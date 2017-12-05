Final考不好真不怪你，因为你上的可能是考试最变态的Top100大学！

Final又要来了！无论你是在北美、欧洲还是澳洲、亚洲，不管是冬天还是夏天，你们是不是已经感觉到一个个deadline，exam扑面而来？在这种时候，不管平时怎么浪，都要摩拳擦掌、悬梁刺股地开始复习准备啦。在最近出炉的一份最难期末大学排行榜100强中，你的学校有没有上榜？跟主页君一起来看看吧~

每到期末，大家就能发现一个现象：身边的留学生朋友们好像失联了！别紧张，他们只是在图书馆里埋头苦读生不如死～

留学生：如果最近我没回你微信，不是因为我死了，因为我在crazy finals.

朋友：很恐怖吗？

留学生：呵呵……

这里，主页君想安慰一下各位留学生：如果你正处于被final折磨疯的边缘，花两分钟来看看这篇文章吧，因为：有些学校的学生可能比你更苦逼！

最近，一个朋友因实在不堪忍受final的重担，一怒之下在university primetime上面列出了最难度过finals的100所大学名单。

1. Boston University（波士顿大学）

作为全美第三大私立大学，波士顿大学除了地段好学费贵之外，还一直蝉联final第一难榜首哦~

一到期末，图书馆书架都被一抢而空（去晚了就没书看了，没书看就挂了）

因为图书馆太抢手，学校不得不另出一份攻略，列出更多的学习地点……

波士顿的学生感叹：

“学到快秃了仍然拿不到A是种怎样的体验你们懂吗？心酸酸……”

2.UPenn (University of Pennsylvania)（宾夕法尼亚大学）

宾大的考试难度几乎年年都排在前三，不过宾大的学生也是超级拼，GPA3.8居然只是一般般……学霸的世界我真的不懂……

“我以前老是担心自己长胖，但自从来到这里，开始写作业、参加hackthon、刷题，真的不在意自己吃什么吃多少了。刷题刷到郁闷的时候完全没有食欲。”

“在宾大，我舍弃了朋友圈和微博，以前常联系的好朋友也是好几个月才联系一次。”

3.UC Berkeley（加州大学伯克利分校）

UCB的学习强度真的不需要解释了吧，教授讲课速度飞快，走神5分钟再回来就完全跟不上节奏了，而且重点是教授出题总爱超纲啊啊啊啊！让人崩溃！

“CS的考试，难的都报警了hhhh”

火警响了依然淡定地手捧书本（我爱学习，学习使我快乐）

“嗯，中考完毕，宿舍凌晨四点有人拉火警警报，一栋楼的人下来，一大半是穿着衣服拿着书在念的（或者根本没睡或者一早起来，反正我是没睡的那批）。入学后和同学们一起的感觉就是，我终于不是唯一的蛀书虫/nerd/geek，找到组织找到同类了！”

“某次派对，遇上了一高挑金发美女，打开话盒子聊天…话题主题是如何测量中微子，她的实验…”(好吧，和美女搭讪也是聊这些。)

4.UCLA（加州大学洛杉矶分校）

Quarter制这种设置本身都是很考验人的吧，一学期一共11个周，开学三周就期中考试，然后周周都是考试周……总之过来人表示想从UCLA毕业真是好难！

“不同专业有不同的压力，偏理工的同学疯狂地写作业考试，篇社科人文的同学疯狂地阅读写作讨论。”

“感觉UCLA的课程比较紧凑，毕竟其他学校20左右教学周可以讲的东西，他们要在10周之内讲完，因此每节课的信息量都极大。”

公寓每一层都有一个通宵的study lounge，1楼还有一个巨大的study room，可以说学习氛围是“非常好”了！

5.Simon Fraser University （西蒙弗雷泽大学）

作为UBC相爱相杀的好基友，从建校开始，SFU就拥有激进的名声。

SFU和UBC的学校官网表情包大战，讽刺学生考试季被困在山顶。

final week到来的时候，SFU的学生感受是这样的：

明明感觉温哥华还在过冬啊!

明明Reading Break才刚过没多久啊!

明明才刚考完期中啊!

怎么就要Final了?!

“每次Final都是图书馆二层刷夜复习到天亮。虽然椅子硬到不行，冬天冷到爆炸，但也抵挡不住我们日复一日，年复一年在此学习的决心。”

“平时中午吃饭经常抢不到座的地方! 然而一到周末或者Final，一!个!人!也!没!有!因为!什!么!店!都!不!开!”

