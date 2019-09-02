【St. Louis Chinese American News 圣路易时报讯】

9月14日 (星期六 8:30 am – 5:00 pm) , Plaza Crown Hotel, Clayton, MO

凡是在本會網站: http://www.mcasta.org 報名者皆可免費參加（包括茶點及午餐）

2019 年美中西華人學術聯誼會會議「The Outlook & Impact of Biotech and Artificial Intelligence」將於9月14日於Plaza Crown Hotel會議中心盛大舉行。

今年主講來賓包括學界重量級專家及企業界高階主管，以深入淺出的方式分析目前最熱門的課題：

基因革命，人類健康，及所需的智能電䐉。

機器自學在創新的追求中，日益吃重的貢獻。

電腦視覺如何提升了傳統工業。

基因工程終將成為被接受的主流。

用分析地理空間的技術來對抗“野生動物盗賣。

影像分析、圖像視覺，圖像模擬的應用。

現代體育行銷術。

專業人士如何建立個人品牌及數據通訊現況。

此次會議請到:

Director of Genomics, McDonnell Genome Institute and Genetics and Pathology & Immunology -Richard Head 教授

華盛頓大學教授，同時也是台灣中央研究院植物研究所所長賀端華博士

在拜爾任職的陳昕辰博士

Cambrio的創辦人Dan Kuster 博士

Genome Engineering and iPSC Center, 華盛頓大學陳易賢教授

Femtosense, Inc.的創辦人霍昇平博士

Counter Wildlife Trafficking Institute的創辦人Odean Serrano博士，

Southeast Missouri State University胡正明教授

University of Missouri-St.Louis, Business Collaboration執行長Perry Drake教授。

詳細資訊請見活動網站, 歡迎有興趣的朋友一同共襄盛舉。凡是在本會網站: http://www.mcasta.org 報名者皆可免費參加（包括茶點及午餐）

詳細資訊請見活動網站, 歡迎有興趣的朋友一同共襄盛舉。