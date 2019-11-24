【圣路易时报讯】圣路易斯华盛顿大学中国同学「春泉民乐团」11月22日(周五)晚间8时，应邀在位于560 Music Center之华大Pillsbury剧院举行之吉他晚会(Guitar Gala)中演出。

音乐，是一种不需要被翻译的世界性的语言，没有国界，没有文化差异，没有语言障碍，有的只是声音与心灵之间的交流与碰撞。「春泉民乐团」以中国传统乐器、音乐国际语言，演绎了6首中国民乐及现代曲风。青花瓷、茉莉花 等让现场观众聆听到不同语言、不同文化间的撞击火花，魅力四射，赢得全场掌声。

华大「春泉民乐团」(WU Spring Ensemble, WSE) 是隶属于圣路易斯华盛顿大学的学生社团，所有成员都是华大学生。

「春泉民乐团」致力于推广使用中国民乐器表演中国音乐，并希望在圣路易斯吸引更广大的观众群，让更多人知道，了解，并好奇这些美妙的传统乐器！

华大春泉民乐团目前和圣路易斯华盛顿大学学生会（SU）以及孔子学院合作。「春泉民乐团」非常感谢他们给予的帮助以及支持。

乐团目前的成员有：蔡雨琦（团长，二胡）；金雪仪（副团长，打击乐）；凌岑迪（财务，钢琴）；孙鹤（竹笛，萧）；黎芮含（琵琶）；方戈（二胡）；郑可欣（古筝）；王柯又（二胡）；颜婧怡（古筝）；张泠然（古筝）；张伊清（古筝）；刘含章（葫芦丝）；李煜光（笙）；刘沁果（钢琴）；吴婉榕（古筝）。 （排名不分先后）

除了学校的Guitar Gala之外，「春泉民乐团」还受邀在新校长欢迎会，圣路易斯中华日(China Days)，以及孔子学院举办的诸多活动上表演。

「春泉民乐团」ins @washuspringensemble；

官方网站

https://springensemble.wixsite.com/washu