芝加哥领区 留学人员申请2017年国家建设高水平大学公派研究生项目、艺术类人才培养特别项目通知

关于芝加哥领区留学人员申请2017年国家建设高水平大学公派研究生项目、艺术类人才培养特别项目的通知
2017年国家建设高水平大学公派研究生项目、艺术类人才培养特别项目继续面向在外留学人员及正在外学习的国家公派留学人员选拔。项目选派办法已在国家留学网公布
（详见国家留学网www.csc.edu.cn“出国留学”专栏）。
受国家留学基金委委托，芝加哥教育组负责接受咨询、受理申请、对申请人按选派办法规定的申请条件进行资格审查、对申请材料进行审核，并向国家留学基金委推荐人选。相关事项说明如下：
一、咨询日期：美国中部时间2017年2月20日-4月1日
咨询方式：电子邮件：chicago.jiaoyuzu@gmail.com，邮件主题为“申请高水平项目问题”或“申请艺术类问题”。
二、网上报名
报名日期：北京时间2017年3月20日至4月5日24 时
报名网址：国家公派留学管理信息平台http://apply.csc.edu.cn/csc/main/person/login/abroadindex.jsf
请按照相关要求提交电子材料。
三、邮寄书面材料到教育组
寄达日期：美国中部时间2017年3月20日至3月31日5：00PM
邮寄地址:
Education Section （申请国家公派材料）
Consulate-General of P. R. China in Chicago
3322 W. Peterson Ave.,
Chicago, IL 60659
四、查询结果
申请人可于2017年5月中旬登陆国家公派留学管理信息平台查询录取结果。
五、邮寄录取通知
教育组收到录取通知后，将尽快寄给被录取人员。
驻芝加哥总领事馆教育组
2016年12月22日