麻省理工向大陆学生关门？中方辟谣

中国国务院新闻办公室3日举行发布会，发布2019年第1号留学预警。

关于中国民众关心的“麻省理工学院今年未招收一名中国大陆本科新生”“美国大学正在向中国的大陆学生关闭大门”等传闻，中国教育部新闻发言人续梅表示，目前掌握到的情况是，已经有大陆学生接到了麻省理工学院的录取通知书。

另外，像耶鲁大学、哥伦比亚大学都表示向中国大陆学生发出了超过10份本科录取通知书，这个数量和往年相比大体相当。

续梅表示，总体上来看，尽管中美贸易摩擦一直在持续，但是中国学生到美国去留学的总体形势保持了平稳态势。最近一段时间以来，一些美国著名高校，包括哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、莱斯大学等学校的校长们纷纷发声，表示欢迎和支持包括中国学生在内的国际学生和学者。

哈佛大学校长表示，中美高校之间应该进一步加强合作和交流，这对于中美关系来说特别重要。莱斯大学校长给全校所有人员发了一封信，信里写：我们的国际学生、教职员工和来访的学者，不论你们是从哪里来的，在莱斯大学都会受到尊重和欢迎。“所以这些大家也可以看出来，美国高校对华交往合作的态度是开放的，对于留学生的态度也是欢迎的。”续梅说。

今年5月24日，耶鲁大学校长苏必德发表声明，强调国际学生和学者是受欢迎和尊重的，开放是美国顶尖大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志。

侨报网–Jun 03, 2019,14:24