史君然 – 新年随想

来圣路易斯一整个月啦！越来越适应、享受这边的生活了。现在就边看超级碗边写一点小感触吧。

这周，SLUH在课间进行了一些春节庆祝活动。首先是周三的全校表演，我本以为会有不少人不愿意牺牲写作业的时间去看表演，但当我看到坐得满满当当的食堂时，深深地被大家的热情感动了。看着狮子舞表演，我想起黄老师和同学们一个个下午的辛苦排练，他们的热情投入也是值得学习。

周四和周五的activity period，我们七名交流生在孔子课堂与同学们交流中国文化（我还专门穿了旗袍呢！）。我负责教他们中国书法。一开始，我知道自己并不擅长书法，不禁有些胆怯。但是桌子旁围满了同学们，他们激动地问这问那，我很快就开始握着毛笔在纸上奋笔疾书了。

他们有些想让我写他们的中文名，有些想知道中文字的组成与结构，有些坐下来跟着我一笔一画地写“春”和“鸡”。不一会儿，教室里就满是欢声笑语。我们的手上都沾上了墨汁，但是我还是热情地介绍着中国文化，同学们认真地倾听、提问。一直到上课铃打响，最后一批同学才离开。我翻看着一个课间写下的一张张书法，不禁被SLUH的同学们对其他文化的好奇与热情感动了。我非常开心在我们了解美国文化时，他们也愿意了解中国的古老文化。

艺术

我加入了SLUH的2D设计课。两星期前，我们完成了第一个project。这是一个很简单的project：用20个线条和形状表现一个动词（比这个稍微复杂一点但是我不会表达）。我原以为这是一小时就能完成的事，但当我赶着deadline在课间都去艺术教室做project时，才知道一个真正好的作品——无论看起来有多简单——背后都是考虑、深思、细致的工作。

当大家都完成时，我们把所有作品都贴在墙上。灰灰的墙变得五颜六色，我们通过一幅幅作品之间的对比与联系脑海里也开始萌发了一些思考。我非常喜欢Mr. Powers的赏析方式：让一个学生挑一幅作品进行赏析，再让该作品的作者进行解释。我的作品被第一个挑中，同学的解析也让我意识到关于自己的作品的优点与缺点。那是我目前最喜欢的一节艺术课：同学们的新奇的想法不断地萌发，大家都对自己的作品有了新的认识。我非常期待第二个project的赏析课！

就这样咯～祝大家新春快乐！鸡年大吉！