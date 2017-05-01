5月必看 | 纯干货！H1B不中？OPT即将到期？挂靠CPT背风险？3分钟最全解读留美工签套路！

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适读人群：

  • 美帝准留学生
  • 需要申请实习签证的已留学生
  • 预防H1B抽签失败，以及OPT签证即将到期的留学生

重点摘要：

  • CPT签证申请最全科普
  • OPT签证申请最全科普
  • 两类签证的异同和雷区

 

截止上个月11日，今年的H1B抽签已正式完成。相较往年，今年少了近4万份申请，那就意味着今年申请的小伙伴们“中签率”会有所提高！

但是还是有很多同学会有这样的担心：我H1B没抽中，OPT又到期了，还想继续留在美国，该怎么办啊？难道只能回国了吗？！！！

不管你是已经在美国院校就读并准备开始实习；还是作为准留学生想要了解美国实习前签证的套路，只要是前往美国求学的留学生，或多或少都有一个绿卡梦吧。而谁又是最需要 CPT 和 OPT 这两类实习签证呢？

  • 想要申请研究生项目的本科毕业生，目的是真的为了学业以及学位，并在此期间给自己一年OPT的机会。
  • H1B抽签失败的在校学生，想要通过“挂靠”CPT，一边上夜校/周末学习，一边在白天正常工作。

关于留学生都会申请的CPT 和 OPT 这两类签证，它们之间又有哪些异同和雷区需要注意呢？

持F1的学生可申请的两类实习签证

美国对于持F1学生签证的学生有两个实习签证，即：

 OPT & CPT 

或许我们更多听过的是关于OPT，但是在美国如果你想找实习，另一个不得不知的实习签证就是CPT.

同样都是实习签证，那么它们两者的异同又有哪些呢？今天主页君将从这两类签证单的：

  • 定义
  • 实习时间
  • 申请时间
  • 申请材料
  • 申请条件
  • 申请时的注意事项

等几个方面手把手教已来美国留学，和正在准备前来美国的同学，如何顺利走下美国H1B 申请的这荆棘之路。

关于 CPT 签证

适用于在校期间找工作，积累实习经验的留学生。抽签结束后，很多同学都很着急身份的问题，开始满天下的找学校，想要通过延长F1的身份，争取CPT的机会，继续留在美国工作。

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什么是 CPT签证

CPT签证是学习期间用的，如带薪实习的课程。

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CPT 签证申请条件

CPT由学校的国际学生中心（ISS Office）办理，申请CPT的要求和条件包括但不限于：

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实习时间

比如说我是学习酒店管理的，大二期间，可以去实习一年，该CPT职位可以是全职（每周20小时以上），也可以是兼职（每周20小时以下）。

但CPT的时间长度总计可以接近一年(364天)，不能超过一年(365天)。

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注意事项

CPT通常需在入学一年后才能提出申请，但研究生如因课程需要，必须立即参与实习，则不在此限。

如果同一层次的学位读了多个，比如说读了好几个硕士学位，那么一年的时间长度，指的是所有的硕士学位在一起总共一年，而不是每个硕士都有一年。

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“挂靠CPT”

如果今年H1B 抽签没中，继续保持自己F1身份是留美的一条不错的途径，但是一定要小心谨慎，不要纯挂靠CPT。所谓“挂靠CPT”，就是在能够发放F1身份和I-20的学校上夜校/周末，白天还是继续正常工作。

也不是什么学校都可以随便乱申请的，特别是后续想要办移民、抽H1B的朋友，稍不注意，被移民局查出来，不单单会错失了在美国工作、发展的机会，可能以后连美国的大门都难以跨入！

那么在选择学校方面，我们究竟应该注意些什么？

什么学校挂靠CPT才是合格的?

