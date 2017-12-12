12月毕业的留学生, 关于OPT申请你不得不知的8件事！

有一份靠谱的海外工作经历，就像被盖章了检疫合格的猪肉，虽不能保证你比别的猪肉卖的更贵，但起码不会被当作臭肉扔出去。
而不少留美学生都有一个绿卡梦，大部分人还是得走这么一条路：F-1 → OPT → H1-B → Green Card。OPT便是从F1学生身份转换到H1B的跳板。
主页君贴心地为大家总结了这篇OPT指南，帮你了解所有关于OPT申请、延期、回国等问题，赶紧地先马再看！
OPT 简介
OPT也就是Optional Practical Training。是指学生在美国毕业了以后可以合法工作的一种身份许可。
许可部门为USCIS(U.S. Citizenship and Immigration Service)，你需要通过申请EAD卡来开始工作，在没拿到EAD卡之前，你将不能够合法的在美国工作，美国公司基本上也不会敢给你开工资，否则就是在打黑工。
OPT一般的学生时间为一整年，但是如果你学的专业属于美国政府认可的STEM，你则有权利延期17个月，也就是你的总长为29个月。
另外补充一点，有了EAD卡以后的一个好处在于，即使你还没有工作，你也可以申请SSN了。同时OPT工作期间的工资可以不用上税，主页君觉得这点很赞。
申请需要满足以下四个条件：
2.Directly related to major of current degree program（专业要对口）：这个不是那么严苛，关键看你怎么解释，如果自己担心可以咨询学校的 Advisor。
3.Must be for 20 or more hours each week （必须满足每周至少工作20个小时）。
4.Paid or Unpaid（可以是 Unpaid 的工作或实习），比如在一些 NGO 做 Volunteer 也是可以的。
Pre-completion OPT
Post-completion OPT
STEM Extension OPT
Post-completion OPT 申请日期是毕业前90天到毕业后60天。
Pre-completion OPT 的申请分为两种：还没有完成一整学年的申请者，申请日期是从第一学年结束前90天起；已经完成了一学年的申请者，申请日期是工作开始日期的前90天起。而 STEM 专业想要申请 OPT 延期的同学可以在 Post-completion OPT 结束日期的120天前开始申请。
2.毕业日到毕业后60天内：如果申请的是 Post-Completion，EAD 将于此阶段中的任何一日（自己申请所填日期）生效，可以开始合法 OPT 工作。
3.毕业后第60天：USCIS 接受你的 OPT 申请的最后一天，OPT 可生效的最后一天。
4.OPT 生效日到 OPT 结束日：12个月/36个月。
5.OPT 结束日到之后60日：Grace Period（过渡期）。非 STEM 专业 OPT 是12个月，之前和之后都有60天的 Grace Period。一次是在项目结束之后的60天内任何一天开始OPT，项目结束到 OPT 开始的这段时间就是第一个 Grace Period；另一次是在 OPT 过期后，4月 H1b工作申请前的60天内为第二个 Grace Period
申请流程与材料寄送
首先学生要有指定校方负责人（DSO）推荐 OPT 申请。DSO 主要做两方面工作：批准 I-20，在 SEVIS 系统里标注。然后学生要填一张I-765表格。最后就是收到 EAD 啦！
如果 USCIS 在九十天内没有处理，学生可以去当地的 USCIS 办公室，提供从 Service Center 获得的收据，这样他们会先给你一个240天的临时工作许可证。
如果不幸被RFE，你可以打电话给客服，让他们把信里的内容读给你听，这样你就能节省很长时间知道你缺什么材料，可以在收到信件前提前准备。
USCIS有一级客服，还有二级客服。一般你要打到一级客服帮你转接才能到二级客服。一级客服的服务就是很基本，能给你的信息和你网上可以查到的是一样的。所以如果你想要Argue一些东西或者查询一些Online查不到的东西就要转接到二级客服。
关于STEM和延期的问题
根据美国政府的政策，STEM的学生可以在第一年OPT结束后延长24个月。也就是说满足以下条件的学生，实际上的OPT时间是36个月。
找工作的时候，最好就问清楚这个公司是不是E-verified的公司。还有虽然OPT头12个月，并不会怎么审查你的专业和你的工作的相关性，几乎任何工作都可以。
但是延期的话，要求将非常严格，你的工作必须要和你所学的STEM的专业是严格相关，工作严格限定在你所学的STEM专业范围里否则将很难被批准。
如果有关于STEM延期的问题，看USCIS的官网将是一个不错的选择。具体网址为：
http://www.uscis.gov/archive/archive-news/questions-and-answers-extension-optional-practical-training-program-qualified-students
申请延期的流程需要邮寄你的I－765表格，有DSO确认过的I－20表格，STEM的学为证书复印件，还有要求的申请费。还是一样，到学校的ISSO去办理，最有效，最放心。
如果在你申请STEM延期的时候，你的12个月OPT到期了，但是Extension的状态还是pending的话，如果你是在规定时间申请的STEM Extension，你将会在你现有工作过期的基础上获得额外的不超过180天的工作延期许可，也就是还可以合法工作不超过半年，这半年你可以一边工作，一边安心的等着美国政府批准你的17个月延期。
当你获得延期以后，你需要在10天之内通知你的DSO，你的名字，居住地址，邮件地址，雇主名字，雇主地址等信息，上边的信息需要每半年更新一次，即使没有任何变化，这是USCIS要求的。
申请OPT或OPT期间是否可以回国
在申请OPT、尚未拿到EDA期间：
- 尚未毕业、重新入境日期早于毕业日期，那么你可以使用F-1身份出境，你的I94上的记录也是F1身份。
- 已经毕业，但又没有收到EAD，那么此时出境后很大可能无法再入境（特别是当OPT申请结果尚未确定或是被denied了），需在境外等待直到拿到EAD后才可入境（但USCIS只会寄送EAD到你的美国地址，所以…）。
- 成功重新入境需要提供EAD，新的I20，有效的护照和visa stamp，以及工作的offer。
- ice.gov明确表示在毕业后60天的grace period中是不可以离境的，除非OPT申请被approved了并且在pending状态中。但ice.gov也声明了一旦你的OPT被approve了后，你将需要手持EAD卡重新入境（意思就还是让大家等着拿到EAD再说）。
如果非要在这阶段出境，大家也许可以携带USCIS的I-797c Notice of Action Receipt，这个会证明你的OPT被approve了。
拿到EDA后：
OPT有90天的unemployment的“失业时间”，出境的时间也算是“失业时间”。所以，若要出行，大家要自己提前规划好。
来源：DreambigCareer