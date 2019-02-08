这些地方不能拍！中国学生佛州海军基地拍照获刑

一名20岁的中国学生闯入美国佛罗里达州（Florida）海军基地并拍摄基地内重要军事设施而被捕。该学生已认罪并被判处服刑1年。

据CNN报道，周二，佛罗里达州基韦斯特（Key West）的法官在赵千里（音译）认罪后给了他1年的最大量刑。

根据庭审记录，赵在去年9月26日下午走过基韦斯特海军航空兵驻扎基地（Naval Air Station Key West）联合跨部门特遣部队驻地南面（Joint Interagency Task Force South）的围栏。

进到基地后，赵来到一片卫星通讯设备区域，这个区域被称为“农场”（“the Farm”）。接着，赵对“农场”里的设备拍摄了视频和多张照片。

文件中还显示，“农场”区域的围栏和标志上都写着“禁区”和“禁止入内”的字样。

庭审文件里并没有关于赵是否从事间谍活动的记录。

赵千里的代表律师称，他的当事人只是一名游客因迷路而误闯基地，不过调查员看到赵千里的手机和相机只有基地的照片，未见其他旅游景点的图片。

来自中国中北大学的赵千里，去年参加暑期交换生计划合法入境美国，学习活动于9月结束，他被捕时签证已经过期一个星期。

美国海军在官方视频里称基韦斯特的设施是“世界上最先进的情报中心之一”。该中心监测地球表面4200万平方英里来探测对美国安全的威胁，包括来自美洲的运载毒品的船只。美国军方的五个分支的人员和13个其他国家的代表都在这个基地工作。

2019-02-07 10:39 来源：侨报网