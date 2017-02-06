张天毅 – 文化交流

不知不觉已经离开中国1个月了：度过了时差的煎熬，学习的适应期，生活上的磨合，在圣城的日子也算翻开了新的篇章。

学校的同学们十分的热情：在走廊里相互见面都会打招呼，甚至有些不认识的学生会来和我聊天，谈谈运动与爱好。SLUH学生的友好让我们“受宠若惊”。

老师们更是如此：这周末，我们的老师Mr.& Mrs. See 在家里举办了春节的party，我也因此吃到了正宗的中国菜：火锅。食材多种多样，蘑菇白菜，牛肉鱼丸，应有尽有。来自东北的宋云龙还给我们包了饺子，同学们连声称赞好吃。确实，离开祖国一个月的时间里，饮食一直是一大难题，能吃到中国菜已是万幸。用黄老师的话来说，“吃到中国菜就开始想哭了”。

这一个月，虽因天气较冷的原因没有太多的外出，但也去逛了一圈outlets，捡到一些“大白菜”（great deals），参观了在老橄榄球馆的车展，看了几场SLUH和QAS的球赛。

和住家的交流也渐渐多起来：从中美的生活、饮食、风俗差异，到喜爱的音乐风格，再到近期举行的超级碗，无话不谈。同时，从交流中我也学到了许多：他们对天主教的理解，对中国的了解（其实很多都并不真实，和他们聊天也能让他们改正一些旧的不正确的观点，让他们了解到真实的中国），甚至是对川普上台的观点。

我的住家Dr.Kesterson 和他的两个儿子和我一样十分喜爱篮球，我们也因此经常聊到NBA与大学球队。在家中的XBOX上，我们玩得最多的也是篮球游戏NBA2K17。Dr.Kesterson 执教他两个儿子的篮球队，我也会经常跟着他们一起去篮球场上训练，感受真正的“美式篮球训练营”，而国内的噱头之流则相去甚远。真正的美国篮球十分注重基本功；反观国内，甚至是南外高中校队的区域防守都不如美国三年级的孩子。他们的基本功比我出色许多，令我自愧不如。或许这也是美国篮球在世界上如此强势的原因之一。

来到美国，不仅是学习校内知识，也是中美文化的交流。希望在这里，我可以给学校，给住家和朋友们带来一些不同。