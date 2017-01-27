2016赴美留学生破百万 2017只会更多

据权威数据结果显示：在过去一年有破百万的国际学生赴美就读，其中42%为中国人，占据美国国际学生的半壁江山。专家表示，国内竞争日益激烈的教育环境、问题频出的食品安、空气问题都促使中国家庭为孩子“走出去”，而“先移民后留学”这一全新观念也被更多投资人士认可。

相对国内，美国高中课程多，选择多，难度跨度大，并且其教育非常具有包容性以及多样性，几乎可以满足每一个高净值家庭的求学需求。再者，美国学校的学术能力，资金状况都非常良好，从世界主流大学排行榜来看，前100 名的学校里，美国占比50% 以上。美国教育金字塔形的人才结构就像是它所制定的健康食品金字塔结构，任其自然，自由发展，每个人都能在和谐的社会里找到用武之地。

另外，美国长久以来作为一个移民国家， 就业机会多，社会包容性很强，移民政策和国民福利也在世界前列，使得世界各地的留学生在美完成学业后都尝试用各种方式留在美国。

2017年伊始，美国移民又迎新福利。

纽约州长公布纽约州今年第一项提案：让家庭年收入在12万5000元以下，就读于纽约市立大学和纽约州立大学的大学生免去学费!而且，提案一旦通过，有望在全美获得效仿。反观国内的国际学校，高昂学费就让家长的钱包“很受伤”，很多高净值人士倍感压力。同样的金钱、时间成本，让高净值人士的目光投向赴美留学之路。

近几年，为了避开残忍的H-1B抽签(中国人仅5%的获得配额比率)，尤其川普总统将会对H-1B签证采取打压改革措施，大批留学生把EB-5视作“曲线救国”的秘密武器。只要年满14岁，投资50万美元，就可以作为美国投资移民的主申请人。有了绿卡，就能与美国本地生拥有同样的福利待遇，不会因身份问题而错过梦寐以求的学校，毕业后更可安心留在美国寻找最适合自己的工作。如今，面对滚烫出炉的EB-5涨价和关停方案，大批留学生们已经开启紧急申请模式。

来源:侨报网综合