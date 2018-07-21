高校不再要求SAT作文成绩 孩子鼓掌老师忧

对于高校纷纷调整入学政策，尤其是藤校、斯坦福等名校纷纷表示不再要求SAT作文成绩，让不少亚裔孩子非常开心，认为这是一项“毫无创意的枯燥学习”，而老师认为这是高校的一项“危险举措”。

SAT作文的测试对英文非母语的一些华裔孩子来说，非常头疼，不仅因为用中文写作文都难，更不要说用英文写作，更因为孩子们认为“这个测试非常没有创意。”SAT作文早先是允许孩子们发表个人观点的测试，不过据教授作文的老师介绍，因为“自由发挥”惹争议太多，引发很多投诉，已经很早前取消了。

比如，早先有个案例，让孩子们写对于“电视真人秀”节目的观点，让不少孩子们楞了，因为他们平时根本没有看过“真人秀”节目。取消后，如今的作文要求是分析剖析一篇文章如何展开论述，使用了哪些规范技巧等，只要带一点点个人对文章话题的表述，立刻零分。而这一点令有些孩子非常不满。“给我们的作文非常‘大陆货’，观点陈旧毫无新意，看着都枯燥，还要分析其论述的方法，更加无聊。”

一位华裔学生说，“我对写这样的文章毫无兴趣，我一般还是很喜欢写能发表个人观点的文章。后来为了提高分数，掌握规范，要求妈妈给我报了补习班，假期都在补习，又累又无聊，收费还挺贵的。”另有ABC华裔孩子虽然不太愁语言障碍，但是也不喜欢标准化操作，更加不喜欢“补习”，“平时在学校里这些训练并不多，为了成绩还要上补习班？我觉得大家应该公平竞争，拼平时在校的成绩就好了。当然妈妈不同意，我后来也只好去补习了。”

对于SAT作文是否代表学生真实能力的问题，多年以来一直在补习班持教写作课程一位韩国裔老师则有不同观点，他认为这是高校的一项“危险举措”。

“首先，我们的目标是教孩子很基础的写作能力，不是仅以升学为目的，而是让孩子掌握基本技能，包括主题把握，段落展开，每段首句话题句，接下来如何围绕话题有逻辑地进行支持观点的论述。这是一个标准化的学习过程，也是必要的基础教育。其次，他们（高校）不要求SAT作文成绩，但是要求提交平时老师评分后的作文。这一来，各种文章、各种评分标准都可能出现，在写作方面，‘萝卜白菜各有所爱’，而各个学校老师的评分也会各有千秋，失去规范的标准的评定，同样是A的作文，很可能差异很大，反而让高校更加难以甄选出优秀学生。”

这位老师认为，如此操作，日后很可能高校给自己带来很多争议性的难题。

2018-07-20 17:44 来源：侨报网