只有能够发放F1身份和I-20的学校，才有资格给学生发放CPT工作许可。

不要找纯挂靠CPT的学校，不上课什么的真的很危险！大家应该也知道之前一桩关于“全职CPT挂靠引发的惨案”的故事。真实故事：小明（化名）的某个挂靠学校其实根本没资格发I-20，他的专业只能申请M-1身份，而M-1是不允许发CPT的。

更坑爹的是，现在有些学校为了赚钱，事先不告诉学生这些信息，等出了问题只能打落牙齿自己吞。

怎么查学校是否有资格发放I-20？

登录国土安全局的学校查询系统：http://studyinthestates.dhs.gov/school-search

你可以输入学校名、城市、州，选择签证种类F-1，就能够查到这所学校是否有资格发放F-1和I-20了。当然如果你本来就已经有本科或者硕士等学位申请H-1b工作签证，不需要挂靠学校提供的学位申请，则不需查询。

挂靠CPT的学校上课情况必须真实

我们可以看看移民局RFE信中，对真实上课情况要求的材料：

  •  I-20
  • 成绩单
  • 结业证书或毕业证
  • 学费缴费单
  • 在校期间购买课本、停车证等收据
  • 学生证
  • 课程大纲
  • 证明学生确实到校上课的证据，例如交通票收据、火车票确认信、出勤记录等
  • 在校期间确实住在美国的证据，如租约、水电账单
  • 若有在线课程，则需提供详细资料
只要你的学校靠谱，你也认真上课学习，那么这些材料的提供肯定也不是难事。

关于 OPT 签证

大部分来美国念书的留学生们，毕业之后会继续以 OPT 身份留在美国工作实习一年，如果一年之后还有继续留在美国工作的打算，找到一家愿意给你sponsor的公司进去实习，可以说是唯一的一条可行之路。

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什么是 OPT 签证

是国际学生在美国完成学业后的工作实习期身份许可证，即美国留学毕业后的一种过渡签证。

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OPT 签证分类

Pre-completion OPT

指毕业前 OPT。必须在美国正规大学完成至少一学年的课程，在上学期间每周工作时间不能超过20小时，也就是说只能选择兼职。但是在假期里可以做全职工作。两个月的 Pre-completion OPT 抵消掉一个月的 Post-completion OPT。

Post-completion OPT

是指毕业后 OPT。学生必须每周工作至少二十个小时，且总共的待业时间不能超过九十天。需要注意的是申请 OPT 不需要收到 Offer，但要想开始工作，必须先有 EAD 许可。

STEM Extension OPT

根据美国政府的政策，STEM的学生可以在第一年OPT结束后延长24个月。也就是说满足以下条件的学生，实际上的OPT时间是36个月。

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OPT 实习时间

通常情况下，OPT的实习期限目前为12个月。2016年3月STEM  OPT 延期新政出台，STEM专业OPT延期从17个月调整为24个月，加上首次OPT的12个月，STEM专业同学的OPT总共时长可达到36个月。

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OPT 申请次数

本科、硕士、博士，每一个学历阶段都有一次申请OPT的机会，同级学位只有一次机会。

例：即使是双硕士学位，依旧只有一次OPT机会。所有持F1签证的同学们在完成了一年的学习之后都可以申请OPT。

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OPT 申请时间

可以选择毕业后60天内的任一天开始OPT。

Post-completion OPT： 申请日期是毕业前90天到毕业后60天。

Pre-completion OPT：申请分为两种—还没有完成一整学年的申请者，申请日期是从第一学年结束前90天起；已经完成了一学年的申请者，申请日期是工作开始日期的前90天起。

而 STEM 专业想要申请 OPT 延期的同学可以在 Post-completion OPT 结束日期的120天前开始申请。

OPT 申请时间节点

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OPT 申请材料

首先学生要有指定校方负责人(DSO)推荐 OPT 申请。DSO 主要做两方面工作：批准 I-20，在 SEVIS 系统里标注。然后学生要填一张I-765表格。最后就是收到 EAD 。

每个学校的具体要求可能有些许差别，大家记得自己去学校的 Visa Service 查阅一下。大概需要以下材料：

OPT申请支票样式

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RFE怎么办

一般告诉你RFE之后，USCIS会用平邮通知你到底缺什么材料。这个时候你一般要等好几天甚至几个星期。你可以打电话给二级客服，让他们把信里的内容读给你听，这样你就能节省很长时间知道你缺什么材料。

USCIS有一级客服，还有二级客服。一般你要打到一级客服帮你转接才能到二级客服。一级客服基本就跟机器人一样，只会给你读你能查到的信息。所以你要argue一些东西或者查询一些online查不到的东西就要转接到二级客服。

一级客服1-800-375-5283，直接全按1，一直到输入receipt number，然后按3 report problem。或者让你输入receipt number的时候你选择忘了receipt number，这样能更快一点接入。转接二级客服一般需要等一到两个小时，客服会给你回电话。

