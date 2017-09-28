Get十大学习网站，不再为学习资源发愁

1、Top Universities：QS世界大学排行官网

QS世界大学排名(QS World University Rankings)是由教育组织Quacquarelli Symonds(QS)所发表的年度世界大学排名。排名包括全球主要的大学综合排名及学科排名，同时还推出独立的地区性排名。《QS世界大学排名》与《泰晤士高等教育世界大学排名》及《世界大学学术排名》并称为三大最具影响力的全球性大学排名。

世界大学排名是指将全世界几万所大学依据各种指标进行优劣比较的排名，在形形色色的各种大学排名中，《QS世界大学排名》与《泰晤士高等教育世界大学排名》及《世界大学学术排名》被公认为世界上三大最具影响力的全球性大学排名。

QS世界大学排名的依据包括：学术声誉、师生比、雇主声誉、教师平均引用得分、国际教师比例、国际学生比例等。据了解，迄今已有7万多位学者和4万多名雇主参与了QS全球调查。3539所院校被纳入评估，891所获得排名。

2017年排名涵盖创纪录的42项学科。哈佛大学及麻省理工学院占统治地位，各在12项学科中问鼎。中国的清华大学及北京大学共有5项学科进入世界前10、15项学科进入世界前20。

2、GradSchools：研究生院校资源网

GradSchools是一个专门为系统继续读研的学生提供在线咨询和查询的服务网站，致力于帮助客户找到合适的研究生项目。

Gradschools的免费目录中包含六万多种研究生计划，是世界上最大的研究生院资源网站。你可以使用Gradschool找到理想的研究生项目。可通过主题、地点或学校的名称进行检索，也可查询有关工商管理硕士和商业项目、国际项目、远程教育项目及在线项目相关学校的目录。

3、OpenStax CNX：国外免费大学教科书分享网

OpenStax CNX 是由美国莱斯大学(Rice University) 的巴拉纽克博士( Dr. Richard Baraniuk)于1999年创办的。该网站的在线图书涉及艺术、商业、人文学科、数学计算、科学技术和社会学几大类，所有书籍支持在线阅读和免费下载。

OpenStax CNX已发展成一个动态的非盈利数字生态系统，每月为数百万用户提供教育内容，免费教材、期刊等逾千本，并支持手机下载阅读。点击下载后，页面会显示是否要捐款，学习之余可以献出自己的一份爱心。

4、UCAS 英国大学和学院招生服务中心

英国大学和学院招生服务中心(Universities and Colleges Admissions Service, 简称UCAS)是英国的一个公共服务平台，统一为英国所有大学提供招生服务。

原则上，所有英国大学的所有本科学位课程，包括专升本，都要通过UCAS申请。申请者可在官网查看和选择课程。在北京、上海、广州和成都，英国使领馆文化教育处提供UCAS全套申请材料，可免费索取。

5、SparkNotes：今日最受欢迎的学习指南

SparkNotes 是美国知名的文学网站，提供海量优质的英文版的文学指南，包括作家和文学作品简介、写作特点、人物分析等，其中的Spark Life栏目深受美国学生喜爱。

SparkNotes由哈佛大学学生Sam Yagan, Max Krohn等人创建于1999年，最初只局限于文学类科目，目前也提供包括数学、物理、生物、化学和经济学在内的其它学科的参考资料。

不少名校英美文学考研试题都可在该网站找到权威答案。我国大部分英美文学考研指导书都曾大量引用SparkNotes里的内容。最难能可贵的是，SparkNotes的几乎所有资料都是免费的。

6、LOL My Thesis：哈佛毕业论文分享网

LOL My Thesis：哈佛毕业论文分享网是一个由哈佛学生创办的论文分享网站，始建于2013年12月份。

该网站记录了学生们在撰写论文的过程中所经历的艰辛和压力，以及一些具体生动的小故事。越来越多的学生被网站吸引，纷纷上传自己的论文，因此你可以在线查阅相关论文，搜索对自己有帮助的信息。

7、BBC英语教学中文网

BBC英语教学(BBC Learing English)是英国BBC媒体公司推出的一个英语教学站点，从1943年就开始为全球提供英语学习资源。「BBC Learning English」线上服务每天持续更新，提供大量专业的英语课程和学习测验。

「BBC Learning English」中文版网站的基本选单与功能都是中文的，便于中国的英语学习者查找需要的内容。许多单元课程也提供中英对照解答。

8、TestYourVocab：英语词汇量测试网

Test Your Vocab–测试你的英语词汇量是一个根据年龄和教育状况测定词汇量的网站。只需3个步骤，就可以测算出你到底掌握了多少个英语单词，你的词汇量处于什么水平。

前两步，你需要从单词表中选择认识的单词，最后一步回答一些问题，网站便可估算出你的词汇量。该测试既能确定一般词汇级别，也能评测更为精确的词汇水平。

9、DailyPage：每日英文写作平台

DailyPage：每日英文写作平台是一个培养你的写作习惯的网站，每天提供不同的题目激发你的创作灵感，让写文章成为你生活的一部分。想要提升英语写作能力，那就登陆Daily Page 接受训练吧。

DailyPage 每天都会给你一段叙述，作为写作主题，你有一整天的时间构思，写作完成后，可根据自己的意愿决定是否将内容发布到网站上。

10、GoogLelitTrips：谷歌点亮文学旅行网

GoogleLit是一个基于谷歌地图的文学著作旅行网站，旨在帮助孩子们了解不同国家的文学著作，在虚拟世界中沿着文学人物的文化之路旅行。

21世纪的谷歌地图技术与旅程文学中表现出的时代智慧相结合，给孩子们提供了一种全新的学习体验，使文学、地理、世界历史和文化的习得变得趣味盎然。

来源：LEO