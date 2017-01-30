吴伋 – “重要”的两件事

不知不觉在圣路易斯快一个月了，本周两件“重要”的事：第一次staycation社团活动 和第一次一人在外过年。

Staycation:这个社团早在国内就听去SLUH交流过的学长学姐提起过，说是特别的有趣，还是交友的好渠道。刚来到SLUH的第一周，我就去报名参加Staycation，特别巧的是，Staycation负责的老师Madam Suzanne 正好也是我的法语老师！

一起和我参加Staycation的还有史君然同学。第一次活动，我们去了离SLUH不远的Central West End。坐在SLUH的面包车上，听着Madam 讲述着这里的历史，不时停在一处教堂或一栋建筑旁，听着其背后的故事，品尝拿兑换券换来的Chocolate Cookie …更难得的是，我在这短短的几个小时内慢慢体会到了一些东西。

一街之隔的富人区和穷人区所给我带来的震撼：看到Washington Terrace 里的私人建筑，我不禁想到了London的切尔西区，院子打理的是那么精细，建筑的设计那么古典，整个街区被围墙和塔楼所包围；然而仅仅一街之外，本该也是不错的小房子，挺可爱挺精致，可破败和烧毁的痕迹随处可见。原来就连这里的消防局都不是以我认为的方式运作的，而是某种意义上“富人的消防局”。

有贫富之差带来的遗憾，也有Cookie店带来的惊喜：在每人用抵换卷兑换完Cookie后，我们都收到了一份惊喜，每人一份额外的cookie。这是为什么呢？回去的路上我一直在问自己，是因为我们都往慈善箱里投了钱还是SLUH的学生太可爱了呢？也许我永远也无法知道答案，但这一份惊喜确实难忘。

至于过年，有微信实际还是挺方便，和父母，外公外婆爷爷奶奶等通过视频聊天也一样方便，压岁钱也少不了，通过微信收的我钱包里满满的，这些都是小事，主要给家人看一下我好好的，他们心里就安稳了，而我看到家人都健康，都快乐也就踏实了。今年对我们家老人来说也许有点难过把，我和表哥第一次同时回不去，但暑假能提前会去看他们，想想也不算太差。