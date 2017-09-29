被评为“全美最佳大学宿舍” 华大不靠颜值

5. 波莫纳学院 Pomona College

Pomona College

波莫纳学院的Oldenburg Center宿舍楼是Pomona最大的特色之一，这里是宿舍也是食堂，是学习不同语言最佳的场所。如果想要浸入学习一门语言，就可以申请住在那门语言的宿舍里，中文、法语、德文、日语、俄罗斯语和西班牙语都都专门的宿舍分配。每周一至周五的中午你都能看到Oldenburg食堂门口排着长队，大家用不同的语言打着招呼聊着生活，进入Oldenburg食堂，就会看到插着各国小国旗的语言桌，一旦坐定就只能说这种语言啦。每张桌子几乎都有native speaker或者language resident 和 language fellow带你飞。

6. 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis

UC Davis Student Housing