张天毅 – 机器人大赛

这一周是FIRST机器人赛的Houston champion 的比赛周。我们南京的5839 blue whales（蓝鲸，音似南京）闯入 FIRST Robotics Competition, 我作为队伍的一员，前往Houston与队伍汇合参加比赛。

今年的比赛主题是Steamwork。机器人捡拾场地中的小球，当成蒸汽燃料加入蒸汽炉中；同时，拿到gear（齿轮）并运送上飞艇，增加飞艇的可工作螺旋桨个数；最后，机器人小车尝试爬上飞艇放下的绳子，与飞艇一同离开。每一步骤都有相应的加分机制。

像我一样的新手，在自己的“处女赛”上并没有很重要的工作。我的主要任务是scouting，记录其他队伍的各项数据并一起进行分析。

对队伍来说，scouting的数据有助于我们了解自己的对手，同时为决赛的选队做准备；对我们来说，可以让我们更好的了解比赛，观察其他队伍的机器，权衡战术利弊。俗话说得好，当局者迷，旁观者清。我们作为旁观者，更能了解强队的优势，看清自己队伍的劣势。

经验在FRC比赛中显得十分重要。我们队伍就是因队伍太年轻（仅参加过两届比赛）导致的经验缺失使得我们在机器人设计、战术布置上出现了问题：想把每一部分都做好，但最后却是什么都会一些，但是都不算精通。最后进入finals的几乎都是清一色的美国传统强队，如118,330,1118（队伍编号按时间排序，越早建队的队伍编号越小）；这些队伍都会有一个非常出色的特点（投球、运送齿轮、防守等），但也同时在其他方面也会做出牺牲；甚至有的队伍为了提高速度和运输齿轮效率，把机器人做轻，彻底放弃了其他任务。

比赛中，能够明显感受到其他国家与美国科技水平的差异。抛开人为因素（设计，操控，战术等），仅仅是电机方面美国各队就可以完爆其他地区队伍：体积更小，重量更轻，效率更高。再看挂在场馆内的每年主席奖得主，也都是美国本土的队伍，特别是东西两岸高教育水平地区的机器人队。

团队合作也不可或缺。比赛是3V3的形式进行，我们语言上的障碍也限制了我们的发挥。同时，很多传统强队已经参加过数十次比赛，对对手和队友都十分了解，当然会比我们有更大的优势。

当然， 这次是不虚此行