被评为“全美最佳大学宿舍” 华大不靠颜值

被评为“全美最佳大学宿舍”的它们 靠的不仅仅是颜值
对于一间宿舍的最高评价莫过于：“毕业了，也还不想离开。”
的确，在读书时期，除了课室和图书馆，待的最多的莫过于就是宿舍。对于准备留学美国的学生来说，如果不准备在外租房，将要居住四年的宿舍条件是值得考虑的。拥有安全、干净、设施齐全的学生宿舍，绝对是每个学生都梦寐以求的。而这些大学宿舍，最亮眼的还不仅仅是它们的颜值。
1. 斯克利普斯学院 Scripps College
在今年的普林斯顿评论“全美最佳宿舍”榜单上，位于南加州的斯克利普斯学院成功登顶第一名。这第一名也是实至名归，学校每栋宿舍楼都是高标准高配置，厨房、活动室、庭院、电脑房、洗衣房等一应俱全，有的还配有专门的钢琴室。想象一下自己坐在精致的古典沙发上，在大大的落地窗旁静静地看着书或者欣赏窗外的景色，还是挺惬意的。
2. 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis
排在第二位的圣路易斯华盛顿大学宿舍简直就像城堡一样，房间很宽敞，而且无论新老宿舍都配有漂亮精致的地毯和昂贵的Tempur-Pedic 记忆床垫。23栋宿舍楼大多数宿舍都是4-6人间，有独立卫生间，学校甚至还有专门的保洁人员负责清晰浴室、马桶卫生，每周还会发放洗漱用品，生活可以说相当舒适了。然而，其实这些都不是圣路易斯华盛顿大学最大的卖点，她最吸引人的还是宿舍附近的美食市场，什么面包店、私人厨房、甜品店、意大利餐厅……各式各样的美食应有尽有……所以，对于吃货来说，这才是圣路易斯华盛顿大学的核心竞争力啊！
3. 亚利桑那州立大学 Arizona State University
对于今年入学的亚利桑那州立大学新生来说，学校的宿舍绝对是一个大大的福利！今年，亚马逊要与亚利桑那州立大学合作，共同开设一个语音技术工程培训项目。为此，亚马逊向学校新建的高科技配置的宿舍楼Tooker House捐赠了1600台Echo Dot设备，以供工程学专业学生使用。有了Echo Dot，学生就可以体验用语音控制播放音乐、听新闻、Uber 叫车、订外卖等功能，甚至还可以控制相关的智能家居，是不是很酷炫！
4. 麻省理工 MIT Massachusetts Institute of Technology
绰号叫做海绵的MIT的Simmons Hall凭借其独特的外形和设计已经为MIT赢得不少建筑大奖了。而且住在这里面的感觉的确也是非常爽，这栋有着10层楼高的宿舍实际上只供350人使用，里面更多的空间都设置为小型剧场、会议室、餐厅等等，而且大楼里巨大的海洋球池可谓是解压神器！
5. 波莫纳学院 Pomona College
波莫纳学院的Oldenburg Center宿舍楼是Pomona最大的特色之一，这里是宿舍也是食堂，是学习不同语言最佳的场所。如果想要浸入学习一门语言，就可以申请住在那门语言的宿舍里，中文、法语、德文、日语、俄罗斯语和西班牙语都都专门的宿舍分配。每周一至周五的中午你都能看到Oldenburg食堂门口排着长队，大家用不同的语言打着招呼聊着生活，进入Oldenburg食堂，就会看到插着各国小国旗的语言桌，一旦坐定就只能说这种语言啦。每张桌子几乎都有native speaker或者language resident 和 language fellow带你飞。
6. 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis
加州大学戴维斯分校的Cuarto Area一共有3栋宿舍楼，宿舍大多是套房配置，一般有2-4个房间，一个起居室和1-2个独立卫生间。其中2栋宿舍楼前还有泳池和spa，课间休息的时候来这里游个泳也是非常惬意。
7. 波士顿大学 Boston University
波士顿大学的Student Village有两栋最知名的高级公寓化宿舍楼—— 10 Buick Street和33 Harry Agganis Way。住在33 Harry Agganis Way里你可以尽享波士顿的无敌美景，曾经有美国媒体评价称这里是全美最奢华的宿舍，甚至令许多地标性建筑都黯然失色。
8. 马里兰洛约拉大学
住在马里兰洛约拉大学的宿舍里，即便你不会做饭恐怕也能成为大厨，这里的宿舍大多配有设施齐全的完美厨房，冰箱、烤箱、烧烤架等各种厨房用品一应俱全，会做饭的同学可以大展身手了！
侨报网综合–Sep 28, 2017,03:38