超越众多常青藤成2018最难申请大学 UCLA为何这么受欢迎？

又到了一年一度的美国大学放榜时，在加州里排名前列的加州大学洛杉矶分校（UCLA）的录取率自然也成了众多学生的关注焦点。而今年，UCLA刷新了由自己保持的纪录，再次成为申请人数最多的美国高校。

UCLA校园图

据洛杉矶时报报道，根据初步筛选结果，UCLA共收到了超过113000份合格的2018年秋季学期入学申请。而2018年加州系几所高校收到的申请是约221000份，UCLA一所就独占了近一半。而大热门的UCLA，在今年收到113000份申请的盛况下，也只录取5700人，可谓是僧多粥少了。

虽然它的录取率也在5%左右，低于部分常青藤，但从申请人数上来看，UCLA无疑要高居今年最难申请的学校榜单了。据数据，2017年在UCLA的新生中，有一半学生的高中GPA在4.13到4.31之间，而ACT综合得分也在30-34之间。

所以综合来看，去年的标准在今年恐怕是不可能适用的了。

那么美国大学录取的标准是怎么划定的呢？

学生“录取指数”＝就读高中(0-4分) +课程难度(0-21分) +年级排名(0-3分) +平均成绩(0-16分) +SAT成绩(6-25分) +国家荣誉学者决赛者(0-3分)+申请论文(-3-5分) +推荐信(-2-4分) +课外活动(-5-30分) +种族多元化(-3-5分) +体育活动(8-40分) +超级录取(40分)+特殊分：父母(3～8分)+家住远处(3分)+教练征召(5-10分)+极其特殊(3-5分)

从公式可以看出，参与评分的项目共有13项。前6项注重学业成绩，7-12项考察综合素质，最后还有一些大多数人所不会有的特殊分。

各项体现了美国大学招生中对学生的考察，它们广泛存在于美国大学招生实践中，是大家需要了解的事实现状。

那为什么UCLA如此受学生喜爱？

作为加州大学公立教学UC系统第三古老的名校，UCLA世界大学排名中都取得不错的成绩。

在2018年泰晤士世界大学排名中，UCLA终于翻身，超越加州大学伯克利分校UC Berkeley，名列世界第15;在2018USNEWS美国最佳大学排名中，UCLA紧随加州大学伯克利分校，并列第21名。

学术出众，教育质量不亚于任何一间常青藤大学，学生社团、社交活动同样活跃。三大职业学院：医学、法学、和商学院都很著名。电影电视相关专业名列前茅。

大城市、大校园，UCLA都最好的代表。这意味着无尽的机会和各种便利。无论是课程专业、兴趣小组，还是食宿搭配，只有想不到的没有选不到得。而且，地理位置宜人，毗邻比佛利山庄，海滩的迷人景致，丰富的娱乐活动，有可能跟某位好莱坞影星擦肩而过的机会，都是吸引人的地方。

2018-03-18 11:51 来源：侨报网综合