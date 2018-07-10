赵宇飞荣获麻省理工学院未来科学奖

麻省理工学院助理教授赵宇飞（Yufei Zhao）因在离散数学的研究贡献突出，成为麻省理工学院未来科学奖的第二位得主。

据MIT news报道，麻省理工学院科学学院院长、Donner数学教授Michael Sipser说，赵宇飞在组合学方面为计算机科学应用做出了巨大贡献，他是学院的杰出人士，在研究、教学、服务以及对外拓展方面都做了大量出色的工作。

最近，赵宇飞和三名麻省理工学院的本科生解决了不规则图形的独立集数量难题，这个猜想是2001年首次提出的。赵宇飞和其他著名学者的合作研究还让人们可以更好地理解了Green-Tao定理，提高了人们对伪随机结构的理解。2018年赵宇飞因此项研究获得了美国工业和应用数学学会（SIAM）授予的Dénes König 奖。

麻省理工学院数学系主任Michel Goemans说，赵宇飞是我们教师中最优秀的人才，他是一位富有创造力、技能突出的研究人员，同时也是一位课堂内外均杰出的老师。今年赵宇飞成为北美本科学生年度数学竞赛William Lowell Putnam的指导老师，帮助建立了麻省理工学院竞赛团队。此前他曾三次成为该竞赛团队成员，并与其他五位成员合作夺得过该竞赛的第一名，他自己则是那次竞赛的最高得分手。

赵宇飞2010年获得麻省理工学院数学和计算机科学双学士学位，2011年获得剑桥大学数学硕士学位，2015年获得麻省理工学院博士学位。赵宇飞在回到麻省理工学院任教之前，曾经在牛津大学、加州大学伯克利分校等学校或研究机构任职。

未来科学基金由麻省理工学院校友慷慨捐助设立，他们是1992年获得博士学位的Jake Xia、1990年毕业的Jen Lu、1991年毕业的SM、1990年毕业的Amy Wong、1984年毕业的Brad Hu、1990年毕业的Senad Prusac、1993年毕业的Bill Park以及Marina Chen 和 Chi-Fu Huang的父母，这一基金为麻省理工学院的教师和学生提供不受限的资金支持。该基金最近的捐助者慈善家Zhijun Yan、Gang Xiong 和 Cindy Wang。

2018-07-09 14:49 来源：侨报网