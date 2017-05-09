谁说留学就是出国浪翻天？碰上这些苦逼事，我分分钟哭给你看！

很多人特别羡慕留学的小伙伴，揣测我们要么是家境殷实、要么是特别勤奋，反正在他们眼中，出国留学是一件非常风光的事，但是其实留学生活很多时候都是自己一个人苦逼地在死扛着，总感觉啥成就都还没有就快要毕业了，唉，忍不住感慨一句我可能是个假留学生吧，要么我上了假的美国大学，可是主页君要提醒你，你可是交了真学费哦亲！

新学期马上开始了，又从国内万里迢迢飞回来。

中午吃饭，好哥们儿Sam（美国哥们儿）凑过来，笑得一脸邪魅：“春假浪得爽不爽？”

你打着哈哈：“爽爽爽，别提多爽了，简直是天堂。”心里却是五味杂陈。

回国前，迫不及待想和国内的老友叙叙旧，可真正回去了，一起吃饭时，却发现周围的人全部在聊房子和钱，不说话的时候也是在看手机。

你就纳了闷儿了：二十岁出头的年纪，不谈理想不谈奋斗却张口闭口全是房子，是自己在国外待久了不接地气，还是国内的“标配人生”太流行？

你想找点话头，问问对方喜不喜欢现在的工作、未来有没有什么规划、对最近的时事热点有什么看法，得到的回答却大半是“有什么喜欢不喜欢的，就那样呗”。

你觉得尴尬极了，屋内空气闷得让你喘不过气，忍耐着坚持到最后一刻，起身和大家挥手告别，彼时脑子里却突然浮现出毕业前，大家高谈阔论、挥斥方遒，谈起理想闪闪发光的样子，不知道是哪个傻子站在桌子上说了句：“青春就是要燃烧啊”，然后被大家调侃着下去。

一切都还历历在目，却又好像真切地离你远去了。

陷入回忆中的你走路没留神，不小心撞到一个路人，你脱口而出了一句“I’m sorry”，却换来路人的不解加白眼。哦，你立刻反应了过来，大概对方是觉得：“中国人还装什么逼说英文？”这种尴尬让你有些手足无措，却也不是第一次了。

尤其在刚回国时，刚下飞机就闻到烧焦的味儿，你还以为机场附近着火了，后来意识到是雾霾。没回来几天，你就生病了，在朋友圈里发了句“家乡的雾霾不太欢迎我，一回家就病了”。

结果收到了许多评论，老同学们都在说你怎么越来越娇贵了，他们吸了那么久都没事，你从国外回来吸两口就病了？

也许是中国这几年发展太快，也许是自己在国外待得太久，后来每一次回国总有一种尴尬的“异乡人”的感觉。

这就是你的春假，一个期盼许久却又与期待相差甚远、最终草草收尾的春假。你不知道哪儿出了差错，但你能感觉到：印象中那种回家之后的归属感和亲切感，正在离你越来越远。

可是，这些Sam又如何能感同身受呢？罢啦，不想了，毕竟眼前有更大的问题丞待解决——final要来了。

你叹了口气，为什么刚过完midterm就要来final，你这个两条腿的凡人要怎么赛得过时间？

走进教室，讲台上那些来自苏格兰、印度、法兰西的自带奇妙口音的教授，自顾自地讲得正酣，你不得不让自己集中精力，竖耳朵、对口型、分析身体语言，好吧，仍然一句也听不懂；无奈之下，你开始求助其他同学，想借个笔记来抄抄什么的，却绝望的发现：他们压根儿什么都没记。

最后你只能舍近求远，转向两排开外的同胞——全班学习最刻苦的人，亚洲学生总是最刻苦的。但是，每次手机响的，也是亚洲学生。

回归课堂，老师还在自嗨中，你莫名烦躁，听不懂课就意味着你无法应对接下来的王炸：各种考试。

回想这个学期，哪天不是你刚拼死拼活的把homework搞定了，结果第二天就有个quiz，第三天就due一个project，第四天就要小组讨论，第五天就要做presentation, 这还不算完，因为中间夹着各种口味的test，以及一周至少3篇阅读材料、2篇作文等等，手忙脚乱的还没反应过来，bang！

midterm和final来了，叫醒你晕头转向的脑袋，起来考试！

浑浑噩噩，终于下课了，翻了下微信里的外卖店，发现每家店都已经被点过一遍了——便宜的不好吃，好吃的不便宜，想想自己卡里仅剩的一点零花钱，知道自己没得选，冲进学校里的Grab & Go货架上拿了一拿冰冷的三明治匆匆应付了，然后下午的课上继续纠结晚饭吃什么。

