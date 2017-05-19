美H-1B签证鲜为人知的大漏洞 令人震惊

美国非移民工作签证H-1B，每年引进数万外国籍技术劳工，近年来有关H-1B漤用及取代美国本土劳工就业机会的争议不断。然而，另一个鲜为人知的弊端是，不法机构提供申请H-1B需要的假学位给外国人，使其非法进入美国，犯罪手法精细，专家也大呼上当。

CBS新闻报导，外国人使用假学历申请工作或学生签证，非法进入美国，对美国构成严重的国安问题。伊利诺伊州香槟大学(University of Illinois-Champaign)物理学教授乔治。戈林(George Gollin)说：“签证核发过程的腐败，已对美国构成严重危害。”

戈林前几年接到一封垃圾邮件后，开始追踪文凭工厂(diploma mills)。根据他及其他专家的估计，美国有数千名执业医生使用伪造证件，然而欺诈者伪造学位证书，提供外国人进入美国的机会，其所构成的危险比假医生更加可怕。

戈林说：“这种危害和假医生造成的威胁不能相提并论，假医生可能会医死一个人，但出口伪造证书，让大批外国人入境美国，等同让凶手进入美国进行大规模谋杀。”

他举例说，位于加州普莱森顿市(Pleasanton)的三谷大学(Tri-Valley University)，“招收了1，500多名外国学生，这些学生因此获得学生签证，进入美国就读一个没有开课且不被认可的学校”。

美国政府问责办公室(Government Accountability Office)2011年表示，各部门无法掌握在美国持有H-1B签证的人数，以及在美国停留的时间，建议国土安全部和劳工部改进对H-1B计划的监督。

隔年，问责办公室发现移民和海关执法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement， ICE)并未采行预防欺诈的措施，以致无法验证招收外国学生学校的合法性及其是否符合资格。

纽约州联邦参议员舒默(Charles Schumer)2012年在国会听证会上表示：“外国人使用非法的学生签证，来美就读虚假的学校。”

2001年911袭击事件后，戈林曾协助联邦政府查封一家文凭工厂，这家工厂涉嫌提供申请H-1B签证所需要的证书。

文章说，美国一名特勤人员于2005年曾以穆罕默德。塞义德(Mohammed Syed)的名字，自称曾是叙利亚陆军化学工程师，发送电子邮件给一间文凭工厂詹姆斯门罗大学(James Monroe University)，询问如果想要获得H-1B签证留在美国，需要哪些学位。

塞义德随后支付1，277美元，由该学校网站获得三个学位证书，其中之一来自华盛顿州一对夫妇迪克西(Dixie Dixie)和史蒂夫。兰多克(Steve Randock)经营的学位授予机构。这对夫妇总计经营22个学位授予机构，对131个国家大约9，600人提供假证书，获取非法利益至少700万美元。

“兰多克夫妇的客户，多数来自和美国双边关系不佳的国家”，戈林说，“例如沙特阿拉伯、巴基斯坦和迪拜。他们同时还帮助有意申请H-1B签证计划的人。”

戈林说，兰多克夫妇的员工告诉联邦调查人员，他们担心大量假学历卖给中东国家的人。“贩卖假学历的人，不可能分辨哪些客户是恐怖分子。”

兰多克夫妇后来被认定欺诈罪成立，2008年各被判处3年监刑。根据法庭文件，评估外国证书专业机构国际职业顾问公司(Career Consultants International， CCI)经营者丹子格(Sheila Danzig)，当年在案件爆发时，才惊觉自己也被骗了。

丹子格说，她在评估兰多克夫妇于利比里亚(Liberia)经营的一所大学圣瑞吉斯大学(St. Regis University)时，还打电话给利比里亚官员，以确认这所大学的真实性，没想到它竟是个大骗局，实在太震惊了。

美国自1990年开始采行H-1B非移民工作签证计划，目前每年分配6.5万个普通名额，以及2万个拥有美国硕士以上学位的名额，以利雇主招聘技术熟练的外国劳工。

近五年，由于申请数量远远超过8.5万个限额，移民局(USCIS)采用电脑抽签方式决定配额，外包公司如塔塔、Infosys等利用漏洞，获得大量配额，低薪雇用外国劳工，供应美国企业，取代美国劳工，引发争议。

为防止H-1B签证欺诈和漤用，总统川普(特朗普)4月份签署“买美国货，僱美国人”行政令，指示联邦部门加强执行，提出改革方案，以聘僱“技能最高及薪资最高”的外国籍劳工。

中国日报–May 16, 2017,11:36