春节临近，空间、朋友圈等等各种社交媒体上更是年味十足。初次窥见屏幕角落的新春福袋，我自己甚至都有些陌生。毕竟，告别了家人和故乡，看到那亮眼的红包和装饰，总以为他们、它们与自己有着天各一方的距离感，于是也就没有了太大去点开那一晃而过的红包的兴致，而是默默地看着大家一个个将自己的新春祝福包在红包，送到一个个群里，偶尔点开一两个，也难以体会到这其中的年味与欣喜。

由于时差的缘故，我在上午上课之前匆匆忙忙送给跨年的亲友们发去及时的祝福，其中的真诚不言而喻，而形式只得略显草率——那短暂的课间并不能让我来得及组织精致的骈句，或是构想新鲜的创意，更何况我还要为下节课做准备。大年初一自然也就在一天的课程和奔波中与我挥手作别了。

我曾经以为，过年的气氛，来源于漫长的假期，来源于绚烂的礼花，来源于那种没有压力的生活，来源于丰盛的年夜饭。直到来到这里，与这一切说再见，再度体会到真正的年味后，终于醒悟：过年的气氛，必然来源于羁绊，羁绊的交合、汇聚、牵连。那一切在我看来貌似是年味的热闹下，最本质的依然是相遇与重逢。

这一周，学校里也举行了精彩纷呈的中国年庆祝活动。许多当地学生非常乐意从我们这些留学生了解节日习俗和中国文化。上一次剪纸还是孩提时代的我，终于重新拿起剪刀，尽管纸是卡纸，没有那么艳丽的朱红；尽管图案用电脑绘制，并不需要极其心灵手巧的技法和构思设计。若非如此，或许我生命中最后一次剪纸，也会永恒定格在八岁吧。

想起上一次写大字，还是初一时的选修课。倘若没有这样的契机，我可能再也没有碰毛笔的时候了。墨汁并不需要砚来磨，笔毫的选取并不考究，纸也依旧是红卡纸，在看似如此简略的条件下，下笔的那一刻，历史长河中文化的分量仍然重重落在笔尖上。文化从不拘泥于形式，正像年味，从不流于表面的热闹。或许正是因此体会到了文化中的根源处的强大内涵，我写下的大字远远好于我的预想。

当地的小伙伴对写毛笔字尤其兴趣浓厚，这对于我来说，也算是一种欣慰。或许，正是这种共同的热爱，使各种羁绊在这小小的孔子课堂交汇，编织出了年味。