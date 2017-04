风靡美国名校的「嗑药」文化，学霸们为了GPA 4.0到底有多拼？

经常听说美帝名校压力巨大,夜夜图书馆刷夜熬不停,而不少学生居然都是要靠着嗑药度日?而且这种药物号称是风靡美国大学号称考试读书最强外挂!这到底是怎么回事,药物不会有危险性么?这背后的来龙去脉到底是什么??今天主页君就带小伙伴们来一探究竟,看看到底传说中的“聪明药”是怎么一回事。

Final周意味着夺命周…

真正的勇士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血,敢于在图书馆睡到死去活来!

啊不!是学到死去活来…

看伯克利的大牛果然会充分利用空间!

这确定不是凶杀案发现场?!我的妈呀我想回家!

这是昏厥还是死亡???宝贝你的鞋呢…袜子也亮了…

如此释放自己的天性,你爸妈造么?!

如果还敢有人在你面前说,“美国大学的学习任务不重,学生们天天都在浪。”

请把你一学期以来赶的due以及论文资料扎成一个包裹,砸到他脸上!

美国的作业的确不多,但是每次作业都能让人累掉半条命。

在Final周,GPA不相信眼泪。此刻处于熬夜复习的小伙伴们内心肯定是无比的希望拥有哆啦A梦中那块记忆面包的….然而….漫画只能是漫画….

诶,梦想终于照进了现实,听说近几年来,美国高校甚至是常青藤盟校里悄悄盛行起了一种“聪明药”,号称是考试赶due的最强外挂。

当中国学生面对考试,还在使用古老而神秘的食疗大法,天麻炖猪脑,健脑核桃排骨汤时,人家西方险恶的资本主义,早早就已经用上了真正的“聪明药”。

有了它,学生们的学习效率简直翻天。

首先来看它的用户体验:

在我吃”聪明药“的日子里,我整个人都非常敏锐和清醒,对身边的事充满了兴趣。我只想赶紧动起来去做些什么。我想和人们交流,我在班上积极发问回答问题,我有了动力去发展我的爱好,我感觉我的人生完整了不少,视野很开阔。我发现有了对复杂问题的思考能力,而不是看到难题就冒出”我不会“的懒念头。

我整个早上都是嗨的,只想抓紧时间学习。

吃聪明药的第一天,我整个人都摇摆了起来。 我的大脑好像无处不在,一直无法停止思考。就像是磕了轻量级的可卡因一样。

还在波士顿住着的时候试图在纽约找工作,这对我来说压力很大。我知道我能从容应对的概率,我发现聪明药可以提升我的自信心、帮助我在面试中拿到好成绩。

It will make you more alert, less hungry, and less need for sleep.