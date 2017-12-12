12月毕业的留学生, 关于OPT申请你不得不知的8件事！

很多12月份毕业的同学会问，有没有必要毕业后留在美国实习？

有一份靠谱的海外工作经历，就像被盖章了检疫合格的猪肉，虽不能保证你比别的猪肉卖的更贵，但起码不会被当作臭肉扔出去。

想在美国就业首先你得申请OPT。

而不少留美学生都有一个绿卡梦，大部分人还是得走这么一条路：F-1 → OPT → H1-B → Green Card。OPT便是从F1学生身份转换到H1B的跳板。

主页君贴心地为大家总结了这篇OPT指南，帮你了解所有关于OPT申请、延期、回国等问题，赶紧地先马再看！

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OPT 简介

OPT也就是Optional Practical Training。是指学生在美国毕业了以后可以合法工作的一种身份许可。

许可部门为USCIS(U.S. Citizenship and Immigration Service)，你需要通过申请EAD卡来开始工作，在没拿到EAD卡之前，你将不能够合法的在美国工作，美国公司基本上也不会敢给你开工资，否则就是在打黑工。

OPT一般的学生时间为一整年，但是如果你学的专业属于美国政府认可的STEM，你则有权利延期17个月，也就是你的总长为29个月。

另外补充一点，有了EAD卡以后的一个好处在于，即使你还没有工作，你也可以申请SSN了。同时OPT工作期间的工资可以不用上税，主页君觉得这点很赞。

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申请OPT条件

申请需要满足以下四个条件：