最后还是决定：18:00前赶去中国超市，买速冻水饺和泡面，为晚上熬夜啃书做好了准备。好基友突然打来电话，问要不要去蹦迪，你答应了。其实第二天早上还有课，但你还是没忍住出了门。

晚间是例行的八卦时间，你听着大家你一言我一语的八卦，有些走神了。

以前觉得在国内读书圈子很小，A是B的小学同学，B是C的初中同学，C是D的高中同学，D是A的大学同学。

后来来到国外读书才发现，留学圈更小，流言蜚语比lecture里记录的教授讲义都多。

今天A和B突然在一起了，明天又分手了，隔天A和C又在一起了，C曾经和D是炮友，D不喜欢E…… 为什么将他们的关系理清比雅思阅读配对还难？？？

你转向了另一群人，他们正在谈政治，你顺势表达了一些对Trump和梅姨的观点，几个英国同学在旁边潦草的应付着：“interesting”，“quite good”，你听到后就不再多说话了，转而对身边的Lily和Ivy撩了起来，撩了几句后又索然无味起来。

无聊中张望了一下四周，发现身边都是白人小团体。

那些德国人、意大利人、法国人、西班牙人，谁不抱团啊？可是他们抱团，不说话的话，谁知道他们是一国的啊。叹气…

回想自己天天被家长指责和中国人抱团，其实也是有苦衷的，外国人也是有自己的小团体的，只是爸妈看不到而已啊，说多了他们觉得你借口多，久而久之，你也懒得解释了。

回家路上，天又开始下雨，出门时还好好的，刮过来的冷风让你忍不住打了个喷嚏，想想自己初来的时候，因为这个鬼天气经常感冒。现在也再也找不出雨伞存在的意义，终于明白为什么superdry卖得那么好。

经常是起床时还是晴天，出门去附近超市买早餐的空档，就开始下雪了；进了超市，买东西的时候放晴，回来下雨。进屋吃早餐的时候放晴，去学校的路上下暴雪，然后到了自习室的时候外面放晴。

还真是让人摸不着头脑啊。

缓过神来，突然想起明天的group work还有个meeting要去。

你和三个外国人组成一个小组，大家还很羡慕你，居然待在一个没有中国人的小组里。同组的同学为了配合你，下载了微信，加了好友，显得相当有诚意。但每次开会前，那三个人就人间蒸发了，微信不回，电话不接。

你找不到人，干脆一个人完成了所有苦差事儿。

作业完成后，离deadline还有几天，这时他们一个个精神抖擞地出现了。不停地跟教授套着近乎，聊天儿，聊课题，旁敲侧击自己在学术上多么努力专业，奥斯卡小金人不颁给他们都对不起他们的演技。

实在受不了了，咱就把学校炸了吧！

Marketing的写计划，Finance的筹资，Accounting的计算炸药成本，Chemistry的合成炸药，Design的设计爆破烟火， Engineering的测算爆破点，IT的控制爆破，Nursing的随时准备，各种language study现场翻译，Law的善后，就这么定了！

有时候会想，经济不好，政策变更，一个留洋研究生要找工作不容易，偏偏又是个女生。那么留学有什么用？还不如不出国直接本科毕业去找工作。

但想了想，真的如此吗？

其实我内心深处没有后悔过出国，即使最后找到的工作还不如国内的同学好，我也不后悔。

什么？ 因为这几年的成长太迅速了。我在国外由不会做饭到可以做一大桌菜，我在马路边上边胃痛边哭走回家过，我在芬兰漫天大雪里捡过三文鱼，我在葡萄牙的旅馆里睡过沙发，我见识过利兹每一个时刻的样子…

我还有什么怕的？

每一样想要的东西就去追求，想做的事情就去尝试，留学这几年攒的胆量和见识，估计不是在国内能换来的。 而且，留学本来就不是为了一个更好的工作而已，而是为了过一个更好的人生啊。

当你见过了那么多繁花似锦，你更能发现这个世界之美，你更知道怎样去享受生活，你懂得珍惜，懂得温柔，有了这些感悟，你的人生难道不会更上一层楼？

而且，刚回国的现状不代表日后整个人生的走向，还是去相信点美好的东西，去相信自己不是留学圈被人沦为故事题材的渣渣吧。

最后想说，留学其实没有什么特别，只是会很大程度的改变你，你的内心，你的想法，至于往好往坏，全凭你自己选择。

来源：INSIGHT CHINA