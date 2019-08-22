莹颖基金会 章家慨捐3万助留学生解决危难

伊州大学香槟分校中国访问学者章莹颖遭绑架杀害後，父亲章荣高和家人，19日於该校正式宣布成立“莹颖基金会”(Yingyings Fund)，希望秉承女儿乐於助人的良善精神，并将基金会所得，帮助面临紧急危难的留学生或其家庭所需。章家首先慨捐3万美金，希望抛砖引玉获得社会大众的迴响。

有心捐款人士，可上网https://go.illinois.edu/YingyingFund，截至20日，基金会善款已接近6万美金。章父“希望其他人和我们一起向这个基金会捐款。我们相信这会是莹颖要做的，并且，这将是对她生命最恰当的纪念。”

章荣高在声明文中提到，章家将永远以女儿为荣，“我女儿莹颖聪明、漂亮；更重要的是，她很善良，当她看到有人遇到麻烦或需要帮助，她总是尽力伸出援手”。

在基金会成立仪式中，香槟分校校长琼斯(Robert Jones)陪同章荣高、叶丽凤夫妇与儿子叁人出席。琼斯说，即使在生命中最艰难的时刻，章家人仍不忘帮助其他可能遭受急难的学生。对此，他向章家表示极大的敬意。

章荣高还说，“初到香槟时，我们谁也不认识，最初的那段日子里，这里的一切都令人恐慌，那时我们不知道如何或去哪里寻求帮助，而这个基金会将提供面对意外事故，正如我的家庭两年前突然面临的情况，当时如果没有好心人的援助和支持，我们简直无法想象如何面对这一切。”

章莹颖的男友侯霄霖也提及；全案过程中“我们也曾受到很多人在网络上的舆论攻击，在现实中也曾被多次冷落、误导、欺骗甚至利用”，与此同时，身处异国他乡，因为语言的障碍和生活习惯、文化习俗的差异，很多事情都举步维艰。两年多以来，每一个日子都在思念莹颖的煎熬中度过。

此外，“我们希望能有机会像那些曾帮助过我们的人一样去帮助更多的人，而对於家人自身，我们并不会从莹颖基金中获取任何经济上的收入”侯霄霖说。

章莹颖的遗骸目前并没有进一步消息，但章家人强调；“我们将仍会继续尝试各种方法，不会放弃任何寻找章莹颖的机会”。

芝加哥侨报周末–Aug 20, 2019,14:41