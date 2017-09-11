2018USNews全美最佳大学排名出炉！快看你的大学涨了多少？

US News《美国新闻和世界报导》又放榜啦！

作为排名界最有权威和影响力的榜单，每年大家申请学校时都必不可少的需要参考最新的排名。

今天9月12日上午《美国新闻和世界报导》即US News刚刚发布了全新的2018美国最佳大学排名。

本次2018USNews美国大学排名包括超过1800所学院和大学的数据，包含了决定学生选校的多种因素，包括学校地理位置、学术研究范围、学生是否有车、学费及奖学金等15方面。

US News排名通过7大主要指标加权平均计算所得，这些指标主要包括：学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生水平、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等七大部分。

2018年排名参考权重如下：

本科学术声誉：22.5%

毕业率和新生返校率：22.5%

师资力量：20%

新生水平：12.5%

经济实力：10%

毕业率表现：7.5%

校友捐赠：5%

下面，我们为你列出了榜单上排名前100名的学校，快来看看你的dream school上榜了没！

文理学院

附录

排名方法如何奏效

首先，已被认证的地方学校根据它们的教学使命或者说教学重点进行分类，这个分类源起于高等教育的类型分类，这个类型分类于2010年时被卡内基基金会所进一步改善。被高等教育研究者广泛使用的卡内基分类，是1983年以来US News发布第一个排名系统时就使用的基础。

全国性大学提供全面的本科专业教育，当然还有研究生和博士项目， 而且非常强调教学研究。全国文理学院集中精力在本科教育上。他们提供的学位当中有50%以上是在艺术和科学领域的。

地区性大学以本科教育为先，研究生项目和博士项目甚少涉及。这些学校提供少于50%的艺术领域的本科学位。这个类别也包括那些提供少量本科学位，重点是提供两年制相当于大专学位（associate degree）的学校。

地区性大学和地区性学院进一步在地理位置上分为四个组：北部、南部、中西部和西部。

一旦学校被归类，我们收集多至15个关于证明学校专业卓越度的数据。每一个数据都占据一定的比重，能够有效反映出那个因素在评估中的作用。 最后，每个分类里大学和学院和同类别的学校进行比较，基于综合权重分数给出排名。

在去年的排名中出现了一些小改动。首先，根据卡内基原则进行了重新分类；2016年2月的时候，卡内基发布了官方更新数据，叫做“2015年官方更新数据”。我们基于此重新将大学和学院分类。

由于这次变动，大约12%的学校被分到了与之前不同的类别当中。

除此之外，US News在算法上也做了一些改动。主要就是课堂规模的衡量在2018年的排名中有一定的变化。之前的课堂规模主要分为两类，一是少于20人的可以拿到30%教师资源中的分数，多余50人的就只有10%的分数。而2018年，开始使用统一的衡量标准，课堂规模占据教室资源中40%的比重，这样一来，意味着课堂规模的比重更加大了。

未排名学校

有的学校，SAT和ACT成绩对第一年申请者不是硬性规定，这些学校被将被单独地列为未排名和列出的一类。而对于那些提交ACT或者SAT成绩为选择性要求的学校，依然被列入排名。因为ACT和SAT成绩依然被在录取过程中被部分采用。

在一些特殊案例当中，比如一些在2015年度到2016年度的“同行评估”中得到太少评估结果以及难以得到分数的学校未被列入排名。

其他未列入排名的原因有： 总共录取了少于200个学生；录取了大比例的非传统的学生；没有第一年申请的学生， 这种情况适用于那些只提供高年级课程的“高年级学校”。

根据这些标准， 很多盈利性机构被分到了“未排名学校”中，因为他们的本科学位候选人大部分是非传统的学生，比如说，他们在录取决定中不使用SAT或者ACT分数。

总而言之，162所的全国性大学、全国文理学院、地区性大学和地区性学院被列入了未排名学校。我们也没有对84所高度倾向于艺术、商业和工程学这些细分专业的学校进行排名。

数据源

大多数数据来自于大学本身。 去年，我们向1374所大学发出了邀请，其中中93%的学校在2016年的春天和夏天的数据收集期返回了统计数据。我们将这些大学分门别类，定义为全国性大学、全国文理学院、地区性大学或者地区性学院，并按照数字进行排名。

总而言之，US News收集了1800所大学的数据。当所有的数据在网站usnews.com中呈现时，只有1374所大学被上述排名方法所排名并给出了一个名次，或者分到了未发表排名中。

我们从一系列资源库中去搜集那些被忽略的数据，包括从全国大学体育协会那些获得毕业率，从教育捐助委员会那里获取校友捐助率，从教育部教育统计中心获取大学的经济援助数字，师资力量数字、SAT和ACT成绩数据、录取率、毕业率和新生保留率数据。

一般来说，那些没有在US News里显示的数据，也许是因为这些学校没有报告，而我们也没有其他资源和渠道获取。没有的数据我们在这些表格里填为“未知”。

对于那些适合被排名但是拒绝在2017年夏季填US News表格的学校，我们有这些学校按照要求必须汇报给美国国家教育统计中心的大量数据，比如SAT和ACT成绩、录取率、师资数量、学生教师比、以及毕业率和新生保留率。这些学校在底部注脚中被标注为：非调查问卷回应者。

来源：USNews