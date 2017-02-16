骗术五花八门 留学在外需补“防骗”这堂课

海外学子刚刚踏出国门，身处异国他乡，在对当地情况不了解的情况下，往往容易成为不法分子诈骗的对象。一些骗子混迹于高校周围，将行骗触角伸向了留学生这一群体。

遇骗那些事儿

在美国得克萨斯州留学的刘博文初到美国就被骗子“宰”了一顿。他周末在达拉斯街头闲逛时被人搭讪，话没说几句对方就开始要钱。“他说他好几天没吃饭，现在要死了，想要点钱买东西吃。”当被问及为何会相信他说的话，刘博文反问：“你到一个陌生的城市，走在大街上有人过来打招呼，你不觉得人家很友好吗？”回到学校后刘博文和同学讲起被要钱的经历，才知道这种套近乎的手段已被用过多次。“好几个中国留学生都说见过那个人好几次”，刘博文这才知道自己上当受骗了。

在英国读书的马文军虽然早已做过防骗攻略，但最终还是被骗了。“说到底，还是太轻信别人了。”马文军说，“自己怎么也没想到互送过几次礼物的‘朋友’居然成了骗子。”他和这个“朋友”来往几次后，对方提出了借钱的要求，起初是小额的，没过几天就还了回来。在马文军看来，“有借有还好几次后就相信他是真的会还回来”。一个月后，对方跟他借一笔大额款项，马文军想也没想就借了出去。等到这个“热心的朋友”从互联网上突然消失后，马文军才明白，这从头到尾就是对方设下的“精心骗局”。不仅骗了友谊，也骗了钱财。

“这种骗子很可恶，诈骗开始不谈‘钱’，先获取足够的信任后，再用多次‘有借有还’麻痹人，再大额借款立马失踪。”马文军说。

走在大街上，被一群乞丐围住是一种什么样的体验？在美国得克萨斯州读研二的刘志(化名)就遭遇过这种窘境。“看着挺可怜的，就想给点钱，后来周围一拥而上好几个乞丐。”刘志无奈地说，“总觉得他们都没办法活下去了，就想帮一下。没想到他们是团伙作案，拿了钱还顺走了我口袋里的手机。”

骗术五花八门

除上述留学生提到的这些被骗案例外，笔者在采访中了解到，留学生遭遇的诈骗可谓五花八门。

初到国外，为了省钱，不少学子选择在外租房。在学校周围号称可以低价找到房子的“中介”便用低价位诱惑学子赶紧交钱，最后的结果却是同一套房同时租给好几个人。

就此，相关法律人士提醒留学生，租房合约是关键。签约时留学生应该认真阅读每项条款，并对有疑问的项目进行检查与标注。同时可以聘请房地产律师提供专业意见并见证签约，确保不落入租房骗局。

此外，在互联网高速发展的今天，个人信息的泄露也给骗子们留下了可乘之机。求租房、寻兼职，互联网的发展让人足不出户就能得到更多的信息。然而，一些海外学子缺乏信息保护意识，在网络上泄露了个人相关信息，这些信息也成了不法分子利用的空子。

如何应对诈骗

就留学生如何防骗，中国驻墨尔本总领事馆教育组曾提示留学生，为了防骗，一定不要贪小便宜，切记天上不会掉馅饼。同时，保护好个人隐私信息，不要把钱给别人，这是关键。

此外，提前做好“防骗”功课也很必要。在美国留学的吕文(化名)笑着说，几乎每天，他和一同留学的中国同学都会收到类似的短信。有时候是假装亲人，有时候是假冒学校老师，千奇百怪的短信让他哭笑不得。

像吕文一样，提前做好“防骗”功课可以避开不少陷阱。与其花大力气去追回钱款，不如提早做好防范。对海外学子来说，提前做好当地社会环境的调查，防患于未然，才能解决根本问题。

就被骗之后如何处理，北京市律师协会的李律师表示，留学生在国外一旦不幸遭遇钱款诈骗，应该及时向当地警方报案；如果数额巨大，要与家长联络，并与留学组织、中国驻外使领馆等机构联系，以寻求帮助。

同时，李律师也提醒海外学子，在国外遭受诈骗后千万不要只身前往索要钱财。在海外学习生活，保护好自身安全才是首要之事。

来源：新华网