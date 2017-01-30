自己开公司也能申请H-1B？满足了这些要求其实没有那么难！

移民局官网上清楚地列出各种对H-1B审批的要求、标准，其中很关键的一条是：，这也是“自己开公司为自己申请H-1B”的关键一点。

只有证明雇主有录用你、付你薪资、解雇你、监督和管控你工作的权利，才能证明有效的雇佣关系。

从这一点出发考虑，此类别申请人就需要证明，你的工作是受他人管控的。如果你是公司唯一的老板、唯一的股东，整个公司就你一个人，那这个H-1B肯定是申请不了的，因为H-1B申请不能由受益人自己提交。

因此，如果你的公司有董事会、股东、投资人、或者其他人员有管制、约束你工作的权利，这些对你工作有约束作用的人员会决定你的工资、影响你的去留。这就成为解决你“自己就是老板，如何证明雇佣关系”的突破口。