史君然 – 期待的周一

来到圣路易斯很快就发现，这里大家对体育真是太重视了！学校几乎每个男生都有拿手的项目，住家爸爸妈妈每周三都去gym，孩子们动不动就是训练或者比赛。由于住家姐姐Maria在Cor Jesu打壁球，住家非常体贴地把我塞进了Cor Jesu的最低级壁球队，让我每周有一点体育锻炼。

壁球是一项对反应能力和应变能力要求非常高的运动，所以虽然两个月下来，我还是有许多难度颇高的球接不到。上一周，我打了第一场单人比赛。虽然三局我只赢了一局，但是已经非常让我自豪了！这段时间教练对我的关心和教导非常令我感动。失误时有暖心的鼓励，得分时有激动的欢呼。我的羽毛球功底可能帮了点忙，我的击球准确度和发球动作经常被教练夸奖，每次心里都喜滋滋的。

打壁球的过程中，最让我开心的是认识许多友善的女生。在男校学习难免会有那么一点想念与同性交往，而和Cor Jesu的女生们一起打壁球正好弥补了这一遗憾。我加进壁球队让人数变成了奇数，但是却从来没有落单过。她们总是热情地邀请我一起练习，看到我有疑惑时手把手教我正确的击球方法。打双人壁球时，如果发生失误，两名队员会互相轻轻碰一下球拍。虽然这只是一个小动作，但是每次我都能感觉到其中的关切与鼓励。

壁球是一个非常有意思的运动，它不仅需要身体敏捷，还需要同时精准计算球的走向。我发现自己越来越期待每周一的练习，即使意味着为了完成作业更晚睡觉，我也坚持进行训练，因为在这项运动中，我体会出了真正的“sportsmanship”，我明白了付出才有回报，我懂得了朋友之间的互助。