诈骗集团冒充中领馆对留学生进行电话诈骗

骗子冒充中领馆，以留学生会被遣返为理由进行诈骗。很多留学生来美国读书不怕语言不通，也不怕独身一人在人生地不熟的异乡生活，最怕的是在美国机场被遣返，吊销签证，连学都上不成。

据《每日邮报》8月27日报道，因为社交媒体账户上的好友发布了一些反美言论，17岁来自巴勒斯坦的哈佛新生伊斯梅尔·阿贾维23日晚在美国机场被移民官员审问了5个小时，最后被吊销签证，遣返回国。

随着留学生被遣返回国，赴美的签证被吊销的案例时不时发生，很多留学生都担心自己会遭遇类似的事情，而骗子也利用留学生这种心理伪造成中国领事馆进行新的骗局。

在美国读书的研究生一年级学生魏同学两个礼拜前遭遇了电话骗局，被对方骗取了自己和父母的全部个人信息。魏同学在接受记者采访时称：“有一天我接到了一个电话，对方冒称自己来自中国领事馆，称有人伪造十多本护照入境被抓，其中有一本伪造的护照就是伪造我本人的。对方还说对方用伪造的我的护照进行诈骗，已经骗取了十万美金，因为数额不小，而且伪造的是我本人的护照所以虽然与我无关但我也有金融犯罪的罪名，所以我很快就要被遣返。”

魏同学接着说：“我当时听了半心半疑，毕竟电话诈骗的事情经常发生。但当我听到我要被遣返的时候我又忍不住担心，因为留学生被遣返的事情也时有发生，所以我很担心这件事情会真的发生在我身上。当我正犹豫不决时，对方说我这个案子的案底已经挂在了上海公安局，还给了我一串号码，说我不信可以打电话去问。我将信将疑的上网查询了一下，他给我的电话号码还真的是上海公安局的电话！这么一查我就觉得这个事情肯定是真的了，特别害怕自己会被遣返，就又给骗子打了过去。电话那边说因为看在我还是个学生的份上，于是决定让我每两个小时都给他们发个视频，告诉他们自己在干什么，证明我是个在美国正儿八经留学的学生。也为了保证我真的是清白的，他们还要走了我父母的全部信息，说要去找他们核实我的身份。”

“你当时是怎么做的呢？”记者问道。“ 我真的设了闹钟，每两个小时提醒我自己要录视频发给他们，连和教授约的见面都忘记去了因为我当时真的太害怕了，怕被遣返。”魏同学说道。

“那后来是怎么识破这是个骗局呢？”记者问道。

“当录到第四个视频的时候我还是觉得不对劲，应该找中领馆问一下，所以我就打电话给总领馆，对方还没听我说完就说那个是骗子不用理他，还告诉我如果真的有事总领馆不会打电话联系而是寄信。”魏同学最后说道，“于是我就把骗子电话给拉黑了，也通知了父母我被骗了，家里信息可能会被人盗用。”

记者就此事采访了刘龙珠律师，刘龙珠律师提醒大家：“一般电话诈骗都是分为三大类：号称是DHL包裹邮寄的、银行的、以及政府部门的。一般接到号称自己是来自这几类的电话可以直接挂断，因为这些部门如果真的有急事通知只会寄邮件通知而不会打电话通知。不建议在电话里和诈骗分子耗费时间和精力。如果不放心，可以再看到陌生号码时先不要接听，等电话挂断后，回拨过去，如果打不通一定是骗子电话。第三如果接到电话称遇到什么问题，建议不要轻信电话里说的消息，可以亲自去当地有关部门询问。”

2019-08-28 20:14 来源：侨报网