6. Florida State University（弗罗里达州立大学）

佛罗里达州立大学最为出名的三项：足球贼厉害、天气贼好、考试贼难！嗯，申请前请三思！

感受一下FSU传说中的体育场（不愧是体育好的学校~）

“fsu的亚裔学生不到2.5%。从融入美国学生生活的角度来讲，这里的体验会更纯粹和直接，因为根本没有足够的中国学生可以结识。” （知道你们生活中见到老乡有多难了~）

FSU的课堂

7.University of Michigan （密歇根大学）

作为公立大学三巨头之一，密歇根向来对自己的学生要求非常严格，反正各位教授最爱的事情就是出巨难的考卷了。

这是凌晨2点的图书馆，依然热火朝天，分不清是白天还是黑夜

这里的学生实在太！努！力！了！用认真已经不足以表达，就是努力。老美特么那个用功啊，中国人真的不算用功的，口说无凭，po一张昨天中校图书馆Shapiro 凌晨两点的图（Shapiro又叫ugli，但我们都承认这名儿够难听 ）

在图书馆这个点人还是很多，我刚来的时候其实震撼是很大的，这种大家都学习的氛围，简单说就是 “凌晨学习？不是事儿！这么正常，图书馆走起~”的这种感觉，现在是也见多不怪了。

final week离开吃饭都是一种罪过

“我在Math department有一次中午吃饭点，看见一个老美，坐在高脚凳上，一手捧着三明治咬，眼睛还一直盯着电脑屏幕，就和那个贫困山区孩子好不容易得到上学机会那样的表情一毛一样，当时就omg下定决心好好上去做题，哎哎，这道different equation 还不懂，下周midterm2呢，学渣就要跪了。“

8. George Washington University（乔治华盛顿大学）

USNEWS综排56，可是考试就是辣么难啊，曾经有一堆学生被期末考试虐到在图书馆门口大哭……

在国外的大学里流传着一张哈佛大学(推荐阅读:哈佛大学申请要求_入学条件_留学学费_专业)凌晨4点图书馆爆满人的照片，造就了一批以《哈佛凌晨四点半》为题目的鸡汤文。

但实际上，这张图片并非拍摄于哈佛大学，而是位于西雅图的华盛顿大学。

过来人强调：GW没有水课！没有水课！没有水课！因此GPA相当难拿（来GW的同学请做好心理准备）

9. Princeton University （普林斯顿大学）

2018US.News依旧排行第一的学校！呵呵呵呵呵！藤校的考试难大家似乎都能接受，然而事实上普林斯顿是为数不多位列前十的藤校……

这个村子真心非常的学术——不是很学术，是非常的学术。

对课程严谨性的要求，和在打分的时候对A的数量的严格控制（毕业生的中位数GPA只有 3.0）

如果学术压力可以量化的话，那么占本科人数35%左右的工院绝对贡献了超过70%的学术压力指数。

反正在普林期中期末的时候大家都会complain自己事情太多，但只要你说你是工院的，基本会是这样的情况：

学业繁重（学期最短，课程涵盖内容和难度都很大），竞争激烈（再也不会是中学时top student的感觉），社交生活(eating clubs)非常独(qi)特(pa)，final exams在冬假之后，冬天很冷，镇上只有一条街两只手数得出来的中餐韩国餐日本料理（四年吃下来和老板都成了朋友…），生活经常过得鸭梨山大神经紧绷。

10. California State University Fullerton （加州大学富尔顿分校）

作为加州系统的学校，加州富尔顿也承担着不轻的学习压力。

学生感叹：学习太累，别来

他不是挂了，而是在图书馆

还有榜单排名11-100的学校，主页君附在了在文章末尾，感兴趣的小伙伴请自取。

为了final不跪，很多学校的学生们想出了各种方法来减轻压力，有些精彩纷呈辣眼睛，有些让人浑身哆嗦起鸡皮疙瘩，有些让你眼红的只想转学啊。

很多学校有final前后通过裸奔来解压的方式。

比如哈佛大学，哈佛的学生会在final week裸奔，而且是是边尖叫边裸奔。对于裸奔，同学们的想法是这样的：我连裸奔都不怕了，final还有什么好怕的？

当然，这样的活动也能让大家精神得到放松，意志得到锻炼（大冬天，你们懂的）

有点辣眼睛的画面（图片模糊，自行想象）

说到裸奔，还有裸体发甜甜圈的。

如果你正在布朗大学的图书馆和计算机楼内复习期末考试，突然发现 一群赤身裸体的姑娘小伙子塞给你甜甜圈吃，那你不要惊讶。

因为他们在用甜甜圈帮你减压，这真是甜蜜的诱惑... 而且这个学校每年都会办裸体party…

除了各种naked的活动，俄亥俄州大学的减压活动让人“毛骨悚然”。每年，都会有成千上万的俄亥俄州立大学学生跳入镜湖，而且是在深冬，水温早就低于冰点的时候，一大群人跳入冰水里……

