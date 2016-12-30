30岁后去留学 追求梦想的能力与年龄无关

在海外留学的大军中，有这样的一群“小众”。他们年龄大多在30岁以上，具备一定的工作经验，但是在30岁后又选择重返象牙塔，到异国求学。他们就是外界所说的“大龄留学生”。那么，他们为什么在30岁后才出国留学？他们有着哪些鲜为人知的求学故事？

看清自我 实现留学梦

对于许多人来说，范海涛这个名字并不陌生。2009年，身为《北京青年报》财经记者的她与谷歌全球副总裁李开复博士合作撰写了《世界因你不同·李开复自传》，并获得了蓝狮子中国本土最佳商业作者奖，一举成为国内知名的财经作家。在很多人看来，这正是范海涛事业辉煌之时。

然而两年后，年过30的她渐渐淡出了公众视线。范海涛辞去了国内的工作，远赴美国哥伦比亚大学，学习口述历史学专业，最终成为美国第一个获得口述历史学硕士学位的中国人。

其实从大学毕业后，范海涛一直就有着出国留学的梦想。但出于各种原因，一直到30岁之后她才将其实现。大学毕业后，范海涛进入《北京青年报》，当一名财经记者。这份工作稳定，发展前景较好，再加上当时母亲生病需要照顾，在这些因素的影响下，出国留学一直未能成行。2009年，范海涛与李开复合作撰写传记，这对她产生了很大的影响。她结识了一群充满活力、视野开阔的年轻人，这个新的朋友圈子对她的触动非常大。“他们中的大部分人都有留学美国的经历，经常聚在一起谈论留学期间美好的校园生活。当时我非常羡慕他们。在不知不觉中，埋藏在心底的留学梦再一次被唤醒。那个时候，我母亲的病情也稳定下来，而且《北京青年报》对我来说不再有那么大的吸引力了。我更加清楚自己想要的是什么，于是就勇敢地做出了出国留学的决定。”

然而赴美留学的路途并非一帆风顺，而是充满了艰辛与坎坷。去美国之前，范海涛以为一切都会像美剧《老友记》里的场面一般温馨。然而等到了纽约，她才发现事实大不相同。“那是我生平住过的最小房子”，已经在北京工作了9年的她面对这一切时，产生了很大的心理落差，“在这里，生活上的一切都需要自己操持。每天除了繁重的学业，还要料理生活琐事。又因为已经很久没有在学校上过课了，在语言上遇到的困难让我感到非常吃力。而且身处哥伦比亚大学这样的名校，学习压力巨大，我每天都忙得焦头烂额。”

自我充电 突破职业瓶颈

在出国留学前，张京（化名）已在会计行业工作了10年之久。为了度过职业瓶颈期，在工作上取得更大的突破，他经常有意识地更新自己的知识储备，不断给自己充电。1998年底，刚考完注册会计师不久，他选择暂时放下手中的工作，去英国利物浦大学读MBA。

由于离开校园多年，语言基础薄弱，张京表示，刚到英国读书时，一堂课中有70％到80％的内容都听不懂，心情十分焦虑。利物浦大学的期末考试分为两部分，除了正常的问答题外，每个学生还需要完成相应的论文。张京对当时熬夜写论文的经历记忆犹新，他说：“每次要交论文的前夜，我就得通宵准备。这是上班很多年都没有过的经历。更有意思的是，每次我在自习室里熬夜写论文的时候，总能看见一群亚洲面孔。大家自顾自地写着论文，有时还会相视一笑，想来估计也都是语言水平不好的学生吧。”

“那时候自费留学的学费很高，所以平时除了和同学一起学习外，大家还会去同一个大楼的办公室里打工，工作任务就是把办公室打扫干净。下班后，大家会一起出去吃饭、喝酒、谈天说地，感受到了学生时代独有的幸福。”张京说。独自在英国，还迫使不会做家务活的他学会做饭。在异国他乡，他第一次做成了红烧排骨，还在电话里和两岁的女儿炫耀。

回国后，凭借着出色的专业技能，张京成功地从原来工作的三线城市跳槽到一家上海企业。国外留学的经历不仅帮他突破了事业瓶颈期，还为他带来了更加广阔的发展空间。正因为此，他特别支持女儿长大后出去留学。

留学是选择 年龄不是障碍

相对于那些在学生阶段就前往国外读书的年轻人而言，这些年龄在30岁以上的留学生往往有着更加清晰的职业规划和目标。在工作中积累的经验，能更有效地帮助他们将理论知识与实践相结合。同时他们对知识的追求更加纯粹，也更珍惜宝贵的学习时间。

李影现就读于俄罗斯圣彼得堡赫尔岑国立师范大学。她向笔者介绍，在31周岁时，她才选择出国学艺术。虽然这个选择造成了家庭变动，对生活产生了一定的影响，但她依然无悔当初的选择。“作为大龄留学生，我确实会有一种人生重新展开一遍的感觉。在校园里，我每天都和年轻人一起画画、看展览，过着‘乌托邦’式的生活。不同的是，我不再把校园当作逃避现实的庇护所。经历了这么多事情之后，我更能看清现实的模样。大龄留学所带给我的是：在困境中依然要保持诗意的理想。”

范海涛就“大龄留学”给出了自己的建议：“是否去留学，应该根据每个人的客观条件来具体判断，需要慎重考虑。不是每个人都适合大龄留学的。更重要的是，不要为了出国而出国，要想明白自己出国留学是为了什么。留学不是把自己困住，而是试图在现实中找到一条可以绚丽突围的道路。”

大龄留学是一种选择，追求梦想的能力与年龄无关。（孙雅静）

2016年11月21日 10:01:49 来源： 人民日报海外版