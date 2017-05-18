选 择 | 应该留在国外争取更好的生活，还是回到故乡陪伴父母？

微信上收到妈妈发来的一个视频，提醒我一定要看看，说她都看哭了。于是抱着完成任务的心态点开来看看，看完真的泪目了……

尤其是听到她跟我说“想多看看你，我和你爸也没多少年好活了。”虽然嘴上安慰她说二老身体健康一定长命百岁，内心却真的慌张了起来。视频里的情节，又一幕幕反复起来，真怕父母老去生病的那一天。 一边是无法陪伴父母的遗憾愧疚，一边是即将到手的绿卡，像是走在人生的分岔口，不知道该怎么选择……



观点1：家里走得慢的人，停下来等一等吧

这个问题真的没有亲身经历过的人，很容易站在道德制高点上评论一切。我家里楼上有个奶奶，大女儿在日本，儿子在美国，小女儿在法国，老人是个很本分的农村妇女，丈夫很早就去世了，干干净净精精干干一直以来也不需要人照顾，偶尔老姐妹之间走动。上次给家里人打电话。说老人自己倒在家里，幸亏那几天四楼装修，敲门通知关水让工人给发现了，扛到医院就不行了。临终一直念叨不要让儿子回来，回来熬这么多年就白费了。FaceTime见的最后一面…

我妈妈的大学老师，她和她丈夫两个人都是专家级教授，受人爱戴，四个子女个个出色，都不在国内。她丈夫肾衰竭，常年卧床已经7～8年，儿女给家里雇了两个保姆伺候着。平时妈妈去看望，说起来都是为儿女骄傲，对他们很好很上心。但。。冷暖自知吧。

家可能是场迁徙，但家里走得慢的人，停下来等一等吧。

观点2：心灵上的陪伴胜过守在身边

心灵上的陪伴胜过守在身边

这个题目本身就很难回答，我觉得修改一下可能会比较好回答：

应该留在外地更好的生活，还是回到故乡陪伴父母？



这样问问题是不是回答起来就更轻而易举了？

外国与外地其实本质没有区别，都是一个人用来生存的平台。

每个人的平台不一样：

村里人到乡里打拼，因为乡里的机会比村里的多

乡里人到县里发展，因为县里的机遇比乡里的好

县里人到城里奋斗，因为城里的资源比县里的广

城里人到国外独创，因为国外的事业比城里的阔

人类还有宇航员常年在空间站，在太空

其实主要就是一个心态的问题。

传统思想讲：父母在，不远游，

可是这句话后面还有一句，就是：游必有方！

有些人以为孔夫子意思为，有父母，就守在家里孝敬父母就行了。这是曲解圣贤的意思了。如果是这样，夫子教导人们“齐家治国平天下”，岂不是空谈？再者，如果家境贫寒，难道让父母跟着你饥寒交迫？这不仅不是孝，而且是最大的不孝。 孟子讲“不孝有三”，何为“不孝有三”？古人云：“于礼有不孝者三，事谓阿意曲从，陷亲不义，一不孝也；家贫亲老，不为禄仕，二不孝也；不娶无子，绝先祖祀，三不孝也。三者之中无后为大。”“家贫亲老，不为禄仕”恰恰是鼓励人们去开创事业，为禄为仕，以奉养父母，光宗耀祖。 有些人把“方”有人解释为方向、去处，这是不对的，而应该解释为“理由、道理”，这个“理由、道理”包括给父母讲清楚“游”的“理由、道理”，更包含对父母的安置、赡养即对孝的兼顾。因此，你常回家看看父母，这是起码的为人常识，也是最低层次的孝。- （百度百科）



再者说，现在科技这么发达，很多人在父母身边的时候无非就是在刷朋友圈，那请问陪伴在父母身边的意义何在？很多人过节不回家也可以理解，那你有打电话吗，有视频聊天吗？

回顾这些年漂在国外，与爸妈在一起的时间是聚少离多。但是我从来没有觉得我与他们之间有什么隔膜。因为从最早的国际长途电话，到网络电话，到视频通话，这一路他们都在陪伴着我。无论是我在生活上遇到了什么困难，还是在感情上遇到了哪些挫折，或者就是平常想家的时候，我知道一个电话拨回去，爸妈都会耐心的跟我聊上很久很久。这么多年下来，我爸妈没有给我打过一次电话。从来都是我跟他们主动联系。慢慢的，这也成了我们一家三口之间的默契与习惯。

通讯的便利让我和爸妈的沟通没有因为地域的障碍而受到阻碍。相反，恰恰是因为我们没有生活在一个屋檐下，因为距离，我们的沟通往往可以更深刻，更交心，更有意义。而现在有了微信，像很多家庭一样，我们一家三口也有一个微信群。但是也正是因为微信的存在，我们无时无刻的都在使用着它，顾虑着时差，用着它的各种功能与我们最爱的人实时的互动着。微信在我们不知不觉中提醒着我们离他们是有多么的遥远。

所以，不要为这个问题纠结了。

与其计较一年和父母可以一起共相处多少天，

不如反思一下自己每次和父母在一起的时候可以多快乐。

爱父母的方式有很多，

不是一定要守在他们身边。

父母对于我们，既是约束，也是自由。

来源：张一驰 & Alexii