5月必看 | 纯干货！H1B不中？OPT即将到期？挂靠CPT背风险？3分钟最全解读留美工签套路！

适读人群：

美帝准留学生

需要申请实习签证的已留学生

预防H1B抽签失败，以及OPT签证即将到期的留学生

重点摘要：

CPT签证申请最全科普

OPT签证申请最全科普

两类签证的异同和雷区

少了近4万份申请，那就意味着今年申请的小伙伴们“中签率”会有所提高！ 截止上个月11日，今年的H1B抽签已正式完成。相较往年，今年，那就意味着今年申请的小伙伴们 但是还是有很多同学会有这样的担心：我H1B没抽中，OPT又到期了，还想继续留在美国，该怎么办啊？难道只能回国了吗？！！！

想要申请研究生项目的本科毕业生，目的是真的为了学业以及学位，并在此期间给自己一年OPT的机会。

H1B抽签失败的在校学生，想要通过“挂靠”CPT，一边上夜校/周末学习，一边在白天正常工作。 不管你是已经在美国院校就读并准备开始实习；还是作为准留学生想要了解美国实习前签证的套路，只要是前往美国求学的留学生，或多或少都有一个绿卡梦吧。而谁又是最需要 CPT 和 OPT 这两类实习签证呢？ 关于留学生都会申请的CPT 和 OPT 这两类签证，它们之间又有哪些异同和雷区需要注意呢？

持F1的学生可申请的两类实习签证

美国对于持F1学生签证的学生有两个实习签证，即：

OPT & CPT

或许我们更多听过的是关于OPT，但是在美国如果你想找实习，另一个不得不知的实习签证就是CPT. 同样都是实习签证，那么它们两者的异同又有哪些呢？今天主页君将从这两类签证单的： 定义

实习时间

申请时间

申请材料

申请条件

申请时的注意事项 等几个方面手把手教已来美国留学，和正在准备前来美国的同学，如何顺利走下美国H1B 申请的这荆棘之路。

关于 CPT 签证

适用于在校期间找工作，积累实习经验的留学生。抽签结束后，很多同学都很着急身份的问题，开始满天下的找学校，想要通过延长F1的身份，争取CPT的机会，继续留在美国工作。

1 什么是 CPT签证

CPT签证是学习期间用的，如带薪实习的课程。

2 CPT 签证申请条件

CPT由学校的国际学生中心（ISS Office）办理，申请CPT的要求和条件包括但不限于：

3 实习时间

可以是全职（每周20小时以上），也可以是兼职（每周20小时以下）。 比如说我是学习酒店管理的，大二期间，可以去实习一年，该CPT职位（每周20小时以上），（每周20小时以下）。 但CPT的时间长度总计可以接近一年(364天)，不能超过一年(365天)。

4 注意事项

CPT通常需在入学一年后才能提出申请，但研究生如因课程需要，必须立即参与实习，则不在此限。 如果同一层次的学位读了多个，比如说读了好几个硕士学位，那么一年的时间长度，指的是所有的硕士学位在一起总共一年，而不是每个硕士都有一年。

5 “挂靠CPT”

如果今年H1B 抽签没中，继续保持自己F1身份是留美的一条不错的途径，但是一定要小心谨慎，不要纯挂靠CPT。所谓“挂靠CPT”，就是在能够发放F1身份和I-20的学校上夜校/周末，白天还是继续正常工作。 也不是什么学校都可以随便乱申请的，特别是后续想要办移民、抽H1B的朋友，稍不注意，被移民局查出来，不单单会错失了在美国工作、发展的机会，可能以后连美国的大门都难以跨入！ 那么在选择学校方面，我们究竟应该注意些什么？

① 什么学校挂靠CPT才是合格的?

只有能够发放F1身份和I-20的学校，才有资格给学生发放CPT工作许可。 不要找纯挂靠CPT的学校，不上课什么的真的很危险！大家应该也知道之前一桩关于“全职CPT挂靠引发的惨案”的故事。真实故事：小明（化名）的某个挂靠学校其实根本没资格发I-20，他的专业只能申请M-1身份，而M-1是不允许发CPT的。 更坑爹的是，现在有些学校为了赚钱，事先不告诉学生这些信息，等出了问题只能打落牙齿自己吞。

怎么查学校是否有资格发放I-20？

登录国土安全局的学校查询系统：http://studyinthestates.dhs.gov/school-search

你可以输入学校名、城市、州，选择签证种类F-1，就能够查到这所学校是否有资格发放F-1和I-20了。当然如果你本来就已经有本科或者硕士等学位申请H-1b工作签证，不需要挂靠学校提供的学位申请，则不需查询。

② 挂靠CPT的学校上课情况必须真实

我们可以看看移民局RFE信中，对真实上课情况要求的材料：

I-20

成绩单

结业证书或毕业证

学费缴费单

在校期间购买课本、停车证等收据

学生证

课程大纲

证明学生确实到校上课的证据，例如交通票收据、火车票确认信、出勤记录等

在校期间确实住在美国的证据，如租约、水电账单

若有在线课程，则需提供详细资料