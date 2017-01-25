99%留学生都不知道的效率提升神器，图书馆从此是路人….

为什么别人一个小时可以完成的事情，自己却要三个小时甚至更多？不是你智商不够6，而是你的学习效率太辣鸡！有时我们时常希望一天不只24小时，然而时间是没法控制的，我们只能控制自己的生产率。想要多完成些任务，提高效率才是至关重要！今天主页君来和大家聊一聊有哪些实用工具和网站，让你的工作效率从此走上巅峰！

随着移动化的逐步深入，app已经深深嵌入了我们的生活，大家越来越习惯在手机上处理问题。

然而一旦遇到比较复杂长周期的任务却还是需要电脑上的网站和软件支持才能高效搞定。

今天主页君就和大家聊一聊有哪些既可以帮助你快速完成各种各样任务安排，又能保证质量的实用工具。

一、提高效率的时间管理网站工具

长时间工作对于我们离不开电子屏幕的这一代来说是个真正的挑战。因此就需要大家做好时间管理。 合理安排时间记录工作才能让你大幅提高效率，因此在这里给大家推荐一些好用的网站和工具。

1. Habitica.com

首先要给大家强烈推荐的是一个角色扮演类游戏，没错，它是一款游戏。在游戏中你可以列入每天需要做的事情，和普通的计划软件不同的是，如果按时完成就能赚取金币和经验，还能不断升级解锁新玩法，装备也是大大的有。

这还是一个可以和朋友一起玩的游戏，你们可以组队挑战共同的目标比如学习计划工作项目等等，非常强大。

有这样的游戏以后，是不是做事都会更加有动力了呢。PC端和手机端都有，赶快去尝试一下吧！

2. Be Focused Pro（软件）

这是一个运用番茄工作法的时间管理软件，通过将单个任务分成多段时间集中精力来完成，中间有休息，这会让你把工作做得更好。

它可以帮你按照每天、每周或自定义时间创建任务、计划休息时间并追踪你的进度。

遗憾的是这款软件只有Mac版，当然支持与苹果手机、ipad等等实时同步。是一款非常好用的软件。

3. Gercoldturkey.com

这也是一款软件，win和mac版本都有，是一款能在指定时间内限制运行指定程序、访问指定网站的软件，能够管住你的手，专心干活。

可以屏蔽指定网页，还能屏蔽指定的程序。一旦开始，不能停止程序，不能卸载，重启无效！对所有浏览器都有效。 屏蔽时长10分钟至30天不等，看你选择。再也不用担心工作的时候开小差啦。

4. RescueTime.com

同样是一款时间管理软件，各个系统都有。软件安装后无需你自己动手，它就会自动记录你在电脑或者手机上的时间花费，自动生成数据表格。

另外它会将你的全部软件使用活动按照活动性质进行分类，从而得出生产力指数，是不是天天刷淘宝？一看就可以知道。

二、在线处理网站推荐

相信大家都遇到过和三顿类似的问题，想要美化一张图片却觉得打开PS太过麻烦，想要将pdf转化为ppt文件，可是下载软件太过麻烦，于是在这个部分我为大家推荐一些非常好用的在线处理网站。

5. photoeditor.polarr.co

这是一个在线的图片处理网站，不需要太多的技术，就可以让你在线对图片进行美化。

页面左侧内置了很多滤镜效果，点击省略号还为你准备了详细的分类。一键就可以轻松地美化图片。

右则是相对专业的数值调整面板，可以详细的修改色调饱和度等等，也支持使用PS中笔刷这样的功能。

功能非常强大，加载速度也很快。以后再也不用繁琐的打开PS处理图片，直接开启网页就可以P图啦。

6. Smallpdf.com

这也是一个非常强大的文件处理网页，之前给大家介绍过PDF转PPT等等都可以直接通过这个页面实现。

▼另外还支持PDF文件的合并与分割

▼ 对于过大的PDF文件还提供压缩功能

和这个网站类似的还有office-converter.com，功能更为强大，支持视频等等格式的转换，但是有大小限制，超过需要付费，感兴趣的也可以去看看。

7. Media.io

像PDF、PPT这样的文件支持在线转换，而音频文件同样也可以实现在线的转换。

上传后选择需要转换的格式，一键就可以转换，再也不需要繁琐的下载软件来进行转换了。

8. Flvcd.com

一个非常经典的视频下载网站，有些视频网站我们很难获取下载地址。而你只需要输入视频的地址，就可以直接下载到电脑中。

可以从官网看到，目前大部分的主流视频媒体都可以用这个网站进行直接的下载。

三、网址导航推荐

大家在工作中经常需要收集信息寻找素材，这就必不可少的需要使用大量的网站。

9. PPT类：hippter.com

这个网站是三顿一直为大家推荐的PPT素材导航，不管是模板还是图片配色，都为你整理了大量好用的网站，并且不断更新。

10. 设计类：hao.uisdc.com

非常老牌的设计类网址导航，不管是PS素材还是设计教程还是各种新鲜的咨询都可以从这个网站获取。

11. 一键直达：navi.chenqiwei.com/

既然好的导航那么多，有没有试过自己建一个呢。

只需要将自己常用的网站预设到键盘上的字母中，之后按下这个字母就可以直接访问设置好的网站，界面简单又非常的好用。

来源：IC