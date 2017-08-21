美帝学费太贵？看这十所大学不升反降

总是会有很多人说在美国留学的人一定都是“富二代”。为什么呢？因为美帝大学的学费的确是很贵，而且每年都在涨呀!据美国教育局统计，在过去三十年内，美国私立大学续费平均上涨146%，公立大学学费也上涨225%。不过，近几年，在家长和学生的强烈不满中，已经有些中小型私立学校已经开始降低自己的学费。那么，学费不升反降的学校到底有哪些呢？来看看，供想到美留学的人们参考下~
1. 乌提卡学院 Utica College 纽约
ABC News
本科生人数：3,089
2015-2016年学费：$34,466
2016-2017年学费：$19,996
学费降低百分比：42%
2. 罗斯蒙特学院 Rosemont College 宾夕法尼亚
The Odyssey Online
本科生人数：597
2015-2016年学费：$31,520
2016-2017年学费：$18,500
学费降低百分比：41%
3. 斯蒂尔曼学院 Stillman College 阿拉巴马
Stillman
本科生人数：1,000
2015-2016年学费：$22,500
2016-2017年学费：$17,500
学费降低百分比：22%
4. 中央华盛顿大学 Central Washington University 华盛顿
YOUniversityTV
本科生人数：10,964
2015-2016年学费：$6,606
2016-2017年学费：$5,615
学费降低百分比：15%
5. 长青州立学院 Evergreen State College 华盛顿
The Seattle Times
本科生人数：3,878
2015-2016年学费：$6,620
2016-2017年学费：$5,627
学费降低百分比：15%
6. 东华盛顿大学 Eastern Washington University 华盛顿
Wikimedia Commons
本科生人数：13,453
2015-2016年学费：$6,166
2016-2017年学费：$5,241
学费降低百分比：15%
7. 西华盛顿大学 Western Washington University 华盛顿
KNKX
本科生人数：14,152
2015-2016年学费：$6,842
2016-2017年学费：$5,816
学费降低百分比：15%
8. 威尔明顿大学 Wilmington College 威尔明顿
Wilmington College
本科生人数：1,093
2014-2015年学费：$28,420
2016-2017年学费：$23,800
学费降低百分比：16%
9. 华盛顿大学 University of Washington 华盛顿
University of Washington
本科生人数：29,468
2015-2016年学费：$10,203
2016-2017年学费：$9,183
学费降低百分比：10%
10. 华盛顿州立大学 Washington State University 华盛顿
Office of International Programs
本科生人数：20,043
2015-2016年学费：$9,819
2016-2017年学费：$8,837
学费降低百分比：10%
来源：侨报网