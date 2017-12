12月毕业的留学生, 关于OPT申请你不得不知的8件事！

(与所学专业学历水平相等的工作):如果是硕士毕业,那么就应该找个需要硕士人才的工作,在餐厅洗盘子的工作明显就不会被通过。

2.Directly related to major of current degree program(专业要对口):这个不是那么严苛,关键看你怎么解释,如果自己担心可以咨询学校的 Advisor。

3.Must be for 20 or more hours each week (必须满足每周至少工作20个小时)。

4.Paid or Unpaid(可以是 Unpaid 的工作或实习),比如在一些 NGO 做 Volunteer 也是可以的。