自己开公司也能申请H-1B？满足了这些要求其实没有那么难！

只有证明雇主有录用你、付你薪资、解雇你、监督和管控你工作的权利，才能证明有效的雇佣关系。
从这一点出发考虑，此类别申请人就需要证明，你的工作是受他人管控的。如果你是公司唯一的老板、唯一的股东，整个公司就你一个人，那这个H-1B肯定是申请不了的，因为H-1B申请不能由受益人自己提交。
因此，如果你的公司有董事会、股东、投资人、或者其他人员有管制、约束你工作的权利，这些对你工作有约束作用的人员会决定你的工资、影响你的去留。这就成为解决你“自己就是老板，如何证明雇佣关系”的突破口。
1）你是公司的创始人之一或所有人之一；
2）你提交的以上公司证明材料为什么能够证明你的公司有掌控雇佣条件和期限的权利。(好拗口的一句话哦，早都告诉过你了，H-1B申请真的是门技术活…)
什么是“专业职位”？听上去怎么这么奇怪… 咳咳，听得多了你就不奇怪了…
称得上“专业职位”(specialty occupation)的情况如下文解释：
1. 学士学位或更高的学位，或等同于美国同等学位的外国学位，是从事该工作的最低标准；
2. 此职位的学历要求在同行业中很普遍，或者该职位的独特性/复杂性只能由至少是本科学历的员工完成；
3. 雇主通常对该职位有学历上的要求；
4. 该工作的职责非常专业化，也非常复杂，从事该工作所需要的知识达到学士学位或更高学位所在水平
举个简单极端的例子，如果你和朋友在美国开了个火锅店，但你在店里的职位是摘菜、切菜的小工，即使你成功地证明了你的确受其他股东管理的雇佣关系，你却在证明“专业职位”环节fail了，因为摘菜、切菜小工的工作完全无需高学历背景。
那要如何才能知道我从事的职业有没有学位要求呢？
强烈推荐大家参考劳工部的一本圣书： 《职业展望手册》(Occupational Outlook Handbook)。链接在此：http://www.bls.gov/ooh/a-z-index.htm
所谓的“专业对口”并不是说，学Computer Science的小伙伴就只能申请Computer Programmer，学Finance的小伙伴只能申请Financial Analyst，而是只要证明你的教育背景是与从事职位“相关”即可，主要还是看雇主提供的职位描述(job description)以及你在公司承担的具体职责等情况。
如何查询各地各职位现行工资标准？可登录“外籍劳工认证数据中心”网站查询相关信息：www.flcdatacenter.com
来源：小妞美国法律咨询