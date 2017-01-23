史君然 – 从忐忑到幸福

好好一算，从抵达圣路易到现在正好三周。然而，月初在机场见到拿着五颜六色的“Welcome Anna”的大标语和一大束花的住家时的激动，第一天上学推开SLUH教学楼的玻璃门时的期待，在同学们的注视下自我介绍时的紧张，仍然好像就是昨天。

每次和住家出去玩，都被介绍认识好多人。几次下来，发现了一个规律。每次都被问到在哪里上学：“SLUH.” “Oh! St. Louis University?” “No… SLU High!” 然后看着对方一脸诧异，我再笑着说我是和一千多个男生上学的三名女生之一。作为一名女生，在SLUH这所男校学习真的是有趣的体验。来之前我很担心在男校会很难找到朋友，但是事实证明，我的担心是多余的。前两天挑午饭时，一个男生激动地告诉我他正在学中文，还热心地给我安排好吃的午餐。法语课的前桌Max不仅时常热心解决我的疑惑，有一次还冒着迟到的风险帮我找到下一节课的教室。放学前等carpool的司机时，被一群freshman包围着问各种奇怪的问题，从“中国有没有龙卷风”到“你觉得burrito好不好吃”。

我很享受SLUH的课堂。我从小一直有些畏惧老师，但是在这里，老师们的热情与关切让我愿意主动与他们交流、分享。我最喜欢的课是AP World History。Ms. Ehret的课堂永远充满欢声笑语，她还总是喜欢点我分享中国的历史和现状。这是一门挑战非常大的课：几十页的阅读和纯手写的各种总结，还要记住许多奇异的名字。但是我，一个从来没有喜欢过历史的学生，竟然发现自己爱上了这门课。这里的化学学得比较超前，刚来的一个星期每天都要懵着在教室里干坐45分钟。然而老师Mrs. Russo每天都和我们沟通，还不止一次地课后或放学后给我们单独补习。第一次的化学考试我只拿了刚好及格的分数。老师宽容地给了中国学生一次补考的机会。我利用小长假好好复习，第二次拿到了A＋。每次查看PowerSchool看到自己努力的学科旁边写的“A＋”都十分自豪，因为我知道这是自己的付出换来的。

我的住家真的是棒得找不到一丝缺点。这三周以来我无数次被他们的体贴感动：带我去市中心的中餐馆品尝家的味道（虽然肯定不正宗嘛）、让我加入Cor Jesu女校的壁球队、专门给我开设“美国俚语小课堂”… 虽然才过了三周，但是我感觉已经融入了这个大家庭，和他们一起创造了许多充满快乐的美好回忆：一边做pizza一边和孩子们一起吐槽他们的family recipe: spinach raisin pizza；凌晨一起边啃饼干边看老电影；弹着钢琴忘我地唱我心永恒；天气好的时候带着狗去爬小山丘锻炼身体… 这三周不禁感慨活得太幸福了！

我非常喜欢神学课老师Mr. Sciuto，无论是上课时讲到高潮激动得手舞足蹈的他，还是早上和你谈心的他。在第一节神学课上，他问了全班：我们来自中国的新朋友们不信教，为什么仍然要学神学？有人说是了解其他文化，有人说是帮助探索历史。最后，他说：是为了通过了解这一信仰，让宽容、友爱、幸福、互助等等的所有美好的事情进入我们的生活。我非常感受到他的话的触动。我希望在美国的这几个月，能让我成为像他所说的那样美好的人。