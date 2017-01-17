刘肇菁 – SLUH交流第二周

不知不觉在美国学习生活已经两周了，从开始的在教学楼中迷失方向到现在的轻车熟路寻找到最快捷方式穿梭于校园中，从最初的因为对周围的同学老师不熟悉而紧张兮兮到如今的和老师同学打成一片，这一切都在这看似短短的两周之内不断发生着改变。

在SLUH学习的第二周中，在国内同学抱怨期末考试的压力的同时，我们也因为一次次的quiz或是test而进行着紧张又充实的学习生活。尤记得第一次英语小测验时的一脸懵，到第二次时的好不容易答对一题，再到现在的基本答得出来一部分题目，虽然仍然需要继续努力提高，但总归算是个不小的进步了，其他科目亦是如此。这些进步不仅要归功于自己的努力，同时也有着各科老师热情解答疑问的功劳，再加上美国同学们总是绅士地对我们给予帮助。

除了紧张的学习，校园内也时常会发生些有趣的事情。对我来说印象最深的便是这周四随处可见的老师和同学们之间关于周五是否学校会因为下雪而放假的讨论了。每节课的开始几分钟老师总是在叙说他对是否会停课的看法，而同学们一整天最关心的也是这个问题。

还记得最后一节课铃响下课后，没有一个人想要离开教室，全都静静地坐在座位上耐心的等待着，眼巴巴地期待着广播里老师的通知。可以毫不夸张的说，那一刻是整个SLUH校园最安静的时刻，地上掉一根针都能听到声音。然而在Dr. Kesterson最后宣布停课的那一瞬间，整个教室都沸腾了，整个SLUH都沸腾了，有的人跳起来欢呼，有的人拍着桌子大叫，有的人兴奋地和周围的人拥抱。在从教室到储物柜的路上，每一个人都无比兴奋，击掌，欢呼，咆哮，我也受到了这样气息的感染，跟着庆祝起来。这无疑对我来说是个全新的体验，是个完全疯狂的体验。

这就是我在SLUH交流学习的第二周，虽然只有短短的四天，却足够充实，足够疯狂！