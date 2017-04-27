风靡美国名校的「嗑药」文化，学霸们为了GPA 4.0到底有多拼？

经常听说美帝名校压力巨大，夜夜图书馆刷夜熬不停，而不少学生居然都是要靠着嗑药度日？而且这种药物号称是风靡美国大学号称考试读书最强外挂！这到底是怎么回事，药物不会有危险性么？这背后的来龙去脉到底是什么？？今天主页君就带小伙伴们来一探究竟，看看到底传说中的“聪明药”是怎么一回事。

Final周意味着夺命周…

真正的勇士，敢于直面惨淡的人生，敢于正视淋漓的鲜血，敢于在图书馆睡到死去活来！

啊不！是学到死去活来…

看伯克利的大牛果然会充分利用空间！

这确定不是凶杀案发现场？！我的妈呀我想回家！

这是昏厥还是死亡？？？宝贝你的鞋呢…袜子也亮了…

如此释放自己的天性，你爸妈造么？！

如果还敢有人在你面前说，“美国大学的学习任务不重，学生们天天都在浪。”

请把你一学期以来赶的due以及论文资料扎成一个包裹，砸到他脸上！

美国的作业的确不多，但是每次作业都能让人累掉半条命。

在Final周，GPA不相信眼泪。此刻处于熬夜复习的小伙伴们内心肯定是无比的希望拥有哆啦A梦中那块记忆面包的….然而….漫画只能是漫画….

诶，梦想终于照进了现实，听说近几年来，美国高校甚至是常青藤盟校里悄悄盛行起了一种“聪明药”，号称是考试赶due的最强外挂。

当中国学生面对考试，还在使用古老而神秘的食疗大法，天麻炖猪脑，健脑核桃排骨汤时，人家西方险恶的资本主义，早早就已经用上了真正的“聪明药”。

有了它，学生们的学习效率简直翻天。

首先来看它的用户体验：

On days I take it, I feel alert, awake, and interested. I want to get off my ass and do things. I want to talk to people and really listen. I ask questions in class. I share ideas. I have the energy to pursue my hobbies. I feel like my personality is amplified, and I feel like I’m just a fuller version of myself. I am able to complete long complex thoughts in my head instead of being intellectually lazy.

在我吃”聪明药“的日子里，我整个人都非常敏锐和清醒，对身边的事充满了兴趣。我只想赶紧动起来去做些什么。我想和人们交流，我在班上积极发问回答问题，我有了动力去发展我的爱好，我感觉我的人生完整了不少，视野很开阔。我发现有了对复杂问题的思考能力，而不是看到难题就冒出”我不会“的懒念头。

I get a high period in the morning where I feel good and ready to work.

我整个早上都是嗨的，只想抓紧时间学习。

The first day I took my first pill, I was shaking. My brain was all over the place and I couldn’t stop organizing things. It felt like a slightly less intense version of coke.

吃聪明药的第一天，我整个人都摇摆了起来。 我的大脑好像无处不在，一直无法停止思考。就像是磕了轻量级的可卡因一样。

Trying to find a job in New York City while still living in Boston was really stressful. I knew the odds I was up against, and I figured Adderall would boost my confidence, helping me ace interviews.

还在波士顿住着的时候试图在纽约找工作，这对我来说压力很大。我知道我能从容应对的概率，我发现聪明药可以提升我的自信心、帮助我在面试中拿到好成绩。

It will make you more alert, less hungry, and less need for sleep.

它可以让你变得警觉，对饥饿和睡觉的需求减少。

It has gained a reputation for making you “limitless.” I’ve even heard it called legal meth, or legal cocaine.

它是出了名的可以让你觉得自己有无限潜力。我甚至听说有些人叫它合法冰毒、或者合法可卡因。