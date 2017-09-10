非计算机不要？NO！论文科生如何在硅谷找到一份工作

在大家印象里，硅谷都是理科生特别学计算机的学生的天堂。高薪的程序猿，T恤牛仔的上班装备，公司提供的一天三餐，每天写代码编程序的生活。其实，福布斯曾报道，越来越多的文科专业的毕业生选择进入科技公司。虽然都说，理科造原子弹，文科说不要扔原子弹。这两种人是如何在科技公司中共存的呢？再换句话说就是，文科生如何在硅谷找到一份工作呢？

文科生在科技公司的地位何在？

据“创见”报道，根据乔治·安德斯（George Anders ）曾在福布斯发文，“当那些技术天才开启改变世界的战争时，他们意识到，自己需要把公司同大众和人文社会更紧密地联系在一起。因为只有拉到足够多的战友，才能达到他们改革的目标，并能把改变世界的过程，变成一件更愉快的事情。”

人文学科的研究人员，素来被称之为“社会表象的炼金师”，自然可以充当技术公司和大众的沟通桥梁。我们可以从领英（LinkedIn）的数据上找出点证据，来看看目前拥有文科学位的大学毕业生加入科技公司的真实情况。

在此之前，我们确定下什么叫文科：哲学、自然科学、人文学科以及广义上的社会科学。

根据领英数据显示，文科毕业生通常比理科毕业生能更快地容易高科技公司的环境。而在2010年到2013年，文科毕业生加入科技行业的增长速度为10%，已经超过了计算机技术和工程科学的速度。 38%的文科毕业生有兴趣在毕业后去加入一家互联网或者软件公司，而这求职意向比例甚至比计算机的毕业生都更高。

从整体来说，文科毕业生的就业范围其实比理科生更广泛。但文科毕业生又如何在技术型人才占主导的高科技行业中去“夹缝生存”，并找到自己的价值呢？

文科生的求职职业

根据数据显示，文科毕业生进入高科技领域，担任最多的职位分别为：销售、市场研究以及软件开发。

高科技领域和公司希望多元化自己的员工，渴望招聘有灵活社交手段和批判性思维的文科生加入自己的团队，增加自己团队的多元性。

根据图表显示，文科生在高科技公司担任职务的前十名分别为：销售、市场、软件开发、项目经理、客户服务、公司公关、IT 支持、咨询、商务策划师、人力。

其中，销售、市场、咨询都可以做到相关职位的高新收入，并完全有机会进入中高层管理层。

虽然说文科生的专业课在大学已经是固定的，但并不代表文科生不能在之后的工作上后天学习，并进行跨行发展。实际上，很多人目前从事的职业，和自己的大学专业可以说大相径庭。这在当今商业社会并不罕见。

文科生大学文凭的含金量

那么，高科技公司注重文科生的本科排名吗？

据“创见”报道，根据领英的统计数据显示，美国有10%的文科生在本科毕业后能直接进入高科技公司工作。而在排名前20%的学校里，这一比率高达14%。

但这并不是说高科技公司格外偏爱常春藤学校的文科生。

根据领英的上述数据表明，全美排名前20名学校、排名前100名学校和排名100名之后学校的文科生进入高科技公司的比例，其相差不到细微的2%。

全美排名前20学校文科生进入高科技领域工作比例：9.9%

全美排名前 100 学校文科生进入高科技领域工作比例：9.6%

全美排名 100 之后学校文科生进入高科技领域工作比例：7.5%

经验对文科生求职至关重要

既然科技公司并不偏好文科生的学历含金量，那什么最重要的？自然是经验和软实力。

笼统来说，具有相关的工作经验的文科生，会更受到高科技公司青睐。尤其是拥有全职相关经验的文科生，几乎能在高科技公司内轻而易举地找到工作。

而根据较早的经济图表分析表明，在2015年上半年，行业内排名前十的企业雇佣的文科生员工几乎都统一有科技领域相关经验。

比起应届文科生，科技企业也更加钟爱拥有其他行业经验的文科生。即使是无科技行业经验，但只要拥有非相关行业经验的文科生，仍然比应届本科生更好找到科技企业的工作（招聘比率高出 4%）。

