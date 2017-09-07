转学之路：从圣路易斯到哥大（一）

欣欣，13-14届AYP交换生, 交换年选择公立高中，项目结束后继续回杭外读书，现在美国哥伦比亚大学读大三。

事实证明，五月三号是我的幸运日。2009年的这天，我收到杭外的录取通知书，以为那是我人生的巅峰了。直到2017年的这天，我才发现自己的人生就像随机数生成小程序，充满偶然，无可预测。

09/28/2015 “我今天早上突然想转学了 哥大 CMU都不错”

我向来以为我是有老天眷顾的人，就像当初进杭外一样，我总能欣想事成。结果造化弄人，我进了随手一申的华盛顿圣路易斯大学（WashU）。九月末的一天，我突然想转学。

大一是转学的最佳时机，然而我的第一年过得平平淡淡，如果不称作惨淡的话。成绩爆炸，没参加什么社团，和同层楼的同学都是点头之交，最享受的是睡觉，每天打不起精神。有一天，我在信箱看到一本学校发的小手册，上面罗列了一些消沉（depression）的症状，我有点害怕，把小册子扔掉了。

在甜欣屋，我很少提及自己的挣扎。我觉得是时候聊一聊这些了，无论生活多糟都不能自弃，你不知道好运会在哪等着你。现在想来，有两件事情帮我走出低谷，一是我染了紫色头发加入姐妹会，二是我大一暑假在美国做研究之余认识了一些形形色色的人。我试着塑造一个积极的自己，让大家知道我其实很开心跟他们玩。然后我真的一点点变开心了。

04/18/2016 “明年转学到纽约找你”

大一结束，我听说死党要转学去纽约了，有点心动。我喜欢纽约这个城市，依稀记得那些繁华的街道。

纽约有哥伦比亚大学（Columbia）和纽约大学（NYU）。我想着我进不了哥大，那就去纽大吧，不料遭到了爸妈的激烈反对，只好作罢。我也不确定如何转学，只想看自己能走多远。

09/15/2016 “我现在没法退课 还会前功尽弃”

整个大二我没命地学习、打工、活动。在研究生难度的高级算法课（Advanced Algorithms），老师每次作业布置五道题，给全班半个月思考，第一第二个做出来的同学有附加分。我为了争取分数以及给老师留印象，在作业公布后的两天里把五道题都交了一遍。

努力并不能保证好的结果。大二上学期，我一门数学课崩了，只好激流勇退，成绩单留下了退课的记录。大二下学期，我博弈论的课也快崩了，找教授签期中考成绩（mid-year report）时很害怕——

老师：让我算算。你第一次作业67，第二次96？

我：嗯。

老师：（看了看期中考卷）你的成绩是B-/C+，你确定要这么写上去嘛？

我：老师内啥，我是pass and fail你写及格（pass）就好。

努力后的我开始怀疑人生，这时，我的近似算法课（Approximation Algorithms）教授鼓励我。

我：我转走的希望不大。我做好了留的打算。

老师：你要有信心。你在我的课上表现很棒，你是好学生（top student），你值得顶尖的学校（top school）。

我：可是我学得很累。

老师：那是你选了研究生的课。我劝你放手一搏，申斯坦福、加理、麻省，把顶尖的学校都申一遍。

我：可是我没有时间写这么多材料。我选了研究生的课。

老师：你看着办吧。反正我相信你。

那天我几乎是哭着跑回家的。艰难之中有WashU教授们的鼎力支持，是我的幸运。

2016年底，我着手转学的申请。托福过期，我又考了一次。之后我锁定了十二所学校。亲测表明，选校列表随着截止日期的临近会大幅缩水，我最后只申请了六所。我找高级算法课（Advanced Algorithms）教授，写了一封体现我天赋的推荐信；又找入门物理课（General Physics）教授，写了一封体现我努力的推荐信。

我找工作投简历时曾挖空心思寻找自身的亮点，此刻都派上了用场。我在文书、活动、推荐信讲了自己对计算理论（computing theories）的热爱，参加竞赛的经历，还有对女性在STEM领域的支持。比如最后一点，我先在文书里打性别牌，说小时候大人们不相信女生能学好编程，而我顶着压力和偏见去追求自己所爱；然后在课外活动里填了我加入的理工科姐妹会（professional sorority）还有女性计算机组织（Women in Computer Science）；最后在“你喜欢你参加过的哪些活动”回答Grace Hopper Conference，就是之前提到的那个全球程序媛会议。

我想找人给我的材料提建议，聊了几家，我意识到一般的留学中介无法帮我从顶尖大学转到顶尖大学。这时，我想到求助Bonnie他们。记得我很纠结哥大的核心课程（core curriculum）两年能不能修完。Bonnie说，与其纠结，不如写完文书再说吧。我便游走在放弃的边缘，期间停工开工反复数次。好不容易写完，Bonnie说写都写了就交吧，能不能毕业让招生官考虑和决定就好。

我超满意这个申请季，申什么学校写什么文书都是自己决定，还有WashU保底。学业外抽时间思考自己是谁、要做什么，也是一种成长和提升。更重要的是，我开始觉得WashU非常适合我，欣欣确实属于这里，就算最后哪里也没有录取，这番折腾也值了。我打算从WashU三年毕业找个工作，或者四年本硕连读，一切皆在预期。

05/03/2017 “我去 录了 一脸懵”

哥大出结果的那天，我在给一个项目拉赞助。半小时后要演讲的我匆匆登录，只见跳出个视频。我想都没想就把视频关了，我要看拒信。扫了几个字感觉不对劲，懵了，点了底下一行小字“再次观看欢迎视频”。屏幕上，赫然一句——

“欢迎来到哥伦比亚大学。”

05/08/2017 “我不知道会去哪 但是应该是要走了”

接下去几天，我又开始纠结要不要去哥大。显然，招生官把这个问题还给了我。曾经的努力，似乎不给我犹豫的理由。我暑假去美国银行的总部实习，神使鬼差地，我之前买的飞往夏洛特的是单程票。我的世界在短短几天上演巨变。

05/16/2017 “好了 我是哥大的了”

决定得非常急，甚至没机会和很多朋友说再见。圣路易斯的两年，是我成长的两年。我带着所有留恋和不舍，去往下一站。