当然，最拉仇恨的可能是普渡大学。因为：学校提供了可以减压的撸狗服务，甚至，还有专门的“大保健”服务！

复习累了，摸一摸学校专门请来给同学用以解压的萌狗狗–你用天使的微笑治愈了我

学校用（供大家揉搓的）萌狗抚慰过大家在final中濒临崩溃的心情之外，居然还提供了专门的大保健服务，用来抚慰大家肩颈酸疼腰肌劳损的肉体。

虽然这个姿势看起来有那么一点儿奇怪……

主页君只想替大家问问：普渡明年计划招多少转校生？

如果你觉得以上参考还不够你采用的话，主页君再奉上一点心得体会：

首先，认真阅读每门课的textbook，里面有任课老师给出的最直观的课程概要，你能从中发现这门课老师想让你掌握的是什么。

然后，不要错过考前的review session，最后一节课一定要好好听，有可能会得到一些考试相关信息，老师仁慈的话会给出一些要掌握的关键点哟。

在复习安排上，要按照课程难度和学分比重来安排复习时间和顺序，将难度大学分高的课程放在最前面复习。

最后，建议结伴复习啊，有同伴一起去图书馆可以督促自己不拖延，还能互相梳理商量知识点，而且，一起顶着眼袋黑眼圈熬夜睡图书馆的交情，还能让你在复习的时候收获友谊。

最后，可以学学人家裸奔、跳湖，还可以转学去普渡撸狗享受大保健啊~

附上全美最难Final大学排行榜（11-100名）

11. Auburn University

12. Coastal Carolina University

13. Indiana University

14. University of Wisconsin-Madison

15. University of Minnesota

16. Boston College

17. University of Delaware

18. Michigan State University

19. Mizzou

20. Saint Louis University (SLU)

21. Saint Josephs University

22. University of South Carolina

23. San Diego State University

24. USC

25. University of Kentucky

26. Purdue University

27. Rutgers University

28. University of Pittsburgh

29. West Chester University

30. Baylor University

31. University of Alabama

32. University of Vermont

33. University of Denver

34. UC San Diego (UCSD)

35. Northeastern University

36. North Carolina State University (NC State)

37. University of North Carolina at Chapel Hill

37. SUNY Binghamton

38. Northern Arizona University

39. Ball State University

40. Clemson University

41. Temple University

42. Elon University

43. University of Kansas

44. University of Texas Austin

45. Oregon State

46. Cornell University

47. Texas Christian University (TCU)

48. UC Santa Barbara

49. Ohio University

50. Virginia Tech

51. University of Nebraska Lincoln

52. Penn State University

53. George Mason University

54. University of Cincinnati

55. University of Miami, FL

56. DePaul University

57. UMass Amherst

58. Kutztown University

59. Montclair State University

60. Bentley University

61. Syracuse University

62. Fordham University

63. University of Mississippi (Ole Miss)

64. SUNY Cortland

65. University of Maryland College Park

66. Ohio State University

67. University of Oklahoma

68. Arizona State University

69. University of Arizona

70. Boise State University

71. University of Arkansas

72. Pepperdine University

73. California State University Chico

74. University of Tennessee

75. Georgia State University

76. Old Dominion University

77. Illinois State University

78. University of Colorado at Boulder

79. Monmouth University

80. Bloomsburg University

81. University of Florida

82. University of Iowa

83. University of Wisconsin Eau Claire

84. East Carolina University

85. Florida Gulf Coast University

86. West Virginia University

87. Quinnipiac University

88. University of New Haven

89. UMass Dartmouth

90. Kent State University

91. Texas A&M University

92. University of Connecticut

93. University of Georgia

94. Iowa State University

95. James Madison University

96. Sonoma State University

97. Vanderbilt University

98. TCNJ

99. San Francisco State University

100. Loyola Marymount University

来源：INSIGHT CHINA