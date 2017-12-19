2016中国出国留学人员总数54万 继续保持全球第一

《中国留学发展报告（2017）》 18日在北京发布。报告指出，中国教育部最新公布的数据显示， 2016年中国出国留学人员总数为54.45万人， 留学生数量继续保持全球第一。报告同时指出， 在当前留学低龄化趋势日渐凸显和种族歧视依然存在的情况下， 留学安全问题日益严峻。

人身安全是留学安全首要问题

据中新社12月18日北京报道，《中国留学发展报告（2017） 》18日在北京发布。报告指出，留学安全需要引起政府、社会、 家长以及留学生本人更大的重视。

该报告由全球化智库（CCG）与西南财经大学发展研究院、 中国社会科学院社会科学文献出版社联合发布。 报告汇聚了相关专家、学者的观点，在调查研究的基础上， 展现2016至2017年度全球留学的发展概况及中国留学的发展 现状。

报告表示，根据中国教育部最新公布的数据显示， 2016年中国出国留学人员总数为54.45万人。报告指出， 中国留学人员增速放缓，留学生数量继续保持全球第一。 截至2016年，中国仍然是美国、加拿大、澳大利亚、日本、 韩国、英国等国家的最主要留学生源国。

报告同时指出，留学安全需要引起政府、社会、 家长以及留学生本人更大的重视。“章莹颖事件” 把留学生安全问题带到公众的视野， 尤其是在当前留学低龄化趋势日渐凸显和种族歧视依然存在的情况下 ，留学安全问题日益严峻。

报告认为，人身安全是留学安全的首要问题， 主要包括交通安全和人身侵害； 财产安全是留学安全的另一个重要方面； 心理安全问题的产生既与语言、文化和生活环境的差异相关， 也与留学生不善于自我调节、受挫能力差相关。

报告建议，要深入开展留学安全教育与培训。对留学生而言， 提升自我保护意识是确保留学安全最重要的方面； 从留学生家长的角度，应注重培养子女的独立生活能力、 关注孩子的心理需求；社会层面， 则需要多方自觉承担起相应的责任和义务。

全球化智库主任王辉耀认为，留学中介机构、 学校等方面应当在留学生出国之前为其进行安全培训， 留学生在国外期间也应当与父母、监护人、当地相关机构、 中国驻当地使领馆、学生会等保持密切联系， 并强化自己的防范意识、法律意识。

“互联网+”刺激工商管理专业回暖

中国出国留学的形势在过去一年中发生了显著变化。

新浪教育18日援引《中国留学发展报告（2017）》称， 虽然2016年中国出国留学人员较2015年增速继续下降， 但仍是美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、 英国等国家的最主要留学生源国。

中国留学生占美国、加拿大、澳大利亚等国家留学生的比例超三成， 占日本和韩国比例更高达半数及以上。

2016年中国大学本科毕业生在出国留学的专业选择上又有一些新 的变化。其中， 工程科学专业和工程技术专业继2014年后继续下降， 计算机与信息科学专业、数学与统计学专业、 社会科学专业较2015年有所下降；工商管理学专业、 外国语言文学专业和教育学专业选择比例继2014年后保持持续增 长。

值得一提的是，2015年至2016年， 工商管理学专业选择比例持续回暖， 或与工商管理相关领域的发展需求再次放大有关，包括金融领域、 贸易领域和企业管理等方面在“互联网+” 的刺激下产生新一轮的增长。

2016年超八成留学人员选择回中国发展

从留学回国角度看，报告指出，随着中国留学人数的不断增长，“ 海归”学历的含金量不断下降，就业压力进一步凸显。

新浪教育18日援引《中国留学发展报告（2017）》称， 中国教育部最新数据显示，2016年， 中国留学回国人员达到43.25万人， 超过八成留学人员学成后选择回国发展，较2015年增加了2. 08万人，同比增长3.97%，较2015年增速有所放缓， 增速方面同比下降6.42个百分点。值得注意的是，2016年“ 海归”增速再次高出当年出国留学人数增速（1.75%），“ 海归”人数与出国留学人员数量之间的差距有所减缓， 但人数差距仍然存在。

报告分析指出，虽然近半数“海归” 认为自身的竞争力高于中国国内同类学生，但“海归” 群体的劣势仍明显，65.9%的“海归” 受调查者认为不了解中国国内就业形势和企业需求是阻碍其工作发展 的主要问题，45.3%的“海归” 受调查者认为不适应中国国内人情社会，难以获得发展机会，41% 的“海归” 受调查者认为不熟悉国内市场环境是影响其求职的主要原因。

“海归”调查报告指出，当前“海归” 群体的出生年代越来越集中在1980年至2000年之间。 在受调查的“海归”群体中，“90后”回国的“海归” 占受调查者数量的53.3%，“80后”回国的“海归” 占受调查者数量的42.3%。在计划生育政策影响下， 1980年后出生的人普遍为独生子女， 出国留学对于家庭的影响相对较大， 回国发展有很大的因素与家庭团聚有关。

赴华留学 “一带一路”沿线国家成新增长点

在全球留学和中国出国留学出现各种新态势的情况下， 赴华留学也呈现出新特点。

上海澎湃新闻18日报道，随着“一带一路”沿线项目的持续推进， 赴华留学生同比增速再次达到两位数。“一带一路” 沿线国家成为赴华留学发展的增长点， 赴华留学生人数增长最快的为韩国、泰国、印度、巴基斯坦、 印度尼西亚和老挝，增幅的平均值超过20%。 随着更多企业到一带一路沿线国家投资，提供更多就业岗位， 这一区域国家赴华留学还将有较大增长。 这不仅大大缓解了留学赤字， 也为中国更加深入地参与全球化发展和全球治理积蓄人才。

报告强调，国际学生赴华实习就业及创新创业的政策取得新的突破。 全国各地纷纷出台新政， 突破了现行留学政策中外籍留学生毕业以后在我国就业或创业的严格 限制，为引进外籍青年人才、推动国家创新创业发挥了巨大的作用。

值得注意的是，全球化智库课题组在研究中发现， 由于赴华留学工作起步较晚，且存在诸多障碍， 赴华留学人员数量仍然远低于海外的中国留学生人员数量， 留学赤字问题依然严峻。

2017-12-19 01:34 来源: 侨报