被评为“全美最佳大学宿舍” 华大不靠颜值

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The South 40, Washington University, St. Louis MO - Despite being in St. Louis, Washington University students living in the South 40 section of campus get to live in a small town America kind of atmosphere. In addition to the quaint surroundings are some great perks. Life in the South 40 features TempurPedic mattresses, laundry delivery service, market, and numerous athletic and fitness locations.

被评为“全美最佳大学宿舍”的它们 靠的不仅仅是颜值

对于一间宿舍的最高评价莫过于：“毕业了，也还不想离开。”

的确，在读书时期，除了课室和图书馆，待的最多的莫过于就是宿舍。对于准备留学美国的学生来说，如果不准备在外租房，将要居住四年的宿舍条件是值得考虑的。拥有安全、干净、设施齐全的学生宿舍，绝对是每个学生都梦寐以求的。而这些大学宿舍，最亮眼的还不仅仅是它们的颜值。

1. 斯克利普斯学院 Scripps College

Scripps College Dorm-life
Scripps College Dorm-life

在今年的普林斯顿评论“全美最佳宿舍”榜单上，位于南加州的斯克利普斯学院成功登顶第一名。这第一名也是实至名归，学校每栋宿舍楼都是高标准高配置，厨房、活动室、庭院、电脑房、洗衣房等一应俱全，有的还配有专门的钢琴室。想象一下自己坐在精致的古典沙发上，在大大的落地窗旁静静地看着书或者欣赏窗外的景色，还是挺惬意的。

2. 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis

Mackey Mitchell Architects
Mackey Mitchell Architects

排在第二位的圣路易斯华盛顿大学宿舍简直就像城堡一样，房间很宽敞，而且无论新老宿舍都配有漂亮精致的地毯和昂贵的Tempur-Pedic 记忆床垫。23栋宿舍楼大多数宿舍都是4-6人间，有独立卫生间，学校甚至还有专门的保洁人员负责清晰浴室、马桶卫生，每周还会发放洗漱用品，生活可以说相当舒适了。然而，其实这些都不是圣路易斯华盛顿大学最大的卖点，她最吸引人的还是宿舍附近的美食市场，什么面包店、私人厨房、甜品店、意大利餐厅……各式各样的美食应有尽有……所以，对于吃货来说，这才是圣路易斯华盛顿大学的核心竞争力啊！

3. 亚利桑那州立大学 Arizona State University 

SmithGroupJJR
SmithGroupJJR

对于今年入学的亚利桑那州立大学新生来说，学校的宿舍绝对是一个大大的福利！今年，亚马逊要与亚利桑那州立大学合作，共同开设一个语音技术工程培训项目。为此，亚马逊向学校新建的高科技配置的宿舍楼Tooker House捐赠了1600台Echo Dot设备，以供工程学专业学生使用。有了Echo Dot，学生就可以体验用语音控制播放音乐、听新闻、Uber 叫车、订外卖等功能，甚至还可以控制相关的智能家居，是不是很酷炫！

4. 麻省理工 MIT Massachusetts Institute of Technology

Flickr
Flickr

绰号叫做海绵的MIT的Simmons Hall凭借其独特的外形和设计已经为MIT赢得不少建筑大奖了。而且住在这里面的感觉的确也是非常爽，这栋有着10层楼高的宿舍实际上只供350人使用，里面更多的空间都设置为小型剧场、会议室、餐厅等等，而且大楼里巨大的海洋球池可谓是解压神器！

5. 波莫纳学院 Pomona College

Pomona College
Pomona College

波莫纳学院的Oldenburg Center宿舍楼是Pomona最大的特色之一，这里是宿舍也是食堂，是学习不同语言最佳的场所。如果想要浸入学习一门语言，就可以申请住在那门语言的宿舍里，中文、法语、德文、日语、俄罗斯语和西班牙语都都专门的宿舍分配。每周一至周五的中午你都能看到Oldenburg食堂门口排着长队，大家用不同的语言打着招呼聊着生活，进入Oldenburg食堂，就会看到插着各国小国旗的语言桌，一旦坐定就只能说这种语言啦。每张桌子几乎都有native speaker或者language resident 和 language fellow带你飞。

6. 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis

UC Davis Student Housing
UC Davis Student Housing

加州大学戴维斯分校的Cuarto Area一共有3栋宿舍楼，宿舍大多是套房配置，一般有2-4个房间，一个起居室和1-2个独立卫生间。其中2栋宿舍楼前还有泳池和spa，课间休息的时候来这里游个泳也是非常惬意。

7. 波士顿大学 Boston University

Boston University
Boston University

波士顿大学的Student Village有两栋最知名的高级公寓化宿舍楼—— 10 Buick Street和33 Harry Agganis Way。住在33 Harry Agganis Way里你可以尽享波士顿的无敌美景，曾经有美国媒体评价称这里是全美最奢华的宿舍，甚至令许多地标性建筑都黯然失色。

8. 马里兰洛约拉大学

pinterest.com
pinterest.com

住在马里兰洛约拉大学的宿舍里，即便你不会做饭恐怕也能成为大厨，这里的宿舍大多配有设施齐全的完美厨房，冰箱、烤箱、烧烤架等各种厨房用品一应俱全，会做饭的同学可以大展身手了！

侨报网综合–Sep 28, 2017,03:38

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