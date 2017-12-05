这些留学生的潮，还真的是他们父辈玩剩下的…

自古以来，老祖宗们向来注重后辈们的前途，清末明初时，留学已成为社会热潮。除了名门望族的父辈会为儿女一掷千金，有些普通家庭的父兄为了满足子弟的留学梦，也不惜倾家荡产，借债让子弟们踏出国门。

就这样，上演了一部留学史……

@胡适：手账达人

1910年，胡适留学于美国康奈尔大学及哥伦比亚大学。在美留学时，胡适爱写日记，除了将生活中打牌、戒烟、游玩悉数记录之外，还会写下自己的文学主张和思想演变。

@巴金：日夜热望于社会改革的情绪

上世纪20年代，自费出国留学盛行。巴金在朋友的游说下，决定开口跟哥哥坦露自己的留学心声。尽管巴金出生时，正是家族最兴盛之时，但等他成年之后，已走下坡路，甚至入不敷出。为生计所累的当家大哥最先拒绝，希望巴金毕业后能尽早工作。但巴金“日夜热望于社会改革的情绪”，令他难以被劝服。最后，大哥终于汇钱，巴金也如愿以偿去到法国。

@林徽因：恋爱不耽误学习

1920年，年仅16岁的林徽因被父亲带到欧洲去见见世面，相较于其他人而言，林徽因是幸运的，她不必为生计犯愁，只需要好好享受国外的氛围和文化熏陶。她在受到女房东的影响下，对建筑学产生了浓厚的兴趣，继而又被西方古典的辉煌壮丽所激励，决心攻读建筑学。

望子成龙，为留学热注入了一针兴奋剂

留学热成功的蔓延至今。每年发布的各类大学排名榜上，美英两国的知名学府都占据着前100名中的大部分位置。以美国常春藤和英国五大名校为代表的高校代表了世界大学教育的顶尖水平，这毫无疑问引起了中国学生和家长的热捧，乃至盲目的追捧。只要孩子能出国，走到哪里都不怕与任何人尬聊。

留学这壶水越烧越热，但凡有条件的家庭都会选择让孩子出国留学。一方面，家长和孩子集体对国内被填鸭式的教学现状Say了no! 另一方面国外的一些优质教育资源可以对国内教育的一些不足和弊端进行补充，从而提升孩子面对社会的综合能力，为的就是高人一等。

然鹅，有些人一不小心被热水烫着了……

对中国学生来说，经历了托福、雅思、GRE的蹂躏，品尝了文书申请，面试和等offer的苦水。终于如愿踏上赴美求学路，殊不知，这才迈开去西方取经路的第一步。

同事张先生的女儿就曾以前三名的成绩考入美国知名大学。但在学习期间却因期末成绩和平均成绩多次未达到学校的最低要求而被劝退。

来自南京的赴美留学生。在美国大学，学生所在的专业一学期至少要修满3~5门课程才能按时毕业。然而这些课的期末演讲却成了他的梦魇。在得知要当着一百多人用英语陈述自己的学术报告时，做完自我介绍的他，却忽然忘记了自己的发言内容。原本精心准备的演讲，因为他的心慌而讲得乱七八糟。

其实类似这样的情况并不是个例，许多家长都会觉得费解，为什么孩子在国内明明是品学兼优的尖子生，到了国外就不适应了呢？

哈佛流出的一份内部报告告诉你……

在哈佛流出的一份内部调查报告中指出，华裔藤校毕业生在毕业20年后取得的职业成就总体是比较低的，对于母校的回馈也是最低的。目前最知名的华裔藤校毕业生却是以NBA球员身份出名的林书豪。而另一个一度出名的哈佛女孩，最近追踪报道出来的职业生涯也比较平淡无光。

造成这个状况的原因主要是三个：

第一个原因：是很多华人家庭对于孩子的教育理念有问题。

完全不顾孩子的本身资质和自然成长规律，一门心思以培养孩子上名校为目标，甚至把自己的面子、人生遗憾强加到孩子的身上，采取各种极端功利的手段去争夺有限的入学资格。

无论是学校的课程，还是课外兴趣班，或是参加的各类社会活动，完全都是功利性的考虑，瞄准了顶尖大学的胃口去做，既不顾自己孩子的自身兴趣，也不管大学不断调整的选择标准。

第二个原因：是大量华人家长和孩子并不明白国外顶尖大学培养人才的理念和方向。

事实上，到了全球前30名这个级别的大学，最主要的定义是培养顶尖的研究和学术型人才，而不是华人家长和学生所认为的追名逐利的方向。出一个获得诺贝尔奖的专家比出几个大富豪更能让名校感到光荣。顶尖名校的毕业生担任各类高级研究人员、教授、学者的比例远远高于发财的企业家。

第三个原因：是误入留学机构的坑。

而如今国内大部分留学教育机构仍沿用国内应试教育模式，以填鸭、速成为目标，进入了这种坑，孩子就像上了生产线，一个流程下来孩子就成了复制品。而这些没有质量的复制品，出国后好比笼中圈养的金丝雀，必然无法适应留学生活。教育一定是个良心活儿，一个好的留学教育机构，不能单单只以考试分数为导向，同样重要的是，要以学生综合实力的提升及长期的成长规划为服务核心。这样你到了国外，才不会成为可笑的复制品。

来自藤校妈妈的分享：如何甄选到好的留学教育机构

前两天收到一位失联好久的同事加好友申请，他是从别的朋友那里知道我家孩子顺利攀藤，想让我分享下为孩子选择留学教育机构的经验。回想一下孩子申美本的整个过程，还真有不少心得。

1、看资质。如今市场上的培训机构多如牛毛，众多不知名的小机构都是“无照”经营。他们为了博取利润，随便找一些略懂皮毛的老师，随便找几个课程讲讲就完事，这样的教学质量是绝对不行的。

2、看师资。师资是一个培训机构的核心之一，优秀的老师肯定是一个学校生存和发展的保障。除了老师的强经验及教学背景，往往大家最容易忽视的一点，就是师生间的亲密度。留学备考是枯燥的，老师和学生间的情感，一定是学习效果的催化剂。

3、看课程设置。优秀课程的设置绝不是以短平快为目的。留学服务绝不是一锤子买卖，关系到学生及其家庭的一辈子。在课程及升学的服务上，必须深入到专业、职业的人生规划。

4、看管理。精细化的管理最体现一个教育机构的实力，学习过程只有在可视化和正向的监督下，学习内容才能逐渐内化。

5、看培训机构的口碑和历史。选择有经验有口碑的留学教育机构，这是给家长和学员的首要保障。