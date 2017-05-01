5月必看 | 纯干货！H1B不中？OPT即将到期？挂靠CPT背风险？3分钟最全解读留美工签套路！

适读人群：
- 美帝准留学生
- 需要申请实习签证的已留学生
- 预防H1B抽签失败，以及OPT签证即将到期的留学生
重点摘要：
- CPT签证申请最全科普
- OPT签证申请最全科普
- 两类签证的异同和雷区
但是还是有很多同学会有这样的担心：我H1B没抽中，OPT又到期了，还想继续留在美国，该怎么办啊？难道只能回国了吗？！！！
- 想要申请研究生项目的本科毕业生，目的是真的为了学业以及学位，并在此期间给自己一年OPT的机会。
- H1B抽签失败的在校学生，想要通过“挂靠”CPT，一边上夜校/周末学习，一边在白天正常工作。
关于留学生都会申请的CPT 和 OPT 这两类签证，它们之间又有哪些异同和雷区需要注意呢？
同样都是实习签证，那么它们两者的异同又有哪些呢？今天主页君将从这两类签证单的：
- 定义
- 实习时间
- 申请时间
- 申请材料
- 申请条件
- 申请时的注意事项
等几个方面手把手教已来美国留学，和正在准备前来美国的同学，如何顺利走下美国H1B 申请的这荆棘之路。
但CPT的时间长度总计可以接近一年(364天)，不能超过一年(365天)。
如果同一层次的学位读了多个，比如说读了好几个硕士学位，那么一年的时间长度，指的是所有的硕士学位在一起总共一年，而不是每个硕士都有一年。
也不是什么学校都可以随便乱申请的，特别是后续想要办移民、抽H1B的朋友，稍不注意，被移民局查出来，不单单会错失了在美国工作、发展的机会，可能以后连美国的大门都难以跨入！
那么在选择学校方面，我们究竟应该注意些什么？
什么学校挂靠CPT才是合格的?
不要找纯挂靠CPT的学校，不上课什么的真的很危险！大家应该也知道之前一桩关于“全职CPT挂靠引发的惨案”的故事。真实故事：小明（化名）的某个挂靠学校其实根本没资格发I-20，他的专业只能申请M-1身份，而M-1是不允许发CPT的。
更坑爹的是，现在有些学校为了赚钱，事先不告诉学生这些信息，等出了问题只能打落牙齿自己吞。
挂靠CPT的学校上课情况必须真实
- I-20
- 成绩单
- 结业证书或毕业证
- 学费缴费单
- 在校期间购买课本、停车证等收据
- 学生证
- 课程大纲
- 证明学生确实到校上课的证据，例如交通票收据、火车票确认信、出勤记录等
- 在校期间确实住在美国的证据，如租约、水电账单
- 若有在线课程，则需提供详细资料
Pre-completion OPT
Post-completion OPT
STEM Extension OPT
例：即使是双硕士学位，依旧只有一次OPT机会。所有持F1签证的同学们在完成了一年的学习之后都可以申请OPT。
Pre-completion OPT：申请分为两种—还没有完成一整学年的申请者，申请日期是从第一学年结束前90天起；已经完成了一学年的申请者，申请日期是工作开始日期的前90天起。
而 STEM 专业想要申请 OPT 延期的同学可以在 Post-completion OPT 结束日期的120天前开始申请。
OPT 申请时间节点
每个学校的具体要求可能有些许差别，大家记得自己去学校的 Visa Service 查阅一下。大概需要以下材料：
USCIS有一级客服，还有二级客服。一般你要打到一级客服帮你转接才能到二级客服。一级客服基本就跟机器人一样，只会给你读你能查到的信息。所以你要argue一些东西或者查询一些online查不到的东西就要转接到二级客服。
一级客服1-800-375-5283，直接全按1，一直到输入receipt number，然后按3 report problem。或者让你输入receipt number的时候你选择忘了receipt number，这样能更快一点接入。转接二级客服一般需要等一到两个小时，客服会给你回电话。
还有要把事情说的严重点，普通事情一级客服不一定帮你转接。一级客服有好有坏，一次不帮你转，你可以打第二次，一般不是同一个人。
但是延期的话，要求将非常严格，你的工作必须要和你所学的STEM的专业是严格相关，工作严格限定在你所学的STEM专业范围里否则将很难被批准。
如果有关于STEM延期的问题，看USCIS的官网将是一个不错的选择。具体网址为：http://www.uscis.gov/archive/archive-news/questions-and-answers-extension-optional-practical-training-program-qualified-students
在申请OPT、尚未拿到EDA期间：
- 尚未毕业、重新入境日期早于毕业日期，那么你可以使用F-1身份出境，你的I94上的记录也是F1身份。
- 已经毕业，但又没有收到EAD，那么此时出境后很大可能无法再入境（特别是当OPT申请结果尚未确定或是被denied了），需在境外等待直到拿到EAD后才可入境（但USCIS只会寄送EAD到你的美国地址，所以…）。
- 成功重新入境需要提供EAD，新的I20，有效的护照和visa stamp，以及工作的offer。
- ice.gov明确表示在毕业后60天的grace period中是不可以离境的，除非OPT申请被approved了并且在pending状态中。但ice.gov也声明了一旦你的OPT被approve了后，你将需要手持EAD卡重新入境（意思就还是让大家等着拿到EAD再说）。
如果非要在这阶段出境，大家也许可以携带USCIS的I-797c Notice of Action Receipt，这个会证明你的OPT被approve了。
拿到EDA后：
OPT有90天的unemployment的“失业时间”，出境的时间也算是“失业时间”。所以，若要出行，大家要自己提前规划好。
根据移民局的规定，选择不同方式邮寄：比如 USPS 和联邦快递，移民局的接收地址也不同。所以，无论是申请者自己邮寄材料，还是由学校帮助邮寄材料，一定要事先确定正确的邮寄地址。
- OPT 在 10/1 后过期：OPT将会自动转换为H1B，毋需担心身份问题
- OPT 在 4/1-10/1 之间过期：根据政府规定，如果获得H1B资格，你的OPT将会自动延长至 9/30，依旧可以合法在美国工作
- OPT 在 4/1 前 60 天内过期（推算大约为 2/1 – 4/1 内过期）：OPT结束后，会有60天的宽限期 (grace period)，可以合法居留但不能工作，如果拿到 H1B 资格，也必须等到 10/1 才能开始工作
- OPT 在 2/1 前过期：虽然可申请 H1B，但中间衔接期必须转换成其他合法身份，较常见的是延续 F1 身份
OPT的性质与CPT相同，都属于实习。不同之处在于：OPT的开始日期只能在毕业以后，身份仍为学生(F1签证)，可以全职工作。CPT必须与所学课程紧密相关，一般需要接到用人单位的录用通知才能申请；申请OPT时不需要录用通知，在毕业后找到工作之前就可能申请OPT。
如果身边有朋友正在准备来美留学
或是想留学美国却不知如何准备工签的朋友
记得转给他，那些我们自己走过的坑，别让他们再踩一次
算是为被抽中签攒人品吧！
每年毕业或者课程结束后直接回国的人很多
希望每个苦等抽签的宝宝都能如愿
毕竟我们的征途不止远方，还有那片热土、星辰和大海
来源：DreambigCareer