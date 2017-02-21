刘肇菁 – 美国生活中“爱的教育”

不知不觉间，美国的交流生活已经一个半月了，我不仅是越来越能融入到美国生活中，而且从他们的生活习惯，传统，以及交流方式中学到了不少东西。

周二，2月14日，是我人生中第一次过的情人节，也是我第一次收到情人节礼物。一大早起来，睡眼朦胧地准备洗漱吃早饭，却被住家两个兴奋不已的小孩拉到了餐桌旁，满眼期待地盯着摆在眼前的三个礼品袋。里面虽然都是些小玩意儿，却是充满了住家爸妈的心意。在那一刻我的心情是感慨万千的，曾经的我以为情人节只是情侣或者夫妻间的节日，现在却发觉，你可以和任何关心你的，你关心的人共同分享，庆祝这样一个节日。经历过这样一次难忘的情人节，我想把美国人的传统带回中国，带回我的家。

周四，2月16日，我们迎来了Ms. Sideco的Mission Week演讲，主题是关于女权的，作为学校学生中为数不多的女生之一，我也是颇有感触的。以前我认为女权主义者是一个非常敏感的词，且基本上只有女生才会想要成为女权主义者，然而这次，Ms. Sideco 用特别的方式，面对几百个男生，用她自己的故事，深情地陈述着每个人都应该成为女权主义者，每个人都应该为男女平等而作出贡献，每个人都应该用爱对待身边的人。

虽然这周我们只上了四天学，学到的东西却是受用一生的，是一生珍贵的宝藏。