麻省理工向大陆学生关门？中方辟谣

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中国国新办专题新闻发布会，教育部发布2019年第1号留学预警。中国网

中国国务院新闻办公室3日举行发布会，发布2019年第1号留学预警。

Aerial view of MIT campus, with a glimpse of the Boston skyline

关于中国民众关心的麻省理工学院今年未招收一名中国大陆本科新生”“美国大学正在向中国的大陆学生关闭大门等传闻，中国教育部新闻发言人续梅表示，目前掌握到的情况是，已经有大陆学生接到了麻省理工学院的录取通知书。

另外，像耶鲁大学、哥伦比亚大学都表示向中国大陆学生发出了超过10份本科录取通知书，这个数量和往年相比大体相当。

续梅表示，总体上来看，尽管中美贸易摩擦一直在持续，但是中国学生到美国去留学的总体形势保持了平稳态势。最近一段时间以来，一些美国著名高校，包括哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、加州大学伯克利分校、莱斯大学等学校的校长们纷纷发声，表示欢迎和支持包括中国学生在内的国际学生和学者。

哈佛大学校长表示，中美高校之间应该进一步加强合作和交流，这对于中美关系来说特别重要。莱斯大学校长给全校所有人员发了一封信，信里写：我们的国际学生、教职员工和来访的学者，不论你们是从哪里来的，在莱斯大学都会受到尊重和欢迎。所以这些大家也可以看出来，美国高校对华交往合作的态度是开放的，对于留学生的态度也是欢迎的。续梅说。

今年524日，耶鲁大学校长苏必德发表声明，强调国际学生和学者是受欢迎和尊重的，开放是美国顶尖大学取得卓越成就的关键，也必须始终是耶鲁大学的标志。

侨报网–Jun 03, 2019,14:24

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