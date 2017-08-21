美帝学费太贵？看这十所大学不升反降

总是会有很多人说在美国留学的人一定都是“富二代”。为什么呢？因为美帝大学的学费的确是很贵，而且每年都在涨呀!据美国教育局统计，在过去三十年内，美国私立大学续费平均上涨146%，公立大学学费也上涨225%。不过，近几年，在家长和学生的强烈不满中，已经有些中小型私立学校已经开始降低自己的学费。那么，学费不升反降的学校到底有哪些呢？来看看，供想到美留学的人们参考下~

1. 乌提卡学院 Utica College 纽约

ABC News

本科生人数：3,089

2015-2016年学费：$34,466

2016-2017年学费：$19,996

学费降低百分比：42%

2. 罗斯蒙特学院 Rosemont College 宾夕法尼亚

The Odyssey Online

本科生人数：597

2015-2016年学费：$31,520

2016-2017年学费：$18,500

学费降低百分比：41%

3. 斯蒂尔曼学院 Stillman College 阿拉巴马

Stillman

本科生人数：1,000

2015-2016年学费：$22,500

2016-2017年学费：$17,500

学费降低百分比：22%

4. 中央华盛顿大学 Central Washington University 华盛顿

YOUniversityTV

本科生人数：10,964

2015-2016年学费：$6,606

2016-2017年学费：$5,615

学费降低百分比：15%

5. 长青州立学院 Evergreen State College 华盛顿

The Seattle Times

本科生人数：3,878

2015-2016年学费：$6,620

2016-2017年学费：$5,627

学费降低百分比：15%

6. 东华盛顿大学 Eastern Washington University 华盛顿

Wikimedia Commons

本科生人数：13,453

2015-2016年学费：$6,166

2016-2017年学费：$5,241

学费降低百分比：15%

7. 西华盛顿大学 Western Washington University 华盛顿

KNKX

本科生人数：14,152

2015-2016年学费：$6,842

2016-2017年学费：$5,816

学费降低百分比：15%

8. 威尔明顿大学 Wilmington College 威尔明顿

Wilmington College

本科生人数：1,093

2014-2015年学费：$28,420

2016-2017年学费：$23,800

学费降低百分比：16%

9. 华盛顿大学 University of Washington 华盛顿

University of Washington

本科生人数：29,468

2015-2016年学费：$10,203

2016-2017年学费：$9,183

学费降低百分比：10%

10. 华盛顿州立大学 Washington State University 华盛顿

Office of International Programs

本科生人数：20,043

2015-2016年学费：$9,819

2016-2017年学费：$8,837

学费降低百分比：10%

来源：侨报网