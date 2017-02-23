防作弊 海外SAT考试减少

有美国高考之称的SAT 近来遭遇众多海外报考者作弊事件的困扰。其主办组织发布了新的安全措施，但对该考试存在的最根本弱点却没有补强。

据报道，位于纽约的大学理事会（College Board）周三透露， 新出台的安全措施包括减少该考试在美国以外进行的次数及增加对海外考试中心的审计。但是，这个不以营利为目的的组织却没有说，它会终止一种让人有作弊空子可钻的做法，那就是在海外再次使用在美国已经用过的考卷。这实际上是近些年来考题泄漏的主要原因。

去年报道说，大学理事会没有堵上一个广泛存在但却是心照不宣的安全漏洞。亚洲某些国家的备考公司大肆收集以往的SAT 试题和阅读段落，并将它们发给其客户准备。由于这些考题后来又会出现在海外的正式考试中，因此令这些有准备者不公平地获得了优势。

报道还发现，大学理事会故意把这些已知泄露的考试在某些海外国家再次正式使用。

这些在海外重复使用旧考题的问题频繁发生，最近一次就发生在上个月。大学理事会宣布，今年1 月在海外参加SAT 考试的数目未披露的学生考分作废。

该机构还在审查另外一组学生的考分，这是正在进行的综合调查的一部分。

上周的报道说，今年1 月在亚洲出现的考题中有部分内容是去年6 月在美国考卷上出现过的。去年6 月版的考题在中国很容易获得，它们还被卖给了南韩的学生。路透社已经获得超过200 页的被泄漏考卷的影印本。

大学理事会发言人勾德伯格（Zach Goldberg）拒绝透露有多少学生的分数被作废，以及有哪些国家的考生受到了影响。

大学理事会首席执行官科尔曼（David Coleman）曾在去年9 月的一次会议上说，他们计划减少对旧试卷的重复使用。勾德伯格周三拒绝说，大学理事会是否停止在海外使用旧考卷。

大学理事会说，从今年秋季开始，它将减少在海外考试的次数，从一年6 次降为4 次。在海外， SAT 将仅在10 月、12 月、3 月和5 月能考。今年6 月在海外的SAT 考试将被取消。

大学理事会先前已经把在南韩、埃及、沙特阿拉伯的SAT 考试从6 次减为4 次，因为该机构确认，2013 年在这些国家的考试内容已经外泄。但是，当时大学理事会却拒绝在中国采取类似行动，即使它已经得知，某个中国网站已经泄露4 次SAT 的考题。接着，在中国和其它国家发生了多起考试作弊事件。

大学理事会说，它采取的新的安全措施包括提供执法机构和其它政府组织相关的备考机构的名称及涉嫌窃取考试材料的个人姓名。

来源：侨报网