当我们出国休假时，我们还会在巴西或斯洛文尼亚遇见为我们推荐菜单的陌生人，在莫斯科或东京，还会有人帮助我们找到通向地铁的路。接待外国学生让我们有机会将这些恩惠偿还。

从他们的眼中看美国

从我们的门口、从他人的眼中看世界，常会成为我们找寻与自己与这个世界的关联的一种方式。

与我们一起住了2周时间的一名伊拉克学生，当他看到在丹佛有坐着轮椅的人去上学或是上班，感到十分惊讶。并不是因为在被战火侵扰几十年之久的伊拉克没有因伤病残疾的人，而是在首都巴格达，这些残疾人都被“隐藏”了起来。她使我看到美国在对待残疾人方面的进步，而之前我都将这些看作是理所当然。

由伊拉克国务院赞助的“伊拉克青年领袖交换计划”和该计划在当地的合作伙伴“丹佛与世界”（WorldDenver）让这名来自伊拉克的青少年能频繁与当地的发展组织接触。其他组织会带领我们家的小客人打篮球赛，到山中修养，进行“拾荒式搜索”（美国学校的课外活动，由教师设定好主题，让学生通过使用搜索引擎回答问题，记录搜索结果）。通常，我们家的小客人会与我们的女儿一起上学。

有些时候，我认为我们这些接待家庭的贡献就是给予孩子们休息和思考的时间。我们分享餐食，向他们展示丹佛，包括我最喜欢的落基山脉的美景。

周日早晨，小客人们会和我们一起做煎饼。我们曾经把一个法国学生送到我们女儿的游泳队训练，曾送一个巴西学生去学钢琴。妙凡与我们一起去溜冰，泰然自若地完成了她第一次的冰上运动，就像她第一次吃下一个和她的脸一样大的汉堡一样。

英语，食物与后勤工作

所有客人的外语程度都足以让他们轻松进行日常交流。任何一个愿意踏上这样一段旅程的年轻人都有足够的勇气和可塑性让他们能够在面对文化差异时更靠向我们这一边。

但这些客人都是青少年。他们中的一两个曾被食物耗尽了勇气。我曾经在谷歌上搜索“绝食抗议”以让自己释怀，让自己相信即使是特别挑剔的食客也能在周末通过只吃蓝莓，椰子汁还有蛋糕活下来。

成为接待家庭让我们能够在女儿所在的“磁校”（public magnet school，公立学校中的特色学校）—丹佛国际研究中心（Denver Center for International Studies）安排一些课程。学生在那里可以学习中文、法语、意大利语、日语等，还可以通过丰富的课堂、俱乐部等活动了解世界。

学校有专门帮助接待家庭联系课程的教务人员。我们只需要看她提供的课表，看是否可以将小客人带去。

目前为止，我们选择的接待时间一般都是几周左右，因为我们的日程安排很紧张，还有，如果我的煎饼失败了的话，小客人们也不会饿肚子太久。

如果你想成为接待家庭

联系你孩子所在的学校或附近的学校。他们或许已经或是愿意与某个通过学校招募接待家庭的机构进行联系。

你也可以直接联系一些机构，比如Adolesco，该机构会将接待家庭与学生做匹配，但会让他们自己选择接待的时间。

来源：侨报网