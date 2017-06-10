12所中国大学进入世界百强 清华稳居全球第25

最新QS全球大学排名公布

12所中国大学进入世界百强

科技日报伦敦6月8日电 (记者郑焕斌)Quacquarelli Symonds全球教育集团日前发布了第14届QS全球大学排名，中国大陆39所大学上榜，新增6所；世界百强大学新增2所，中国(12所)成为拥有世界百强大学最多的亚洲国家，仅次于美国(31所)和英国(16所)，显示中国大陆“双一流”建设起效，同时中国高校吸引海外优秀人才的能力不断增强，国际教职工和国际学位生比例显著提高。

“QS全球大学排名”是世界三大权威排名之一，本次共评估了全球965所大学，排名结果基于6项指标：“全球学术声誉”占40%，“雇主声誉”占10%，“师生比”占20%，“师均论文发表数”占20%，“国际教职工比例”和“国际学位生比例”则分别占5%。中国大陆大学最突出的进步是，体现人才培养的全球雇主声誉最近5年提高显著。

在39所上榜的中国大陆高校中，清华稳居全球第25，是中国排名最高的学府，超过了加州伯克利(27名)和东京大学(28名)；北京大学居全球第38，排名比去年上升一位，学术声誉排名第14，超过了康奈尔大学(20名)，雇主声誉排名第12，超过了耶鲁大学(13名)。6所新上榜大学包括：北京外国语大学、上海外国语大学、中国农业大学、湖南大学、中南大学和重庆大学。新增两所世界百强大学是浙江大学和中国科技大学。

QS全球教育集团中国总监张巘博士说：“中国最顶尖大学快速进入世界百强的好成绩来源于中国30年来对教育的大力度投入和改革创新的成功。中国一定会在不久的将来通过”双一流”建设，让更多有学科特色的大学在世界范围内获得应有的国际地位。”

科技日报–Jun 09, 2017,00:53