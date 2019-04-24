联邦清理逾期居留外国人，中国学生学者逾期人数最多

自去年8月9日美国移民局公布新规、严打“逾期居留”的外国学生、学者及游客后，移民海关执法局（ICE）便开始大动作严查逾期居留者，其中包括来自中国的18000多名逾期居留者，洛杉矶华人毕先生（化名）和贾女士 （化名）就是这些逾期居留者中的一员，他们因此于近日被ICE找上门来。

家暴受害者贾女士

洛杉矶华人律师华强23日介绍说，她的一位客人贾女士日前因为逾期居留仅1天就被ICE找上门来，要求她在指定时间去移民局报到。贾女士担心自己会因为逾期居留而被遣返中国，就赶紧找到华律师请求她的法律帮助。40来岁的贾女士表示，她并不是有意逾期居留，而是在和男友同居过程中遭到家暴，目前她的家暴案件正在法庭审理当中，她作为受害人在庭审期间不能离境，所以才出现逾期居留的情况。

华律师表示，移民局在每个外国人入境的时候把他们的签证类别、签证期限、在美国的居住地址、联系电话等信息输入电脑系统，只要签证期限一到，电脑就会自动跳出红色信号，提醒移民官某某人签证到期，该人叫什么名字、什么签证、现住在哪里、什么状态、联系电话是多少等等。移民官便根据这些信息找上门来，以逾期居留为由将这些人逐一逮捕遣返回国。

华律师的客人就属这种情况，但她属于特殊情况，贾女士是因为遭到家暴而被迫留在美国，等待法院的庭审结果。因此，华律师日前打电话给ICE，向他们解释了贾女士的特殊情况，移民局听到华律师的解释后表示不再会打扰贾女士，直到庭审结果出来后再说。贾女士得到这个回复后，心里的一块石头在落了地。

庇护申请人毕先生

华律师的另一名30多岁的客人毕先生目前正处于庇护申请当中，结果也因为逾期居留被移民局找上门来，将他移送移民拘留中心等待遣返。华律师得到消息后马上为这名客人申请保释，并将通过法律程序向移民法官解释毕先生逾期居留的理由，请求法官看在庇护申请需要很长作业时间的特殊情况，对毕先生网开一面，让他等到庇护申请结果出来后再做定铎。

华律师表示，按理说申请庇护的人在移民局电脑系统中应当被ICE排除在“逾期居留”名单之外，但奇怪的是移民局的电脑系统和ICE的电脑系统似乎脱钩了，导致ICE人员并不知道“逾期居留”者目前处在庇护申请阶段，这才导致ICE上门遣返庇护申请人的“乌龙”。

华律师从自己的客户遭遇以及各个媒体的报道中明显感觉到，特朗普政府对逾期居留的外国人，不论是学生学者还是游客，已经开始下狠手，将反移民政策推向顶点。华律师告诫美国新移民，尤其是那些签证过期了的华人学生或游客，要么抓紧时间自动离境，要么赶紧找律师为自己逾期居留找到正当的理由，否则留下签证污点会直接影响以后能否顺利入境。

特朗普严打逾期居留者

特朗普政府于去年5月11日公布严打逾期居留外国人的新政策，从2018年8月9日起，外国留学生、访问学者及其家属若在完成课程、毕业、I-94卡过期后的次日，如果没有维持留美的有效身份，即算“非法居留”，其中包括学生(F签证)、访问学者(J签证)、短期学生(M签证)、持有F-2、J-2和M-2签证赴美的亲人。这些人有效签证过期后的次日，如无法保持合法身份，他们在美国的日子就被计算为“非法居留”天数。

移民局公告明确说明，外国人从最近一次入境起算，累计非法居留超过180天者，出境后3年不得入境；非法居留超过一年者，则十年不得入境；若外国人试图在处罚期入境，将被永久禁止入境美国。

公告规定，2018年8月9号之前若持有上述签证者的I-94卡过期，曾被国土安全部(DHS)裁定为非法居留，并因此被DHS拒绝移民申请后的第2天，或遭到移民法官、移民上诉委员会(BIA)递解或驱逐后的次日，无法继续维持合法身份者，将在身份失效当日开始计算非法居留期。

中国学生学者逾期居留者人数最多

美国国土安全部去年公布的数据显示，美国有数万名国际学生和交流项目参与者在项目结束后没有离开美国，其中中国学生学者总人数最多。国土安全部的《出入境逾期滞留报告》对应该在2015年10月1日到2016年9月30日期间离开美国的世界各地访客进行了统计，其中学生和交流访问者逾期滞留的比例最高，有40949人没有按时离境，比例为2.8%。

学生和交流访问学者逾期不归比例最高的国家包括厄立特里亚(75%)、布基纳法索(47%)、乍得(37%)、刚果-金沙萨(37%)和吉布提(33%)。不过，在总数方面，项目结束时没有回国的学生和交流访问学者人数最多的国家包括中国(18075)、沙特阿拉伯(6828)、韩国(5111)、印度(4575)和巴西(2881)。

2019-04-23 15:34 来源：侨报网