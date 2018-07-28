芝加哥留学女博士生 创立北美PhD联盟（American PHD Alliance）

“很多博士生不喜欢社交，平常也只是在实验室里做研究，我想成立一个组织，建立一个平台，让他们能够在这里展示自己的研究项目，相互交流，也正好可以建立创新创业人才库”，在谈到最初为什么想要创立PhD联盟时，现在还在伊利诺伊理工大学攻读材料工程科学的博士生何倩然说到。

北美PhD联盟（American PHD Alliance）创始人何倩然最初是芝加哥创新创业平台BasicU的合伙人，为了寻找芝加哥各大高校的创新创业人才，今年1月份在芝加哥组织成立了PhD联盟。“一开始我们在芝加哥组织了一些活动，例如以沙龙的形式交流各自的研究项目”，何倩然说，“结果，其他城市的博士生看到我们转发的朋友圈后，问我在别的城市是否有类似活动，就在那时我有了将联盟扩大到全美范围的想法。”

何倩然将PhD联盟扩展到全美的过程得到了很多人的帮助，并没有遇到太多困难。最开始找同学和学长交流想法，确定方向后便开始在全美的各大留学生密集城市找联盟合伙人，由各城市联盟合伙人召集当地博士生和科研人员，短短几个月内便发展成为集学术和社交为一体，线上和线下共同运行的博士生大联盟。“我们现在在芝加哥，波士顿，湾区，纽约，匹兹堡，亚特兰大六个城市成立了联盟分支，已经有1000多人注册加入”。

据了解，北美PhD联盟已经在注册成为美国非盈利组织，联盟通过微信平台组织全美博士生相互交流，方式包括通过微信公众号推发各个研究领域的科普文章，组织成员交流各自想法，组建求职群和“红娘群”等。在线下，各个城市的带头人会组织学术交流沙龙，聚餐，运动等活动，促进成员之间的信息分享，还会帮助好的科研项目寻找投资方，帮助创新创业项目寻找人才等。“我们对内希望建立自己完整的社群，对外要把各类科研人才宣传出去，并与各个领域联系起来，包括投资者或是大公司”，何倩然说。

对于组织未来的发展，何倩然表示自己会长期做下去，并希望有越来越多的城市合伙人加盟进来，“一开始我们定的目标是在10个城市成立联盟，现在看来要把目标提升到20个城市了”。何倩然还表示，近期正在与国内的博士生联系，计划成立“中美PhD联盟”，想加入联盟的同学需要先关注 “北美PhD联盟”公众号， 填写完申请表后，各地的“盟主”便会主动联系，并邀请加入到各种社交群中。

芝加哥侨报周末–Jul 26, 2018,23:07