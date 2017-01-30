刘肇菁 – 家的感觉

来美国转眼已经四个星期了，最令我感受到巨大差异的就要数美国人“丰富多彩”的周末生活了。

记得从小学三年级起，我的周末，假期统统被各式各样的补习班占满了，从数学课赶到英语课，再到二胡班，午饭晚饭什么的都是父母带饭在车上解决。上了初中以后就更是忙碌了，而且还没了父母接送，便只能在外头胡乱吃些了。

美国人的周末，虽也是十分充实，却充满了闲情逸致。从一周的疲惫中恢复过来，睡个懒觉，一家人早上窝在沙发上吃甜甜圈唱歌；和几个朋友以及他们的孩子相约去图书馆玩，顺便一起吃顿墨西哥大餐；和朋友约好了去逛街，于是疯狂地拎回来了大包小包；为了去某家餐厅吃饭，下午还不到5点就开车穿越大半个城市，只为享享口福；为了孩子的幼儿园 open day，全家人在寒冷的冬天一齐出动；为了见一个老朋友，专门开车去downtown area见个面，吃顿饭。

这就是美国人的生活方式，哪怕麻烦，哪怕遥远，也要和家人一起吃顿饭，和朋友聚聚，享受最美好的时光。

这周也巧，正逢中国过春节，这虽然不是我第一次在国外过年，却真真是第一次身边没有家人陪伴着过年，但也感受到了一种不一样的年味。以前过年才能享受到的与全家人团圆的机会，在这里却感觉是每个周末他们都是如此。不仅如此，每天和父母微话通讯也让这种异国他乡的寂寞少了许多。

希望新的一年到来之际，每个人都能和家人团圆，享受家的快乐。