风靡美国名校的「嗑药」文化，学霸们为了GPA 4.0到底有多拼？

经常听说美帝名校压力巨大，夜夜图书馆刷夜熬不停，而不少学生居然都是要靠着嗑药度日？而且这种药物号称是风靡美国大学号称考试读书最强外挂！这到底是怎么回事，药物不会有危险性么？这背后的来龙去脉到底是什么？？今天主页君就带小伙伴们来一探究竟，看看到底传说中的“聪明药”是怎么一回事。
Final周意味着夺命周…
真正的勇士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血，敢于在图书馆睡到死去活来！
啊不！是学到死去活来…
看伯克利的大牛果然会充分利用空间！
这确定不是凶杀案发现场？！我的妈呀我想回家！
这是昏厥还是死亡？？？宝贝你的鞋呢…袜子也亮了…
如此释放自己的天性，你爸妈造么？！
如果还敢有人在你面前说，“美国大学的学习任务不重，学生们天天都在浪。”
请把你一学期以来赶的due以及论文资料扎成一个包裹，砸到他脸上！
美国的作业的确不多，但是每次作业都能让人累掉半条命。
在Final周，GPA不相信眼泪。此刻处于熬夜复习的小伙伴们内心肯定是无比的希望拥有哆啦A梦中那块记忆面包的….然而….漫画只能是漫画….
诶，梦想终于照进了现实，听说近几年来，美国高校甚至是常青藤盟校里悄悄盛行起了一种“聪明药”，号称是考试赶due的最强外挂。
当中国学生面对考试，还在使用古老而神秘的食疗大法，天麻炖猪脑，健脑核桃排骨汤时，人家西方险恶的资本主义，早早就已经用上了真正的“聪明药”。
有了它，学生们的学习效率简直翻天。
首先来看它的用户体验：
On days I take it, I feel alert, awake, and interested. I want to get off my ass and do things. I want to talk to people and really listen. I ask questions in class. I share ideas. I have the energy to pursue my hobbies. I feel like my personality is amplified, and I feel like I’m just a fuller version of myself. I am able to complete long complex thoughts in my head instead of being intellectually lazy.
在我吃”聪明药“的日子里，我整个人都非常敏锐和清醒，对身边的事充满了兴趣。我只想赶紧动起来去做些什么。我想和人们交流，我在班上积极发问回答问题，我有了动力去发展我的爱好，我感觉我的人生完整了不少，视野很开阔。我发现有了对复杂问题的思考能力，而不是看到难题就冒出”我不会“的懒念头。
I get a high period in the morning where I feel good and ready to work.
我整个早上都是嗨的，只想抓紧时间学习。
The first day I took my first pill, I was shaking. My brain was all over the place and I couldn’t stop organizing things. It felt like a slightly less intense version of coke.
吃聪明药的第一天，我整个人都摇摆了起来。 我的大脑好像无处不在，一直无法停止思考。就像是磕了轻量级的可卡因一样。
Trying to find a job in New York City while still living in Boston was really stressful. I knew the odds I was up against, and I figured Adderall would boost my confidence, helping me ace interviews.
还在波士顿住着的时候试图在纽约找工作，这对我来说压力很大。我知道我能从容应对的概率，我发现聪明药可以提升我的自信心、帮助我在面试中拿到好成绩。
It will make you more alert, less hungry, and less need for sleep.
它可以让你变得警觉，对饥饿和睡觉的需求减少。
It has gained a reputation for making you “limitless.” I’ve even heard it called legal meth, or legal cocaine.
