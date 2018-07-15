杜克大学热血兄弟团 李逸章 2015年以南外资优生入选留学圣路易斯大学高中, 毕业后進入杜克大学, 现在2018 江苏卫视《一站到底世界名校争霸赛》中和精英学长 严浩 一战成名…

《一站到底》世界名校争霸赛，集结了五大洲24支站队，是知识竞技的答题盛宴，更是权威名校留学指南。

今年主打“一起来，智不凡”的概念，将在外漂泊的学子、学成归国的海归齐聚一堂，在国内最受欢迎的答题竞技舞台上演最强的脑力碰撞，这也将是全球视野文化的一次碰撞。

他们带着最真实、最好看的“故事”汇聚一站舞台，燃烧盛夏，燃烧大脑！那么，作为首发阵容的四大站队，又有着怎样惊人的履历以及故事呢？

耶鲁大学：绅士与淑女

洪之光

完美到窒息的歌剧男神 Yale

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洪之光，来自耶鲁大学，歌剧表演专业博士，是至今唯一获得耶鲁最高级别的艺术家。为歌剧舞台而生的他，歌剧演唱具有着与生俱来的表演天赋与热情。

从不放松努力的洪之光，不仅各项荣誉加身，同时也是在“纽约林肯中心”举办独唱音乐会的最年轻华人歌唱家。

非凡的成就，都需要非凡的努力。

薛笑

决心与实力并存的微笑小姐 Yale

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从北京外国语大学辗转到美国莱斯大学，

再从莱斯大学迈向耶鲁，

这一路上的曲折和汗

水

只有她自己知道。

刚到美国时无所适从的她，

用近乎“疯狂”的方式逼迫自己去适应，

三个星期准备GMAT考出

760分。

深处异国他乡，体验过被孤独“吞没”的感觉。一切的努力，都成就了如今闪亮的她。 直面自我，然后自信。这才是成长中最好的战利品。

杜克大学：热血兄弟团

李逸章

喜欢深入思考的全优学弟 Duke

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李逸章，杜克大学计算机系大一学生，集绘画、演讲、文学于一身的全能天才。一步一个脚印扎实前进的19岁少年才俊，他是属于杜克的妖星“姆巴佩”。

李逸章从小到大通过写信和自己对话的方式，实现了很多目标！他说，不是所有人都喜欢把梦想挂在嘴边，他更习惯于通过这样的方式默默和未来的自己做个约定。 不忘初心，方得始终。

严浩

言传身教的精英学长 Duke

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严浩，三年修完三个专业提前毕业，毕业后就职硅谷LinkedIn（领英），成为该职位历史上招收的第一位中国人。这个项目每年全球只招募6-7人。

明晚节目，“精英学长”还在现场为大家分享了他关于国外顶尖公司面试的一些技巧。他说，希望有一天在世界顶级的公司里，能看到更多中国人的面孔。 努力与汗水是他的人生标签。

牛津大学： 小公主与怪骑士

黄静远

执着第一的学霸 Oxford

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黄静远就读于牛津大学的社会人类学，他自称是个经受不住极致诱惑的人，极致到做什么事都要做到第一名，甚至有第一名综合症。

追求第一，是对自己的约束。超越曾经的自己才是对自己对主动考验，黄静远在明晚节目中表示，喜欢《一站到底》舞台上，拼尽全力的感觉。 我愿意与全世界做朋友，但是只把自己当对手。

潘潇航

不轻言放弃的“幸运”女孩儿 Oxford

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如果问你，梦想已经遥不可及或者追梦的脚步已经晚了，你还会继续吗？潘潇航会。在她决定考牛津时，只剩下一周的时间。

她说，有梦想，什么时候开始都来得及。连续24小时飞行模式的泡在图书馆，就算脱发也要坚持学习。潘潇航的毅力早就胜过了一切，她总说，她是幸运的，但其实，所有幸运的背后都堆砌着常人无法忍受的艰辛。 追梦，什么时候都不嫌晚。

麻省理工：改变世界女极客

任晓媛

心有大爱的水资源守护者 MIT

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任晓媛，瓦萨学院物理学本科毕业，麻省理工学院环境工程和科技政策双硕士学位毕业。目前在从事水资源的保护与水资源净化的工作。“科学创变者”任晓媛以水为“力”，勇往直前！

“用行动践行公益，用科技改善生活”，带着刚刚完成的南极科考见闻，她来到了《一站到底》的舞台。“仁者乐山，智者乐水”，明晚节目，她能否一站到底？ 水无形，却能包容万物。

潘虹辰

气场up的谈判官 MIT

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潘虹辰，毕业于MIT斯隆商学院，从事市场营销与商务谈判。有人称她为“谈判官”。明晚节目，她还在现场跟大家分享了几个谈判中的小经验，甚至让晓敏姐都高呼“受教了”。

数据是支撑理论的基础，但MIT让你看到的不止是科技。潘虹辰都弘论之才，能否助力她为麻省理工拿下首轮胜利呢？ 巧舌能辩是非，口中吞吐天地

7月2日起，

24所世界名校齐聚《一站到底》

全新赛制，6大站队火热角逐

江苏卫视每周一晚21:10，

世界名校争霸赛

热血来袭！

谁能披荆斩棘，过关斩将；

谁又能绝地逢生，触底反弹！

今晚，不见不散！

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