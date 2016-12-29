走心服务 北美留学生办自媒体

2016年8月刚刚上线的北美学生网（Usstudent.com），由于贴近留学生的心态和需求，近期在美国和加拿大的留学生圈内成为综合资讯的主要来源渠道之一。北美学生网的主要团队成员都有在美国大学的留学经历，正是由于他们自身的留学经历，合力打造出了这个旨在服务美国和加拿大地区留学生群体的综合信息服务平台。

北美学生网上线之初，首先与全美各知名学府的中国学生学者联谊会（CSSA）合作，主办了首届北美NAGG电竞联赛,通过主办青年学子普遍喜爱的电子游戏竞赛，吸引了众多留学生的关注。随后协助推广了中央电视台2016CCTV国庆专题全球短片征集活动在（北美）的征集。

随后北美学生网，积极并广泛参与和支持了全美各地广受青年学子关注和深具社会影响力的各类活动，包括全美首届华人公益及非盈利组织创业论坛、PROJECT C全美巡回（波士顿、华盛顿、芝加哥、旧金山、纽约及广州百大DJ场）留学生PARTY：洛杉矶时装周实习项目、“湄公河行动”电影北美院线上线；2016印州中国留学生招聘会、BAEMAX旧金山千人PARTY、925纽约新学生时代活动、NBA明星球员直播招募、第一届中美投融资峰会等活动。

同时，北美学生网成为为第二届北美华人导演短片展（纽约、波士顿、华盛顿、旧金山、洛杉矶、北京、上海等）凤凰卫视美洲台“求学梦”节目；第一届纽约中美论坛等活动的北美唯一战略合作媒体。

据介绍，北美学生网的创始团队成员包括首席执行官、毕业于美国明尼苏达大学的刘峰，首席技术官、毕业于美国乔治华盛顿大学的计算机硕士陶靖，首席内容官、曾留学于哥伦比亚大学的邹瑜。

刘峰创办的JNC（暨新）教育，现在是现北美国际暑期学校细分市场领头企业。参与初创的北美留学生第一娱乐品牌PROJECT C，在北美各地举办千人留学生线下活动，在北美留学生中有广泛的影响力。累计辐射北美10万+留学生。

陶靖2014年创立华盛顿学生网及微华府，联合华盛顿地区12所高校，搭建起最大的北美区域线上社区，并因此获得中国中央电视台报道。

邹瑜拥有丰富的团队搭建及管理经验，北美学生网创建至今出色完成媒体部组建、主站内容填充、社交媒体平台运营等相关工作。

团队成员表示，北美学生网通过提供第一手精选的新闻资讯、优质服务商整合、本地化的商家、租房、二手交易等分类信息以及北美圈社交服务，致力于全方位满足留学生在北美留学生活期间需求，以轻松、有趣、高效的方式为北美华人留学生发声。希望成为联动北美留学生的公益平台和最有影响力的自媒体，为留学生营造最牛最酷炫的电竞联盟社区，致力打造完善的留学生院校联盟社区APP。

北美学生网目前正在独家进行的北美各大学的中国学生学者联谊会主席采访系列，成为首家对北美留学生组织系列采访的媒体。目前已经采访了加州大学洛杉矶分校、马里兰大学、亚利桑那州立大学的学联主席；同时对留学生创业的佼佼者：易思汇的高宇同、SoGal的孙伊晴、牛犊基金的王静远等人的专访，更是成为北美留学生朋友圈风靡一时的刷屏文章。（AACYF洛杉矶讯）