还有要把事情说的严重点，普通事情一级客服不一定帮你转接。一级客服有好有坏，一次不帮你转，你可以打第二次，一般不是同一个人。

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关于 STEM 延期

找工作的时候，最好就问清楚这个公司是不是E-verified的公司。还有虽然OPT头12个月，并不会怎么审查你的专业和你的工作的相关性，几乎任何工作都可以。

但是延期的话，要求将非常严格，你的工作必须要和你所学的STEM的专业是严格相关，工作严格限定在你所学的STEM专业范围里否则将很难被批准。

如果有关于STEM延期的问题，看USCIS的官网将是一个不错的选择。具体网址为：http://www.uscis.gov/archive/archive-news/questions-and-answers-extension-optional-practical-training-program-qualified-students

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申请 OPT 期间回国

这是个大家都十分关心却极其复杂的问题，当然了，所有的visa advisor通常都会建议说：最好不要出境，因为风险较大。

在申请OPT、尚未拿到EDA期间：

  • 尚未毕业、重新入境日期早于毕业日期，那么你可以使用F-1身份出境，你的I94上的记录也是F1身份。
  • 已经毕业，但又没有收到EAD，那么此时出境后很大可能无法再入境（特别是当OPT申请结果尚未确定或是被denied了），需在境外等待直到拿到EAD后才可入境（但USCIS只会寄送EAD到你的美国地址，所以…）。
  • 成功重新入境需要提供EAD，新的I20，有效的护照和visa stamp，以及工作的offer。
  • ice.gov明确表示在毕业后60天的grace period中是不可以离境的，除非OPT申请被approved了并且在pending状态中。但ice.gov也声明了一旦你的OPT被approve了后，你将需要手持EAD卡重新入境（意思就还是让大家等着拿到EAD再说）。

如果非要在这阶段出境，大家也许可以携带USCIS的I-797c Notice of Action Receipt，这个会证明你的OPT被approve了。

拿到EDA后：

可以出境，但是重新入境需要提供EAD，新的I20，有效的护照和visa stamp，以及最好有工作的offer，并且要证明自己真的是回来工作的。

OPT有90天的unemployment的“失业时间”，出境的时间也算是“失业时间”。所以，若要出行，大家要自己提前规划好。

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OPT 签证申请注意事项

由于美国移民局在全美有多个移民中心，每个中心负责接收相应州的 OPT 申请材料。所以，请申请者注意自己所在州对应的移民中心。

根据移民局的规定，选择不同方式邮寄：比如 USPS 和联邦快递，移民局的接收地址也不同。所以，无论是申请者自己邮寄材料，还是由学校帮助邮寄材料，一定要事先确定正确的邮寄地址。

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OPT 过期了怎么办

H1B 要到 10/1 才正式生效，面临 OPT 衔接的问题，大致可以分成四种情况：

  • OPT 在 10/1 后过期：OPT将会自动转换为H1B，毋需担心身份问题
  • OPT 在 4/1-10/1 之间过期：根据政府规定，如果获得H1B资格，你的OPT将会自动延长至 9/30，依旧可以合法在美国工作
  • OPT 在 4/1 前 60 天内过期（推算大约为 2/1 – 4/1 内过期）：OPT结束后，会有60天的宽限期 (grace period)，可以合法居留但不能工作，如果拿到 H1B 资格，也必须等到 10/1 才能开始工作
  • OPT 在 2/1 前过期：虽然可申请 H1B，但中间衔接期必须转换成其他合法身份，较常见的是延续 F1 身份
CPT 与 OPT 的异同点总结

OPT的性质与CPT相同，都属于实习。不同之处在于：OPT的开始日期只能在毕业以后，身份仍为学生(F1签证)，可以全职工作。CPT必须与所学课程紧密相关，一般需要接到用人单位的录用通知才能申请；申请OPT时不需要录用通知，在毕业后找到工作之前就可能申请OPT。

如果身边有朋友正在准备来美留学

或是想留学美国却不知如何准备工签的朋友

记得转给他，那些我们自己走过的坑，别让他们再踩一次

算是为被抽中签攒人品吧！

因为不了解美国政策

每年毕业或者课程结束后直接回国的人很多

希望每个苦等抽签的宝宝都能如愿

毕竟我们的征途不止远方，还有那片热土、星辰和大海

来源：DreambigCareer

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