它是出了名的可以让你觉得自己有无限潜力。我甚至听说有些人叫它合法冰毒、或者合法可卡因。
这还不算大后天，有一个拉美文学的期末考试。
“我真的快要死了。”杰米自言自语，并在图书馆前点了一根烟。“我需要一点额外的帮助，一点就好。” 杰米所说的额外帮助，其实此时就躺在她的随身小包里。她拿出一颗橘黄色的药片——昨天刚刚从朋友那里搞来的——就着咖啡，速速吞下了这30毫克的阿德林，并硬着头皮回到了图书馆。
最后，在阿德林的帮助下，她熬过了最后一个夜晚，在所有考试中都获得A的好成绩。她说：“没有这东西（指阿德林），我八成不会有3.9的GPA。”
阿曼达同样是聪明药的受益者，因为课业压力巨大，阿曼达真的无法兼顾多门科目的学习，而第二天就是一门重要的考试，自己还没怎么复习，眼看着就要挂了，她不得已尝试了传说中的“聪明药”。
她很轻易地就从同学那里要来了一颗阿德林，吃下去才15分钟，她就感觉注意力大幅提升，就算是在菜市场她都可以毫无压力地学习。
当时她完全不想歇着，有一股力量驱使着她去工作学习，复习了一整夜也没感觉到困意。
杰米和阿曼达口中的阿德林就是传说中的聪明药。其实它并没有特定的具体药物，目前主要是以Adderall以及Ritalin为主。
在Steven & Alexandra Cohen Children’s Medical Center of New York的匿名调查中发现，616位接受调查的藤校学生中，约有69%的学生承认自己曾经至少服用过一次“聪明药”来赶论文，66%的人曾服用它来应对考试，还有27%的人说只要是遇到考试就会吃它。
这种药的确对提高注意力有着较大帮助。但是这种药物的副作用也非常大…
在没有多动症的情况下服用它，就等于在使用诱导性毒品。
它会让人处于一种高亢奋状态。睡觉什么就别想了，磕嗨了以后不吃不喝就只想学习。
如果恰好这个时候你结束了考试，那你可能会面临着连续性的对某项工作偏执的热爱，不研究透顶就会非常难受。
并且食用后还会出现极度疲乏以及肌肉疼痛的症状。血压和心跳水平会出现异常、胸闷气短，严重的甚至可能导致生命危险。
在药效过后，情绪上会突然变得很失落，有些人还会因此罹患抑郁症…
而且，还会对智力和记忆力有不小影响呢！
那么，学生是如何得到这些药物的呢？总有那么一批“聪明”的学生会和学校医院周旋，谎称自己有多动症，通过ADHD的测试。他们由此会以极为低廉的价格得到很这种药物。进而他们会纷发给自己的朋友，或者干脆高价卖给周围的人。
而校医院的医生对此表示苦恼，因为，他几乎不能分辨那些假装自己有ADHD多动症的学生，和那些真正需要帮助的学生。——也就是说在心理学范畴，不存在一种类似于测酒精含量的标准，学生可以轻而易举地骗过医生。
这和在体育赛事中使用兴奋剂一样，肯定会造成各种不公平发生。
还容易陷入道德困境，毕竟，如果运动员服用兴奋剂是违法的，那么为什么学生在考试期间服用阿德林就是可以的呢？
不过大多数同学都不以为然，甚至有人直说：聪明药其实就是一种很酷的，解决你学业问题的方法。
比如，主页君认识一位智商颇高的哥们，平时从来不学习，作业也是东抄抄西抄抄。即便如此，这哥们的GPA依旧屹立不倒，大多是因为其在考试周和考试周前的死亡周彻夜学习整个学期的课程。我想着一定多亏了“聪明药”。
然而回到了美国大学生活的真谛：“社交——睡眠——学业”形成了一个三角的三个顶点，而任何凡人都只能选择其中两个顶点，放弃另外一个。
而这位不愿意放弃社交和学业的哥们，只能放弃睡眠，又用各种乱七八糟的药物在没有睡眠的情况下维持着社交和学业。
仔细想想，还真是有些可怕呢。
主页君认为，想要取得好成绩无可厚非，想让自己变得更努力这也能够理解。但毕竟聪明药是有副作用的，为了一时的“带劲”学习搭上自己的身体健康当然不值得也很不划算。
希望大家多在平时下功夫，打好稳定的基础，在Final周来临之际也不会显得焦虑不安，靠着“聪明药”拿下Final终究不是上上策。
来源：INSIGHT CHINA