自己开公司也能申请H-1B？满足了这些要求其实没有那么难！

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在美国自己开公司、创业的留学生人数越来越多，由此就牵扯出一个特别关键的问题：我自己开公司，能给自己申请H-1B吗？

自己就是老板，怎么证明雇佣关系？

移民局官网上清楚地列出各种对H-1B审批的要求、标准，其中很关键的一条是：为你提交申请的雇主必须与你存在雇佣关系，这也是“自己开公司为自己申请H-1B”的关键一点。

只有证明雇主有录用你、付你薪资、解雇你、监督和管控你工作的权利，才能证明有效的雇佣关系。

从这一点出发考虑，此类别申请人就需要证明，你的工作是受他人管控的。如果你是公司唯一的老板、唯一的股东，整个公司就你一个人，那这个H-1B肯定是申请不了的，因为H-1B申请不能由受益人自己提交。

因此，如果你的公司有董事会、股东、投资人、或者其他人员有管制、约束你工作的权利，这些对你工作有约束作用的人员会决定你的工资、影响你的去留。这就成为解决你“自己就是老板，如何证明雇佣关系”的突破口。

怎么才能证明这种雇佣关系真的实际存在呢？申请时，公司层面可以提供资本构成表、股票采购协议、投资人权利协议、机构文件和运营协议等文件，这个可以根据每个人的具体情况具体提交相关资料。

同时，雇主准备的support letter中一定要说明：

1）你是公司的创始人之一或所有人之一；

2）你提交的以上公司证明材料为什么能够证明你的公司有掌控雇佣条件和期限的权利。(好拗口的一句话哦，早都告诉过你了，H-1B申请真的是门技术活…)

你的工作得是“专业职位”

解决了雇佣关系之后，你得证明你的工作是“专业职位”。

什么是“专业职位”？听上去怎么这么奇怪… 咳咳，听得多了你就不奇怪了…

称得上“专业职位”(specialty occupation)的情况如下文解释：

1. 学士学位或更高的学位，或等同于美国同等学位的外国学位，是从事该工作的最低标准；

2. 此职位的学历要求在同行业中很普遍，或者该职位的独特性/复杂性只能由至少是本科学历的员工完成；

3. 雇主通常对该职位有学历上的要求；

4. 该工作的职责非常专业化，也非常复杂，从事该工作所需要的知识达到学士学位或更高学位所在水平

其实说白了这条就是对学历的要求

举个简单极端的例子，如果你和朋友在美国开了个火锅店，但你在店里的职位是摘菜、切菜的小工，即使你成功地证明了你的确受其他股东管理的雇佣关系，你却在证明“专业职位”环节fail了，因为摘菜、切菜小工的工作完全无需高学历背景。

那要如何才能知道我从事的职业有没有学位要求呢？

强烈推荐大家参考劳工部的一本圣书： 《职业展望手册》(Occupational Outlook Handbook)。链接在此：http://www.bls.gov/ooh/a-z-index.htm

学历必须与所从事的“专业职位”相关

接下来需要证明你从事的工作必须与你的学历相匹配，这就是大家常讨论的专业对口问题

所谓的“专业对口”并不是说，学Computer Science的小伙伴就只能申请Computer Programmer，学Finance的小伙伴只能申请Financial Analyst，而是只要证明你的教育背景是与从事职位“相关”即可，主要还是看雇主提供的职位描述(job description)以及你在公司承担的具体职责等情况。

抓住专业与所从事岗位的相关性，是解决这条要求的突破口。即使有些专业的确与工作职位相差甚远，但可以将岗位职责描述向相关教育背景靠拢，巧妙地在合理范围内将二者联系起来。

工资必须达标

工资必须达到现行工资标准(prevailing wage)，这条要求对创业老板们来说相对压力较小，恭喜你们，成功避免了和雇主死磕工资这个难关！

为了证明你的工资达到现行工资标准，向劳工部提交LCA是在H-1B申请前非常重要的一个环节。雇主需保证在H-1B申请生效后，所支付H-1B受益人的工资应与公司其他类似职位员工工资相符，并且必须不能低于此工作本地区同行业的现行工资标准。影响现行工资标准最主要的两个因素是你的职位以及工作地点。

如何查询各地各职位现行工资标准？可登录“外籍劳工认证数据中心”网站查询相关信息：www.flcdatacenter.com

我是一个开启另一段话题的分割线

很难找到一份H-1B申请是与雇主、岗位即简单、又完美地结合到一起的，每一份成功申请案例的背后都凝聚着律师及其团队的巧妙心思，所以一个经验丰富、细致缜密的申请律师团队对每一位H-1B受益人都至关重要，尤其对于在初创企业申请H-1B的小伙伴们更要格外注意！

小纽已经用尽量简洁的语言向大家解释了“自己开公司，自己为自己申请H-1B”的重要四点要求，但H-1B申请个案性非常强，相同的学历背景、相似的岗位也会被一些具体情况左右最终影响到申请结果。

 

 

 

 

来源：小妞美国法律咨询

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