从以上的数据可以看出，科技公司对雇佣文科生的硬件条件更宽容。而更要求软实力，耐心、与人交流的能力、团队合作精神等等。

招聘也是双向选择，文科生假如对高科技领域感兴趣。也需要记住高科技公司不仅仅是包括传统意义上的互联网，还包括计算机软件，计算机硬件，生物技术，网络媒体，电子学习，电子游戏，消费电子，计算机和网络安全，信息技术与服务，纳米技术，无线和医疗设备，甚至包括诸多依靠电子商务而进行的服务领域。

在现代社会，工作已经成为一种经济。人们有更多的机会和资源，可以去得到他们想要的工作。那么最重要的从来不变，那就是什么人能够去担任这些岗位的工作，并把工作妥善完成。

而在如此广阔的新兴高科技领域，文科生也可以根据自己的喜好在其中大展宏图。

文科出身的硅谷大佬

据重庆晨报报道，投资人彼得.泰尔（Peter Thiel）如今已身家过亿，而他在法学院学习的却是哲学专业。他的主要成就是与合伙人联合创办了PayPal与Palantir，同时他还是一个成功的投资者，先后为脸书（Facebook），领英（LinkedIn），Yammer等公司投资。

Slack公司CEO斯图尔特·巴特菲尔德（Stewart Butterfield）同样也是哲学专业出身，而且他认为哲学素养能帮助他更好的进行写作和辩论。Slack现在已成为全球最企业应用之一，估值高达28亿美元。

帕克·哈里斯（Parker Harris）是Salesforce公司的联合创始人，负责该公司产品及工艺技术方面的工作。但他从未接受过任何关于技术方面的专业教育，而是毕业于明德学院英国文学专业。明德学院是位于佛蒙特州的一所规模较小的文科学院。

苏珊·沃西基（Susan Wojcicki）是谷歌早期员工，2014年成为YouTube公司CEO。在哈佛，她学习的是历史与文学专业，并计划获得哲学博士学位。偶然间她接触到了哈弗大学颇受欢迎的计算机科学课程CS50，使她改变了计划。随后她也相继获得了经济学学位以及工商管理学硕士学位。

苹果的乔布斯曾就读于瑞德学院，这是一所位于俄勒冈州波特兰市的规模较小的文科大学。乔布斯在这里度过了一个学期便退学了。他所就读的专业尚不清楚，但瑞德学院的网站上披露乔布斯学习了有关哲学、心理学以及书法等很多不同类的课程。乔布斯也经常谈到苹果中的很多设计灵感来自于他曾学过的书法课程。

卡莉·费奥瑞纳（Carly Fiorina）曾是惠普公司的CEO，但她在大学时期主修却是历史专业。毕业之后，她先后从事了接待员和英语教师的工作，直到25岁时转行成为AT&T的推销员才开始进军科技领域。

阿里巴巴是全球最大的电子商务企业之一，它的创始人马云大学时就读于杭州师范学院英语专业。大学毕业后，他被拒绝了30次，才终于找到一份英语老师的工作。借助自己的英语技能，他阅读了早期关于互联网的信息和报道，随后他决定开创自己的线上交易。

本·希伯尔曼（Ben Silbermann）是估值110亿美元的热门图片分享社区Pinterest的联合创始人，他曾在耶鲁大学学习政治学，在创立Pinterest之前，他从事的是网络广告的工作。

网贷公司Lending Club是目前全球最大的网贷平台之一，该公司CEO拉普朗什（Renaud Laplanche）早期却是一个企业并购律师，并在法国学习过法律。在那之前，他还曾是一个专业的水手，还几次在全国比赛中获得冠军。

来源：侨报网