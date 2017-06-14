FBI接手北大女硕士在美失踪案：车是找到了，但我们还在等你回来

这两天，北大学生章莹颖在美国离奇失踪的消息刷爆了大家的朋友圈，如今已经过了72小时的黄金救援期，可还是不见她的身影，有关此事的每一点进展牵动着大家的心。而据最新消息，FBI已经接手该案，章莹颖失踪前坐的车辆也已找到，事件还有哪些进展，主页君跟你一起来关注。

章莹颖失联超100个小时了，72小时黄金救援时间已经过去，但还是杳无音信。

据当地前华人协会主席刘云川接受媒体采访透露，章莹颖失联后几个小时，师友便报了警，但美国警方并没有足够重视，仅派了一名警员跟进，并表示“每天失踪人口很多，可能很快自己就回来了”。 直到章莹颖失踪24小时后，随着华人团体的施压和国内外媒体的关注，章莹颖失联才逐渐被警方和学校重视，并逐步升级为国际事件。 据最新消息，美国联邦调查局（FBI）已接手章莹颖失联案。并已经把这个案件列为紧急事件处理。 昨天，我们还报道了一个重大线索！

警方公布监控视频，显示女生失联前上了一辆黑色轿车。

监控视频：

这辆车也成了破案的关键线索。据了解，这种黑色土星汽车的产量并不多，在全城范围只有十几辆，排查起来并不困难。

有消息称，FBI已经找到她坐上的黑色车辆车牌信息，但还没有对外公布。

章莹颖今年4月份到美国UIUC（伊利诺伊大学厄巴纳－尚佩恩分校）进行交流学习，在实验室工作。这几天有空，她想先换房子，再琢磨考驾照的事情。 恋爱近八年的男友侯霄霖说，感觉她去美国之后一直跑东跑西，办信用卡办各种手续，“挺辛苦，又能感觉到她乐在其中。”

失踪前一天入睡前，他们还视频了一个多小时。视频中，章莹颖说自己看到有几个亚洲人总在住处周边徘徊，有些害怕，侯霄霖安慰她，“他们肯定不是来找你的”。

侯霄霖不觉得这次失踪是一次“意外”，女友一向聪明，去哪里都会跟身边人说，从来不曾不告而别。 另外，章莹颖失踪前一天中午，其住处邻居看到有5个亚裔陌生人在她楼下逗留，这些人的车牌是宾州的，同时邻居提醒章莹颖小心，并把消息汇报给了宿舍管理部门，目前这个消息还没有得到证实。

女孩在路边上了一台黑色轿车，至此消失……让人细思极恐！！！ 这辆黑色轿车的车主到底是谁？Uber司机？是假警察？还是路边搭讪的陌生人？ 这也为我们所有人敲响了一次警钟！打Uber时请当心：

打车前核对司机身份上车前后和家人或朋友保持联系感觉不舒服或者有危险的时候，要求下车，如果Uber拒绝放你下车，那你就要准备好打911了。受到骚扰时，记得留证据。一旦发现情况不对就立刻打开手机录音留存证据。一旦遭到侵权后立刻报警，将保留的证据及时提供给警方。

在美国你还要学会辨识真假警察：

在任何情况下，都要毫不犹豫的要求警察出示证件证明自己的身份。如果在路上，警察要pullover，便衣警车一定会响警号亮警灯。观察警察制服：制服应该是干净的，包括徽章，职位标签和服务标签。看对方腰带上，是否包括包括手电筒，枪支，手铐、对讲机等工具。所有便衣警察在行动时必定身穿防弹背心，一定会用链子或者绳子把警徽挂在胸前或腰间明显的位置。 手腕、手臂或者头上也一定会配戴有颜色的运动巾或者头上运动套。

生活中大家也请一定要留意身边的环境，一些不起眼的标志，或许暗藏危机……

电线杆上挂鞋子：小心！

挂鞋子其实是黑帮势力划分的记号，如果是整双鞋子用鞋带拴好，表明这里是贩毒据点，只要站在鞋子下面长时间不走就会有人来交易。所以下次抬头看见电线杆有鞋的地方，还是尽快离开吧！

墙壁特殊涂鸦：小心！

在美国，黑帮喜欢用涂鸦作为他们占领地盘的标志或是向其他帮派发出威胁的信号，美国政府公认的最危险的两个帮派都有自己的涂鸦， 一个是简称为“SUR13” 的Surenos 帮派， 另一个是简称为“MS-13” 的Mara Salvatrucha 帮派。如果你看到这两个帮派的涂鸦，那么一定要小心谨慎。

路人手势：不要轻易模仿！

在美国你可能见过一些人用很酷的手势来打招呼，千万不要以为都是很好的寓意，更不能轻易模仿！

有些手势是属于美国黑帮文化特有的，每个手势代表一种黑帮，如果你不小心向A黑帮做了B黑帮的手势，结果会不堪设想……

当地数百名华人及美国当地民众还在自发组织地毯式搜寻工作，公共汽车站、垃圾桶等有可能发现痕迹的地方挨个搜索，现在基本已经全部搜索完毕了。 莹颖国内外的朋友，校友会等也还在继续为扩大这件事情影响力而努力。6月12日，美国白宫请愿网站上出现了这样一条“请愿”信息。

“我们正在寻找章莹颖，请帮助我们。”

请愿链接：https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-are-looking-yingying-zhang-please-help-us?from=timeline&isappinstalled=0 当签名达到10万，白宫须作出回应。无论是否有效，我们不能放弃任何有可能帮助找到章莹颖的途径。

如果有重要可靠信息，请联系事件相关人员：

国内联系人：赵女士 18201544013吴女士 18001376867美国联系人：管先生 609-647-1368李先生 301-256-6247紧急线索请拨打911或联系UIUC大学警方部门 217-333-1216.

我们不愿做任何残忍的推测，现在能做的就是将信息扩散出去，让越多的人知道这件事，就有越多的人参与到搜寻工作中来，章莹颖生还的希望也就多一分。

來源：America_hq