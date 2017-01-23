孔闻睿 – 同侪携手同行

在经历了漫长的五天假期后，这周三，我又回到了亲切温暖的校园。这一周虽然略显仓促和短暂，但依然有许许多多与小伙伴珍贵的回忆。在这里，与我交流最多的依然是我的同桌、同学。不难想象，与他们在一起，我也收获了最大的成长和感悟。

从这周四开始，我加入了Chem Study 的兴趣小组，利用Activity Period的时间，与同我一样热爱化学学习的同伴们共同讨论各自的疑虑。虽然每天来的学生多乎哉不多矣，但是欢乐的气氛丝毫不减，思维的碰撞依然能擦出绚烂的火花。

那一日讨论有关热力学的问题时，我们对焓和熵的题目出现了分歧。我们在激烈讨论的同时，也飞速地在书本上寻找答案。不幸的是，书中稍显简略的定义和诠释并不能解决这个问题，我们动用大脑，陷入了深深的沉思，各种各样的答案和见解并不能得到统一。Mrs. Russo当时并不在场，缺少了老师的协助，我们显得有些束手无策。

正当我们刚刚放弃这类题目准备以后再考虑时，有聪明的同学找到了极为相似的题目和解析，我们轮流传阅理解了这类问题后，成功地解决了面临的困难。这个问题至于我，是一个久久萦绕在我心中的疑问，以往大量地自主学习也只是对这个问题一知半解，而在轻松简单的常规课堂之外，通过这样一个四十分钟的讨论过程，我对它的理解便上升了一个新的高度，我的的收获远远超出自己的想象。我们也都应当感谢彼此，我也愈加珍惜这样宝贵的、高效的学习机会。

与此同时，我也没有放弃Dr. Foy为我们提供的宝贵机会，参加了Ignatian Business Leader 小组的活动。SLUH的往届校友来为我们讲述关于理财投资方面的基础知识。或许，这样的机会在这里并不算十分宝贵，讲述的知识也都较为基础，但是许多比我高一级的学长的思考和提问令我敬佩，这是长期的热爱和自身的训练才能达到的思维高度，目前的我尚难以企及，是他们的参与让这一系列研讨会意义非凡。夜晚，这么多爱好经济学的校友依然坚持留在学校，欢迎校友的到来，聆听他的讲座，作为一个聆听者，我亦十分感谢这样的奉献。

同侪携手同行，历经了刚刚开学的纷乱和忙碌之后，我逐渐开始适应这里的一切，适应新的伙伴，这无疑是一笔极其宝贵的财富，与同伴共同努力，我才会走的更远。